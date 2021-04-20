«Я мог пожать от груди небольшую машину». Ветеран UFC рассказал, как набрал сумасшедшую форму при помощи стероидов

Марк Керр выглядел как бодибилдер. Недавно он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — но допинг тут ни при чем.

Бывший тяжеловес UFC Марк Керр (сейчас ему 52 года) когда-то был одним из самых фактурных и устрашающих бойцов в ММА. Керр весил за 120 кг. Ни грамма жира, только мышцы. Не боец, а культурист.

Как признался сам ветеран в документальном фильме Sports Illustrated, такую форму он смог достичь благодаря стероидам, которые начал активно принимать после перехода в UFC.

До боев без правил (так это тогда называлось) Керр серьезно занимался борьбой. Он отметил, что на протяжении борцовской карьеры был категорически против запрещенных веществ.

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«До 27 лет я вообще не прикасался к стероидам, — рассказал Керр. — Вся моя борцовская карьера прошла без «химии». Я думаю, что отчасти это было из-за того, что я немного боялся, так скажем, плачевных последствий. А после карьеры в борьбе я начал экспериментировать с анаболиками и андрогенами».

Керр выступал в ММА 12 лет. «Химией» увлекся в 1997-м, когда провел в UFC четыре боя, выиграв два турнира.

«На свой первый бой, который прошел в Бразилии, я вышел после небольшого курса стероидов. А после перехода в UFC я заметно набрал обороты. Я весил примерно 275 фунтов (124,7 кг. — Прим. «СЭ»), а процент моего подкожного жира составлял 5%. Я мог жать от груди небольшую машину и приседать с весом маленького домика. Знатно я тогда переборщил».

Также Керр вспомнил забавный диалог с доктором UFC. Как рассказывает Крушащая Машина (никнейм бойца), в те годы все снисходительно относились к применению стероидов.

«Я помню мои первые бои в UFC. Запомнился момент, когда нужно было сдать анализ крови. Помню, как сидел за столом напротив доктора, а он внимательно изучал мои печеночные ферменты. Когда вы принимаете анаболические стероиды в больших количествах, ваши печеночные ферменты портятся. Он увидел состояние моей печени и сказал: «Ты понимаешь, что это в восемь раз больше, чем тебе положено?». Я ответил: «Да». А он: «Я просто хочу, чтобы ты знал об этом». Я в ответ: «Хорошо, я знаю об этом». Все настолько просто было тогда. Они закрывали глаза на это, а мы спокойно выступали».

В недавнем интервью Hannibal TV Керр заявил, что ему не стоило пичкать организм анаболическими стероидами, которые в основном используют бодибилдеры, а не бойцы ММА.

«Мне не следовало набирать столько мышечной массы, мне не нужно было столько лошадиных сил. Это все, разумеется, сказывалось на кардио, — отметил Керр. — Свой первый курс я начал с данабола — это жесткое анаболическое средство. Далее из-за избыточной массы начал принимать стероиды на сушку и рельеф».

После переезда Керра в Аризону, где он воспитывает сына Брайса вместе со своей бывшей женой Доун Стейплс, ему пришлось столкнуться с вызовом — у него диагностировали периферическую невропатию, которая вызывает слабость и онемение в руках и ногах. Эта болезнь — следствие не анаболиков, а спортивных травм, которых у Марка было немало.

Керр организовал сбор денег на собственное лечение на сайте GoFundMe (платформа для сбора средств на личные цели, включая несчастные случаи и болезни) — в 2019 году. Из необходимых 13?833 долларов пока собрано 7400.

«Марк страдал периферической невропатией в течение последних трех лет. За последние 6 месяцев все настолько ухудшилось, что стало невозможно работать, — говорится в описании сбора средств на лечение на GoFundMe (сообщение 2019 года). — Он страдал молча, и обезболивающие уже не помогут. Марк в течение года оставался скрытным человеком, но он читал все ваши сообщения, и он благодарит вас за молитвы и пожелания. Мы надеемся, что сообщество ММА поможет собрать достаточно денег, чтобы помочь оплатить все процедуры, не покрытые страховкой».

Комментируя состояние своего здоровья, Марк осенью 2019 года сообщил следующее: «Пришлось пройти удивительное путешествие за последние пару месяцев. Благодаря некоторым невероятным людям ко мне вернулась вера в лучшее. Мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем я полностью восстановлю свое здоровье... Цель будет достигнута благодаря вашим пожертвованиям. Я действительно до последнего думал, что не стоит раскрывать людям правду, но это того стоило. Я приятно удивлен вашим пожертвованиям и поддержке. Я полон решимости стать здоровым и намерен привести в порядок свои ум и тело. Всем большое спасибо» (GoFundMe).

Керр в последних интервью никак не комментировал состояние здоровья (в том числе и сбор средств на лечение). Но похоже, что с ним все в порядке — во всяком случае, выглядит он свежим и стал чаще появляться на публике.