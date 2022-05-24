«Даже ребятам из ММА надоело обниматься с мужиками. Поэтому в бокс перешли»

В МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 27 мая в Омске. В главном поединке вечера россиянин Алексей Папин встретится с боксером из Черногории Диланом Прашовичем.

В пресс-событии приняли участие Папин, Прашович, участники со-главного боя — бойцы ММА Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, силач Брюс Хлебников и его оппонент, звезда кулачных боев Павел Шульский, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко и промоутер турнира Владимир Хрюнов.

Соперником Тищенко, который не боксировал с 2010 года, станет эквадорец Неомар Сермено. Для 37-летнего омича этот бой станет дебютным в профессионалах. На пресс-конференцию он пришел с небольшим синяком под глазом — получил в спарринге с молодым боксером. «Считаю, что провел хороший сбор со сборной России. Никто меня там не жалел, — улыбнулся Тищенко. — Молодежь хочет самоутвердиться за счет титулованных спортсменов. Не стремлюсь занимать сейчас лидирующие позиции, потому что мне сложно, особенно сейчас, угнаться за молодежью в скоростных показателях. Думаю, что родные стены дадут мне дополнительную силу и мотивацию для победы».

Папин vs Прашович

Папин: «Состояние отличное, настрой боевой, прошел хорошую подготовку. Больше соскучился по боям из-за того, что простой был, а от этого подготовка стала еще лучше. Ничего нам не должно помешать показать яркий и зрелищный бой.

Дилан — хороший боксер, ведь его послужной список говорит сам за себя. Из 15 его побед 12 — нокаутом. Он бился с серьезными ребятами, дрался за пояс чемпиона мира. Единственное — любит немного обниматься во время поединков, слишком много клинча. Даже ребята из ММА (имеет в виду Штыркова и Мохнаткина. — Прим. «СЭ») — им надоело обниматься с мужиками, и вот поэтому они в бокс перешли. Поэтому я надеюсь, что в нашем бою не будет обнимашек и мы покажем яркий, красивый бой. Будем рубиться, так сказать, а это значит — будет поменьше клинча.

Амбиции у меня самые высокие — это, конечно, завоевать титул чемпиона. Я не люблю смотреть за спину сопернику. Нужно одержать победу и только потом обсуждать другие поединки. WBC ждут, когда я проведу бой, а потом начнутся переговоры касаемо титульного боя».

Прашович: «Папин — прекрасный боксер. Я видел его на ринге еще до того, как принял приглашение на бой. Я приехал в Россию, чтобы показать себя, показать, кто я есть. Выложусь максимально в нашем сражении. Рассчитываю в том числе на свою скорость».

Брюс Хлебников. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Хлебников vs Шульский

Хлебников: «Проводили исследование моего организма. Например, у людей в костях есть поры. А у меня они на 94% отсутствуют. Они более крепкие. Ну и связки, суставные сумки... В общем, организм у меня усиленный — как спортивная машина... Я никогда не делал специальные упражнения на развитие силовых показателей. Просто один раз попал на соревнование силачей и повторил то, что они делают. Как-то вот так случайно все началось. У меня не было цели поставить какие-то рекорды. Я потянул «Волгу» и не вспотел? Ее любой потянет. Гораздо сложнее тянуть подъемный кран Caterpillar.

Из-за того, что кость крепкая, у меня сильные удары. Даже Шульский на панч-тесте не смог ударить сильно — как я. Его, как я понял, это зацепило. Будем ждать момента, когда он побьет мой рекорд. Шульский — боксер высокого уровня, — продолжил он. — Да, у нас разные уровни, но я с детства привык удивлять. Я готов оставить всего себя на ринге».

Шульский: «Зачем мне этот бой? Не буду скрывать, что с детства смотрел Брюса. Я сам пробовал рвать тетрадки. Думал: «Как так? Он родился таким?» Потом тренировался, пробовал. Мне лично хотелось проверить себя в бою против сильного человека и показать, что бокс — это другая тема. Соперник — очень интересный боксер. Точнее не боксер, а силач. Но я к этому бою очень серьезно настроен, потому что и палка раз в год стреляет».

Павел Шульский, Алексей Папин и Иван Штырков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Штырков vs Мохнаткин

Штырков: «Зачем мне бой по боксу? Мы живем один раз, и вот такие истории — попробовать себя в чем-то новом, в новой дисциплине — нечасто выпадают. Естественно, я отдаю себе полнейший отчет, что у нас с Мишей [Мохнаткиным] - по крайней мере, у меня точно — будет не бокс, а будет что-то из техники уличной драки или ММА, потому что за такое короткое время поставить классическую технику практически невозможно. Организм и тело все равно работают на инстинктах. Это будут больше какие-то «колхозные» удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается, потому что я очень уважительно отношусь к спорту вообще, тем более к классическим дисциплинам. Сказать, что я боксер, устроив бой в перчатках по правилам бокса, у меня язык не поворачивается. Это будет хорошая драка, всем понравится. Но я это не позиционирую как бокс».

Брюс Хлебников в этот момент пошутил, что его бой с Павлом Шульским пройдет первым, так что люди уже будут готовы к боксерскому «колхозу». Штырков рассмеялся: «Да, «колхоз» тоже бывает разных уровней».

Мохнаткин: «Я проходил подготовку в Спортивной федерации бокса города Санкт-Петербурга. Бокс и ММА отличаются настолько сильно, что ты изо дня в день что-то новое для себя подчеркиваешь и понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. Для меня это интересно, и, когда поступило интересное предложение [провести бой со Штырковым по боксу], я не мог отказаться. Тем более мы с Иваном должны были подраться давно, но что-то промоушены не решались. Слава богу, что наш бой случится».

Ведущий пресс-конференции — Олег Барышев — отметил, что Мохнаткин отказался записывать видео с подколом Штыркова. «Надо вести себя искренне. Какой ты есть — таким себя и показывать. Я другим не стану. И родители меня воспитывали так, что если ты что-то можешь привнести в этот мир, то это что-то доброе, светлое и хорошее. Считаю, что спорт сегодня — самое доброе, светлое и позитивное в жизни».