Скандал в кулачных боях: фанаты разгневаны судейством в бою Анубиса

Тот самый автор скандального клипа о Хабибе удивил всех.

В Москве прошел восьмой турнир лиги кулачных боев Top Dog. Дело было в спорткомплексе «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте. Когда-то тут был дворец культуры «Агрохим» (здание построено в 1930-х), а потом здесь разместилась школа бокса — одна из старейших в стране. В 1988-м в «Крыльях» даже давал мастер-класс Майк Тайсон, приезжавший в Москву на открытие гольф-клуба. В фойе спорткомплекса висят раритетные фотографии (в интернете их нет) с того мастер-класса. На одной из них Тайсон чем-то мило кормит жену Робин Гивенс — кажется, яблоком. При этом именно в Москве между Тайсоном и Гивенс произошел жуткий скандал, ставший чуть ли не началом разрыва их отношений. Якобы Майк бегал за ней по гостинице, нападал на охранников и вообще вел себя максимально неадекватно (по словам Робин).

Бои проходили в Большом купольном зале, где собралось несколько сотен человек. Турнир показывался в прямом эфире — что для голых кулаков редкость (в Top Dog так сделали уже во второй раз). В главном поединке вечера в круге, обставленным сеном, бились Дмитрий «Анубис» Кузнецов и Тимур «Золотой» Мусаев.

Анубис активно взялся за собственную раскрутку в 2019 году. В декабре 2019-го появилось видео с его избиением на улице — и это было очень похоже на постановку. А в апреле 2020-го вышел скандальный клип на песню «Король лицемерия» — о Хабибе Нурмагомедова, и о Кузнецове узнали даже люди, которые ММА и прочими боями не интересуются.

Потом в жизни Димы много чего случилось — еще одно избиение на улице (тоже есть подозрения в постановке), дебют в кулачных боях — в лиге Hardcore, ссора с президентом Hardcore Анатолием Сульяновым, переход в Top Dog, поражение от Николая Чибиса... Про дебют надо сказать отдельно. Соперником Кузнецова был Абубакар Мамедов по прозвищу Добряк. Фанат «Анжи» Добряк, оскорбленный клипом о Хабибе, наехал на Анубиса на одном из турниров, и уже через несколько недель, в августе 2020-го, между ними состоялся бой. К удивлению многих Кузнецов выиграл у Мамедова без проблем — тот несколько раз оказывался на полу, да еще и постоянно нарушал правила от безысходности. До боя с Добряком у Анубиса хейтеров было куда больше, чем поклонников, а после боя все изменилось с точностью до наоборот.

В числе секундантов Добряка был Тимур Мусаев, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион мира среди юниоров. Он уже тогда дрался в Top Dog, где в результате дошел до боя за чемпионский перстень. Поединок состоялся в феврале — и Золотой проиграл Искандару Зияеву нокаутом. Тем не менее в бою с Анубисом он считался однозначным фаворитом. В Анубиса никто не верил. Но Кузнецов дал Мусаеву очень конкурентный бой.

Первый раунд Анубис проиграл: Золотой отлично двигался и расстреливал соперника с дистанции, чуть в нокдаун не отправил. Однако во второй 2-минутке Дима переломил ситуацию: начал рвать дистанцию, стал хорошо работать хуками, навязал противнику свой темп. В одном из эпизодов Золотой встал на колено, однако нокдаун зафиксировал не был — боец показал, что потерял равновесие не от пропущенных ударов, рефери с ним согласился.

Во втором раунде Анубис был как минимум не хуже, а третий выиграл без вопросов. Еще дважды Золотой терял равновесие (и оба раза нокдаун не отсчитывался) и пропустил куда больше панчей, чем выбросил сам. Анубис удивил всех, тем не менее проиграл раздельным решением судей, что вызвало гнев фанатов кулачных боев в комментариях на ютубе и других площадках.

Сам же Анубис не расстроился — наоборот, после боя он выглядел счастливым человеком. «Я не судья, я боец, оспаривать ничего не собираюсь. Я досрочно не закончил, какие могут быть претензии. Я свою работу выполнил. Они решили так — им виднее», — сказал он.

Свое будущее Анубис связывает с Top Dog. Уже есть потенциальный соперник: на турнире ему бросил вызов Азизхан Чоршанбиев, брат скандального известного Чоршанбе.