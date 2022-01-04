«В 16 лет я пил по литру рома в день». У самого крутого кикбоксера UFC были серьезные проблемы с алкоголем

Алекс Перейра — опасный человек.

Алекс Перейра, Бразилия, 34 года. Средний вес. Статистика в ММА: 4 победы, 1 поражение (1-0 в UFC). Статистика в проф. кикбоксинге: 33 победы, 7 поражений.

Подписание контракта с Алексом Перейрой — очень важное пополнение ростера UFC в 2021 году. Во всяком случае, так кажется сейчас, когда Алекс уже дебютировал в промоушене (нокаутировал летящим коленом Андреаса Михайлидиса 6 ноября на UFC 268). Главное же — тайбоксерский/кикбоксерский бэкграунд бразильца. Он был чемпионом Glory в среднем и полутяжелом весах, из 33 побед 21 одержал досрочно — для профессионального кикбоксинга это великолепный показатель.

Перейра не был непобедимым (последний бой в Glory проиграл единогласным решением судей Артему Вахитову), но его ударная мощь поражала. В Glory дрался и нынешний чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. В среднем весе UFC он как раз непобедим — 10 побед в 10 боях. Так вот, Адесанья дважды бился с Перейрой в Glory — и оба раза проиграл: в апреле 2016-го бразилец победил единогласным решением, а в марте 2017-го наглухо нокаутировал Адесанью левым-хуком. Коллекцию нокаутов Перейры можно посмотреть здесь.

Наконец, Алекс выглядит ну очень брутально. «Я стопроцентный чистокровный бразилец, — сказал он в интервью порталу Glory в сентябре 2018-го. — Во мне нет ничего бразильско-европейского и бразильско-африканского. Оба моих родителя происходят корнями из племен, которые жили на этой земле до того, как на нее пришли чужаки. Так случилось, что, когда я попал в зал кикбоксинга, в нем были только такие ребята — чистокровные бразильцы. Я стал узнавать больше и больше об этом, о моем происхождении, и это сделало меня духовнее, ближе к моей родословной. С коренного бразильского языка тупи мое прозвище Po Atan переводится, как Каменная Рука. «Po» — это «рука», а «Atan» — это что-то вроде камня, плотное и крепкое».

Перейра не сомневается, что если его третий бой с Адесаньей состоится, то он снова победит. «Если наш бой состоится завтра, то я не сомневаюсь в своей победе, — сказал Перейра на медиадне перед UFC 268. — Но я знаю, что только что вступил в организацию, мне нужно пройти здесь путь, прежде чем я получу пояс. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом мира. Давайте посмотрим, кто будет чемпионом к тому времени. Но если я поднимусь на самую вершину, а он все еще будет чемпионом, я не буду бояться отобрать у него пояс. Единственный, кому стоит беспокоиться, — это он, потому что я уже дважды его побил».

Перейра нокаутировал Михайлидиса в самом начале первого раунда. В первом же ему пришлось защищаться от борьбы. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе каратист Стивен Томпсон, анализируя UFC 268 на своем YouTube-канале Stephen Wonderboy Thompson, отдал должное бразильцу за то, что тот не устал в бою после клинча и грепплинга.

«Как ударник я знаю — когда тебя переводят, возят, стаскивают, потом вернуться в стойку и накидывать быстрые удары — это очень тяжело, — сказал Томпсон. — Меня поразило, что Перейра вообще не устал. После всего этого грепплинга в его языке тела ничего не говорило об усталости. Обычно ударники с такими быстрыми мышечными волокнами после борьбы забиваются. Вот есть, например, такие ребята, как Крис Уайдман, — с большой статической силой. Уайдман может висеть и подтягиваться на турнике хоть весь день. Но в быстрых ударных комбинациях он устает. Перейру же затащили в зону боя, к которой его мышцы не предрасположены, а он этого даже не заметил. Парень проделал гигантскую работу в лагере».

Чемпион UFC в полутяжелом весе опытнейший Гловер Тейшейра в эфире шоу The MMA Hour подчеркнул, что Перейра за месяц способен обучиться тому, что обычные бойцы усваивают за полгода.

