5 против 20 и случайный выстрел. Из-за споров о танцах Гаджи Автомата и Хадиса Ибрагимова погиб тренер

Конфликт привел к гибели президента бойцовской лиги NFC Видади Марданова.

21 февраля в Дербенте примерно в четыре утра по местному времени был застрелен президент лиги NFC по грэпплингу и ММА, тренер Видади Марданов. Как сообщает РЕН ТВ, Марданов вышел из дома рано утром, чтобы о чем-то поговорить с неизвестными, но один из них выстрелил, после чего оба скрылись.

Позже стали известны подробности. По информации телеграм-канала 112, по подозрению в убийстве Марданова полиция искала 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева, которые ездили на автомобиле LADA Priora с номерами Московской области. Одного из подозреваемых, Асадова, удалось задержать.

Также в интернете появилось видео, снятое на скрытую камеру. На ролике видно, что нападавшие повалили Марданова на землю, а затем один из участников конфликта выстрелил в землю из охотничьего ружья. Сообщается, что пуля отскочила в погибшего рикошетом.

После того как Следственный комитет разобрался в произошедшем, пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила в Telegram, что причиной конфликта послужил спор вокруг эпатажного выхода на поединок в исполнении бойцов Гаджи Наврузова и Хадиса Ибрагимова. Наврузов появился в ринге перед боем с Фернандо Родригесом с танцами и в костюме волшебника. Ибрагимов был секундантом Гаджи — он тоже продемонстрировал несколько танцевальных движений.

«Общественность поделилась на «за» и «против». Последующее видеообращение бойца по данной ситуации, записанное после возвращения в Махачкалу, еще больше накалило ситуацию. Сторонники с противниками не смогли прийти к компромиссу, и одна из таких стычек привела к трагедии», — написала Гариева.

По информации MMA.Metaratings.ru, у Марданова был давний конфликт с бойцом Акбаром Гаджиэкперовым, который раскритиковал Хадиса Ибрагимова за яркий перформанс перед поединком. Отношения Марданова и Гаджиэкперова обострились после того, как Видади сделал репост сообщения Ибрагимова, где предложил встретиться Акбару.

Отмечается, что Марданов и Гаджиэкперов решили встретиться в Дербенте, чтобы выяснить отношения. При этом со стороны Марданова пришли пять человек, а с Гаджиэкперовым — 20. Завязалась драка, в ходе которой друг Марданова достал ружье и выстрелил в землю, чтобы разогнать толпу, но дробь срикошетила от асфальта и убила Марданова. Как написал в соцсетях боец Hardcore Давуд Магомедов, задержанный полицией Тимур Асадов оказался тем самым другом Марданова, который нажал на курок и случайно убил спортсмена.