Как Георгий Караханян вырубил мексиканца-гангстера на заправке в США. «Он докапывался до меня»

Ехал забирать детей, а тут такое.

Боец Bellator Георгий Караханян (31-13-1) родился и вырос в Москве, затем играл в Испании за резервную команду футбольной «Барселоны», а в 2006 году окончательно обрел себя в роли профессионального бойца.

Пожалуй, наивысшей точкой его карьеры стал выигрыш титула WSOF в декабре 2013 года и постройка очень видного рекорда 23-3-1. Пояс, правда, Караханяну защитить не удалось, потом он показал средние результаты в Bellator, покинул организацию ради пары боев в российском ACB и, наконец, во второй заход снова очутился в Bellator, где и выступает последние три года.

Уже много лет армянин живет в Калифорнии, США, и является владельцем американского гражданства. О жизни в Штатах Караханян может рассказать поинтереснее любого трэвел-блогера: истории про то, как у людей отбирают пакеты с продуктами прямо у магазинов, рассказы про ухудшающуюся безопасность при Байдене и бегство жителей Калифорнии в Техас — это только малая часть того, что можно услышать от армянского бойца.

А недавно он поделился на YouTube-канале «Alexander Karababayan» другим занятным случаем из американских будней — как-то поехал забирать детей, завернул на заправку и попал под жесткого мексиканского гангстера. Тому было плевать на детские сиденья в машине, он подошел в упор, лицом к лицу и стал давить Караханяна.

***

— Георгий, расскажи, у тебя вообще были ситуации, когда ты уже был профессиональным бойцом и дрался на улице?

— Да, были, были. Мне вообще не нравится драться на улице, неудобно, нужен рефери (смеется). Вообще неудобно. Когда я дерусь в клетке, я лучше себя чувствую. Но было часто, когда докапывались до меня. Последний раз я дрался на улице три года назад. Здесь, в Америке, подрался с одним мексиканцем. Но не дрался, просто вырубил его и ушел.

— Что случилось?

— Я заехал заправить машину. Он стоял сзади, ему показалось, что я не так на него посмотрел. Но я на него не смотрел даже. Вышел на улицу, чтобы залить бензин, он встал сзади меня и начал говорить. Видно было, что он гангстер. Он подошел близко ко мне, я немного поостерегся, думал: «Придется драться». И он близко стоял к лицу и докапывался. Я открыл заднюю дверь и показал детское сиденье. Сказал, что еду забирать детей, сказал, чтобы он успокоился. Он не слушал, подошел еще ближе. Один раз я его ударил, в висок. Он подошел еще, я ударил еще раз. И бил столько, пока он не упал. Сел в машину и с*****ся (смеется). Потому что на улице все по-другому. Не хочется драться. Мы на улице можем сильно навредить.

Караханян со своими детьми. Фото из соцсетей бойца

— А если такая ситуация. У тебя же есть друзья, которые не профбойцы. Допустим, у них какая-то проблема с кем-то, какая-то разборка. И тебя позвали, говорят, надо, чтобы ты приехал. Ты поедешь?

— Да, да. Конечно. Да-да. Поеду помочь. Маску надену, чтобы меня не узнали. Конечно, я буду помогать.