«Как только мы подписали контракт с UFC, я сказал Алексу: «Через год ты будешь драться за пояс», — отметил Тейшейра. — Три-четыре боя максимум, и мы будем говорить о его бое с Адесаньей. Думаю, к ноябрю 2022-го. Он очень быстро учится. То, что обычный боец учит за полгода, он впитывает за месяц. В джиу-джитсу он напоминает мне меня самого. Я мог засабмитить человека на турнире по БЖЖ приемом, который увидел за день до этого. Алекс — такой же. Посмотрите его прошедший бой — когда тот парень вышел из клинча, у него уже было разбито лицо, он был изможден. А потом это идеальное колено. Алекс дерется очень спокойно и расслабленно. И он уже снова хочет в клетку, он хочет драться снова в феврале».

Перейра подерется не в феврале, а чуть позже — 12 марта. И этот бой обещает стать суперзрелищным. Соперником Алекса будет другой ярчайший бразильский ударник — Бруно Силва, тот самый, который в 2018-м в М-1 нокаутировал сначала Александра Шлеменко, а потом Артема Фролова. Силва подписался в UFC в 2019-м, но из-за дисквалификации (за допинг) дебютировал в промоушене только в 2021-м, выиграв нокаутами три боя из трех.

Теперь — о том, о чем говорится в заголовке: Перейра не просто выпивал — по его словам, он страдал алкоголизмом. «В 12 лет я решил, что школа не для меня, — рассказал он в интервью Glory. — Я нашел работу в шиномонтажном магазине, который предлагал и кое-какие услуги механиков на стороне. Я таскал по 10 часов в день покрышки, измазанные маслом и грязью. В магазине работала большая команда людей, которая постоянно подкреплялась кашасой — бразильским ромом из сахарного тростника. Они пили его постоянно, чтобы выдержать весь рабочий день. Сначала вкус алкоголя оттолкнул меня, затем я научился терпеть его, а потом развил к нему вкус. Я стал пить, как мои товарищи по магазину.



К 16 годам я пил по литру рома в день, мешая его иногда с пивом. Я превратился в алкоголика, в заядлого алкоголика. Это был просто обычный стиль жизни всех, кто работал в той шиномонтажке. Мы пили и после работы тоже. Из-за алкоголя и такого образа жизни я стал попадать в конфликты и драки. В большинстве случаев я выигрывал эти драки за счет врожденной силы и инстинктов. Но меня вдруг увлекла идея научиться драться по-настоящему. И так — в 21 год — я и попал в кикбоксинг. Это решение изменило мою жизнь, кикбоксинг открыл во мне ту часть моей личности, о которой я не знал раньше».

«Я много пил и хотел избавиться от этой вредной для общества зависимости, — отметил Перейра в беседе с MMA Fighting в ноябре 2020-го. — Я подумал про себя: «Чувак, я хочу начать заниматься спортом, потому что спорт спасает людей». Однако Алекс бросил пить далеко не сразу. В 2012-м, после трех лет занятий кикбоксингом, он стал чемпионом Бразилии, но по-прежнему регулярно выпивал. «Это была зависимость, — подчеркнул Перейра в том же интервью MMA Fighting. — Я хотел остановиться, но не мог».

Только после четвертой попытки бросить пить он действительно сделал это. За последние девять лет Перейра не выпил ни капли алкоголя.

«Было так: если я начинал пить, то не мог остановиться на одной банке пива. Тут я себя контролировать не умею, так что предпочитаю не пить совсем. Сейчас я абсолютно уверен в том, что больше не буду пить, потому что не хочу потерять все то, чего достиг и чего еще могу достичь. Меня окружают хорошие люди, важные люди, моя семья, и я не хочу терять это — и я знаю, что потеряю это, если пойду по этому пути [пьянства]. Мою маму спрашивают: «Мария, как там твой сын?» И она отвечает: «Он гордость нашей семьи». Так зачем мне пить, зная, что я таким образом разочарую свою семью? Получится, что люди будут спрашивать у моих родителей: «Как там Алекс?» — а им придется отвечать: «Он слишком много пьет и больше не тренируется». Это же никуда не годится».