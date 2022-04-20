Большое интервью.

Суперзвезда UFC Хорхе Масвидаль дал первое большое интервью после нападения на Колби Ковингтона в ресторане Майами. Кубинец зашел на подкаст к блогеру Логану Полу Impaulsive, где отвечал на вопросы ведущих почти 50 минут.

К сожалению, по условиям судебного решения Хорхе не может публично комментировать сиутацию с Ковингтоном, поэтому о своем нападении ничего не рассказал. Зато поведал, как курит траву во время тренировок, засовывает палец в ухо во время уличной драки и игнорирует соцсети, но до тех пор, пока ему не напишет красотка, стоящая высоко по шкале Рихтера.

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Дисциплина дается Масвидалю с трудом. Забивает косяки и может прыгнуть в частный самолет к друзьям и улететь куда-то на месяц

Хорхе всегда отличался искренностью в ответах на самые личные вопросы. На этот раз раскаялся, что к приходу больших денег оказался не совсем готов.

Ведущий: «Ты куришь траву?»

Хорхе Масвидаль: «Да... Да. Марихуана дает мне энергию, брат. Я могу покурить ее и побежать марафон. Могу покурить во время двухчасовой тренировки и быть в порядке. Я не курю ее на всех тренировках, но как-нибудь могу раскурить такой жирный косяк»

Ведущий: «Когда у тебя появились деньги, ты оказался готов ко всему этому экстравагантному образу жизни?»

Хорхе Масвидаль: «И да и нет. Реальные деньги ко мне пришли в 34 года. До этого часть меня думала, что у меня никогда не будет таких денег, а часть всегда верила, что будет. И вот, наконец, они есть. В определенном смысле я оказался не готов, потому что я по-прежнему творю всякие тупые вещи. Трачу как безумец, хожу в места, куда не должен ходить. Кто-то звонит: «Эй, у нас осталось одно место в джете. Хочешь полететь с нами?». И ты садишься в гребаный джет, думаешь, это все максимум на дня три, а в итоге ты пропадаешь на месяц, и никто не в курсе, где ты»

Хорхе Масвидаль. Фото Фото из соцсетей Логана Пола Фото из соцсетей Логана Пола

В уличной драке мог ударить головой или засунуть палец в ухо

Рассказал Хорхе и о излюбленных методах ведения уличных драк. Среди них — пощечины, удары головой и засовывание пальца в ухо.

Ведущий: «Какой у тебя любимый удар в уличной драке?»

Хорхе Масвидаль: «Майами известен своими пощечинами. Я люблю пощечину, потому что можно дать ее и оценить, готов ли человек дальше везти ситуацию. Я люблю бить пощечину так, чтобы еще палец в ухо засунуть. Чтобы у него там пикнуло внутри б****»

Ведущий: «Тебе били когда-нибудь пощечины?»

Хорхе Масвидаль: «О, да. Чики били, пацаны б***»

Ведущий: «А что насчет удара? Любимый фаталити»

Хорхе Масвидаль: «Чтобы сразу прикончить засранца? Пффф. Я не могу говорить о себе, потому что мой юрист мне не советует. Давай так. Гипотетически у каких-то моих друзей, и я в этом с ними схожусь, любимый удар — удар головой. На улице этот удар хорошо работает. Кто-то прет на тебя, ты вломил ему головой в нос — и на этом все кончилось. Ты обедаешь, у тебя нет времени на драку, но кто-то лезет к тебе — бабах с головы»

Хорхе Масвидаль (справа). Фото Фото из соцсетей Логана Пола Фото из соцсетей Логана Пола

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У Масвидаля есть люди, которые следят — написали ли ему в личку красотки, и если да — то оповещают его

Масвидаля всегда любили женщины. В свое время он, когда еще был женатым, признавался в похождениях налево и том, что жена не может в этом его контролировать и сдерживать. Видимо поэтому брак и распался. Любовь к женщинам Хорхе по-прежнему сохраняет сильную, и только они, да спонсоры, все еще привязывают его к надоевшим соцсетям.

Логан Пол: «Насколько на твое настроение влияют соцсети?»

Хорхе Масвидаль: «В последнее время я не так часто сижу в соцсетях. Причина — там легко увязнуть, потому что все эти молодые мамочки... Не хочу доносить на самого себя, но, бро, это причина номер один, почему я сторонюсь соцсетей. Просто пытаюсь быть профессиональным спортсменом. Конечно, мне приходится что-то постить, потому что у меня есть все эти спонсоры. Но так — я ограничиваю время в соцсетях. У меня есть команда, я плачу этим б**** засранцам гигантские деньги. Плачу столько, чтобы они не напоминали мне лишний раз о соцсетях. Исключение — если там в личке замаячит какая-то самочка. Такая, что я задумаюсь: «Окей, пора возвращаться в инстаграм (признан экстремистской организацией на территории РФ) на недельку-другую»».

Ведущий: «То есть твои ребята говорят тебе, условно: «Есть чика из Сан-Паулу, пишет тебе»?»

Хорхе Масвидаль: «Да, мои ребята калибруют девочек по шкале Рихтера. И если землетрясение реально жесткое, меня оповещают. Бывает, мой человек пишет: «Написала одна, но ты занят. Могу я порулить вместо тебя немного?». — «Окей»»

Фото из соцсетей Логана Пола.

Назвал добивающие удары после нокаута Аскрена «тушированием »

Не обошлось и без фирменных шуток про Бена Аскрена и легендарный нокаут.

Логан Пол: «После того, как ты вырубил коленом Аскрена, ты еще решил добить его по лицу»

Хорхе Масвидаль: «Я хотел перевернуть его на спину. Он же борец, у них есть туше. Я добил и такой: «Все, бро, тушировал тебя»».

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