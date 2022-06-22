Что происходит с Минаковым: работает в корпорации Дерипаски, но хочет бой с Харитоновым

Виталий близок к уходу из ММА .

Виталий Минаков, 37 лет, Россия, тяжелый вес. Статистика в ММА: 22 победы, 2 поражения.

Виталий Минаков — боец, который, хоть и был чемпионом Bellator, потенциал не раскрыл. Базовый вольник, шестикратный чемпион мира по самбо и плюс к этому — нокаутер с отличным таймингом и огромной физической мощью. Когда Минаков выходил в клетку, то выходил разрывать соперников в клочья — и обычно разрывал. В 2014-м Виталий был близок к завершению карьеры (из-за чего конкретно, не говорит), но все же нашел в себе силы вернуться, стал драться в Fight Nights, а в 2018-м переподписал контракт с Bellator. Однако движению вверх помешала сначала бюрократия (Минакову отказали в американской визе), а затем — политическая ситуация. Сейчас Виталий близок к уходу из ММА, но все-таки хочет провести еще один бой, прощальный. О том, что происходит в его жизни, боец рассказал на подкасте Григория Дрозда.

— Когда в последний раз спарринговал?

— Наверное, в сентябре прошлого года. Я занимаюсь не только спортом, уже достаточно давно. Есть текущая профессиональная деятельность, есть достаточно серьезные задачи, они связаны с деятельностью не только в конкретном городе, но и в регионах. Ведется работа по всей стране, я вынужден много ездить. Я стараюсь поддерживать физическую форму, но не будешь же с собой везде таскать спарринг-партнера. Естественно, если не выходить на борцовский ковер или становиться в пару, а только заниматься ОФП, то ты, конечно, наберешь вес. Всегда, когда я начинал работать с железом, сразу набирал где-то 4 кг. Пока я чисто поддерживаю физическую форму, в этом плане у меня показатели хорошие.

— В общем, можешь пожать, поднять.

— Я делаю присед, становую тягу и жим.

— Это база, силовой фундамент.

— Да, это база. Для борца всегда важны ноги и спина. Ну и руки, но не настолько.

— Сколько сейчас делаешь? Какие пиковые веса?

— Пиковые веса вспоминаю как глупость, для борца это не нужно.

— Самое большое, что ты делаешь в этих трех упражнениях?

— Я сейчас их делаю, чтобы себя нормально чувствовать. Выше чем за 200 кг не залезаю.

— Это везде?

— Да. Сумма — 600.

— На раз?

— Даже не на раз. Жим на пять я не сделаю, на раз — сделаю. Присед — 200 сделаю 10 раз. Ну, сейчас, наверное, не сделаю, но когда подвожусь — могу. Сейчас не делаю на максималку, но пять раз делаю спокойно. Максималку не делаю, потому что раньше делал больше и убил и спину, и колени. Все травмы у меня не от борьбы, а от железа. Становая тяга — 200 кг спокойно.

— Камил Гаджиев говорил, что тебе сейчас не особо до спорта.

— Я с этого и начал. Если бы у меня было четкое понимание, где и когда я буду выступать, то, конечно, держал бы форму. Но на сегодня есть два фактора, по которым я понимаю, что это сложно. До геополитических событий, которые сейчас происходят, у меня была только одна проблема — отсутствие американской визы, которую в свое время отозвали. Я понимал, что в Штаты я не въеду, что турниры в Америке для меня закрыты. Но оставались европейские турниры, которых в этом году должно быть шесть. У меня по контракту с Bellator еще три поединка. Я хотел провести эти бои. Плюс на июнь планировался турнир в Москве.

— После боя с Саидом Соумой ты сказал, что определенно будешь продолжать карьеру. Можешь сейчас повторить эти слова?

— Не повторю. По тем же причинам, которые сейчас озвучил. Где? Когда я говорил эти слова, у меня был диалог со Скоттом Кокером, я понимал, что в 2022 году будет шесть европейских турниров и как минимум один — в Москве. Я понимал, что могу провести три боя за год, я знал, где это будет: Англия, Москва и, возможно, Италия.

— Кто планировался на главный бой в июньском турнире?

— Не знаю, можно ли говорить. Федор планировался, по крайней мере, такая была предварительная информация.

Я начал [тренироваться] достаточно давно, уже где-то полгода занимаюсь железом. Вышел на хорошую форму, поддерживаю ее, не лезу выше. Я начал подготовку, провел первый цикл ОФП, должен был начать заниматься кроссфитом, выйти на функционалку. Я начал [подготовку] буквально сразу после того, как залечил травму. Провел цикл, стал работать над функционалкой, и тут начинается спецоперация. Соответственно, мы понимаем, что слетает турнир в Москве, а дальше — по накатанной. Запускается железный занавес, и понимания перспектив уже нет. Но я оставляю за собой право провести хотя бы один поединок здесь, в России. Понимаю, с кем бы я хотел провести этот поединок.

