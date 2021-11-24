«Ты опозорился! Дацик тебе накидал!» Как Гаджи Автомат пожал руку Шульскому, но потом начался конфликт

Они хотят провести реванш.

26 ноября РЕН ТВ проведет вечер бокса, где выступят звезды кулачных боев — Гаджи Автомат Наврузов и Павел Шульский. Наврузов выйдет против Евгения Молекулы Ада Орлова, Шульский — против кенийца из Швейцарии Коллинса Ояла. Между Наврузовым и Шульским был ожесточенный поединок в лиге Top Dog. Гаджи победил, но Павел дал ему самый конкурентный бой в его карьере в кулачке. Затем Автомат со скандалом ушел из Top Dog, а Шульский выступает там до сих пор.

В среду в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция участников турнира. Наврузов и Шульский встретились на входе и пожали друг другу руки. Почему это любопытно: после ухода из Top Dog Гаджи неоднократно называл Павла дном. То есть отношения между бойцами, мягко говоря, неважные. Тем не менее Наврузов протянул Шульскому руку, а тот без раздумий ее пожал. Даже приобнял.

Перед пресс-конференцией состоялась битва взглядов. Когда Наврузов подошел к Евгению Орлову (рост — 207 см, вес — 140 кг), тот его толкнул. Гаджи накинулся на него, попытался дать пощечину, но Орлов увернулся. Затем они сошлись в клинче, а потом бойцов растащили промоутер Григорий Дрозд и Коллинс Оял.

На пресс-конференции Наврузов и Орлов обменялись колкостями. А друг Евгения, взяв микрофон, даже бросил Гаджи вызов.

Друг Орлова: — Я хочу сказать, что Женя Орлов — мой друг. Он будет первым.

Наврузов: — Сядь на место!

Друг Орлова: — И не дай бог что-то случится, я выйду против тебя! Подготовлюсь и выйду! Я за Женю. Женя, ты первый!

Орлов: — Я справлюсь.

Наврузов: — Вдвоем выходите. Может, толку больше будет.

А потом вспыхнул конфликт между Наврузовым и Шульским, хоть они и пожали руки в холле.

Журналист: — Вопрос одновременно Гаджи и Павлу. До пресс-конференции между вами произошла достаточно приятная встреча, в ходе которой вы пожали друг другу руки. Ваши мысли по поводу того, что ваши разногласия, скорее всего, остались в прошлом?

Наврузов: — Ничего не осталось в прошлом. Здесь нам нечего делить, все мы будем делить в ринге — наши недовольства, разногласия и недомогания в жизни. То, что вы видели наше рукопожатие, — это нормально. Мы желаем друг другу удачи. Желаю ему победы для того, чтобы я его вновь мог побить. И все.

Шульский: — Ты мне напоминаешь братьев Гримм — у них тоже хорошие сказки. У него — свой соперник, а у меня — свой. Если у нас все будет хорошо, то у нас будет реванш. И реванш все покажет. Тем более я до этого два года занимался в тренажерном зале и вышел на бой...

Наврузов: — Я у Дацика видел перед твоим спаррингом: «Я два года занимался, в хорошей форме». Три раза упал, блин.

Шульский: — Красавец, красавец... Касаемо боя с Вячеславом, знаешь что?

Наврузов: — Ты своим позором с Дациком уронил цену нашего боя! Григорий (Дрозд — промоутер. — Прим. «СЭ») уже не хочет платить нормальные бабки! Мне сейчас одному приходится раскручивать наш бой!

Шульский: — За меня говорить не нужно. Говори за себя.

Наврузов: — Говорит: «Я два года качался и вышел на бой против Гаджи. Я тут в хорошей форме». А тут уже выходит, и ему Вячеслав Дацик просто накидал, блин. Ты чушь говоришь!

Шульский: — Тебя сейчас спрашивают, Гаджи?

Наврузов: — Говоришь: «Два года качался и вышел на бой». У тебя сейчас форма похуже.

Дрозд: — Есть тут охрана? А то после стычки Автомата и Орлова...

Шульский: — Да нет, зачем охрана, перестаньте.

Орлов: — По ходу до завтра не доживем... (Смех в зале.)

Шульский: — Не люблю говорить, а люблю делать, поэтому в реванше я покажу, на что я способен.

Ведущий: — Лично вам по каким правилам хотелось бы реванш?

Шульский: — Раз мы все-таки находимся в профессиональном боксе, то в профессиональном боксе.

Ведущий: — Вы, как я понимаю, из кулаков не ушли?

Шульский: — Я не ушел. Я там же. Давайте этот бой закончим, и мы с удовольствием подеремся.

Возглавит же боксерский вечер бой российского тяжеловеса Сергея Кузьмина (15-2) c непобежденным бразильцем Игором Адиэлом (10-0). Турнир в прямом эфир покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 23.00 мск.