— Ты мог бы продолжить карьеру в российском промоушене?

— Вопрос в условиях, которые могут предложить. Ты наверняка тоже замечаешь, что наши организации начали привлекать молодых ребят, голодных до результатов, до выступлений. На самом деле это обоснованно, они закатывают интересные поединки. Профиков взять — многие стали работать на тактику.

— А здесь ребята идут вперед.

— Конечно, идут вперед, а людям нужно зрелище. Молодежь выдает интересные поединки, да и, чего греха таить, они в финансовом плане дешевле.

— Им нужно показать себя.

— Но турнирам все равно нужны какие-то хедлайнеры. Периодически выступает Александр Шлеменко, Минеев с Исмаиловым сейчас гремят. У меня секретов нет, я бы подрался, например, с Серегой Харитоновым. У нас давно обсуждалось это противостояние.

— А кто затеял этот разговор первым?

— Уже не помню, но предложение мы делали. Тогда я еще был в Fight Nights, был перерыв. А затем Серега подписался в Bellator, ну и история как-то затихла.

— Это был бы громкий бой.

— Да, было бы интересно. Мы недавно с Камилом обсуждали это. Я сказал ему: «Я бы, на самом деле, выступил, может, завершил бы этим поединком карьеру». Мне самому интересно. Серега в последних боях набрал хорошую форму, для меня это мотивация.

— Он постарше.

— Да, постарше, но он опасный. Я не хочу сказать, что Серега — удобный для меня соперник, может, он не такой активный, но у него хороший бокс, хорошие колотушки. Он ими нечасто машет, но тяжу много и не нужно. Я тренировался в Лас-Вегасе с тренером профессионалов по боксу, я в том зале кого только не видел. И Хасима Рахмана видел, он постоянно приезжал.

— Это не в зале Мейвезера?

— И Мейвезера видел много. Это даже не зал, а ангар при каком-то доме. Стоят два ринга, примитивные тренажеры. Зал похож на советский, только там жарко и все это в ангаре, в гараже.

Когда я дрался с Тимоти Джонсоном, на том бою был тренер из того зала. Полный такой, темнокожий. Я старался много двигаться, а он мне говорил: «Easy, easy!» Типа: «Полегче, не надо много прыгать». Он подержал лапы и сказал: «Ты нокаутер, у тебя сильные удары. Тебе не надо прыгать, тебе нужно просто попасть». Серега работает ровно так же. Ему не надо прыгать, просто нужно попасть, а дальше делать свою работу. Это хороший вызов самому себе, вернуть себя в форму.

— Хорошая мотивация.

— Думаю, наш поединок был бы интересен. Но понятно, что сейчас такое время, спорт или эволюционирует, или уходит куда-то в средневековье. Мы переходим от спорта в шоу. Когда у нас дерутся штангисты...

— Расскажи поподробнее о твоей деятельности. Понимаю, что пласт работы огромный, но тебе это интересно — вижу, глаза горят, понимание есть.

— Подробно не расскажу, потому что это корпоративная история, которая должна пойти от корпорации. «Сейчас работаю в крупной международной компании En+ Group (владелец — Олег Дерипаска. — Прим. «СЭ»), в которую входит и компания «РУСАЛ». Это энергетический комплекс, металлургический, производство алюминия, теплогенерация и так далее. Я работаю с молодежной общественной организацией и занимаюсь социальными вопросами. Если говорить о крупных проектах, которые мы сейчас реализуем... Вообще, сейчас у нас все предприятия ориентированы и располагаются на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Хакасия.

Идет комплексное развитие территорий. Что это такое: развитие жилого фонда, мы строим жилье для своих сотрудников, для жителей города. Делаем выгодные условия и для тех и для других. Развиваем территорию. А в Сибири, как известно, инфраструктура не особо развита, многие социальные объекты либо вообще отсутствуют, либо находятся в печальном состоянии. Помимо жилого фонда, строятся садики, школы, идет благоустройство территории, развивается спортивная инфраструктура. Запланировано строительство 12 центров спортивных единоборств, совместно с местными муниципалитетами будет разработана программа развития этих центров.

Достаточно большая работа, ориентированная на вовлечение молодежи населения в спорт, в здоровый образ жизни. Сейчас я просто не могу раскрывать всех карт, это должно идти из холдинга. Может, даже сейчас лишнего наговорил.