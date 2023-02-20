«Врачи сказали: не будешь драться год». Легенда кулачки Гаджи Автомат сломал руку и отказался от Дагестана

Бой он проиграл уже на 15-й секунде.

На турнире РЕН ТВ в Минске перевоплотившийся в бойца-кулачника бывший профессиональный футболист Гаджи Автомат Наврузов потерпел самое досадное поражение в карьере: уже на 15-й секунде первого раунда он уступил бразильскому тяжеловесу Фернандо Родригесу.

Автомат не сумел продолжить поединок по правилам кикбоксинга из-за травмы руки и ноги, неудачно приземлившись после пропущенного лоу-кика от Родригеса. Сразу после боя, ожидая скорую, боец дал экспресс-интервью «СЭ», сделав громкое заявление о Дагестане, откуда он родом.

Дело в том, что в середине января Наврузов (проживает в Москве, отец — лезгин, мать — даргинка) в области солнечного сплетения набил татуировку, имеющую оккультный характер (всевидящее око в пирамиде). После этого в его адрес начали поступать негативные сообщения и даже угрозы. Среди критиков оказался популярный на весь мир дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (он же Хасбик). В исламе татуировки строго запрещены, так как изменение внешности является одним из страшных грехов.

- Насколько сильная травма?

- Нормально. Все отлично. Ничего страшного, так получилось. Так что можете радоваться (улыбается).

- Как все случилось?

- Так все случилось. Ничего страшного. Нормально. Покажите повтор, вы же снимали [на видео]. Такая интересная боль. Хоть бы укол поставили. Дайте укольчик (улыбается), обезболивающее какое-нибудь.

- Так что ты травмировал в первую очередь: ногу или руку?

- По-моему, я голову травмировал, братан. Ты как думаешь (улыбается)? А-ха-ха! Ну, руку травмировал, но как травмировал — я не знаю. По-моему, после левого [удара] сбоку. Так и не понял, упал я или что. Лоу-кик пропустил, да? Я вообще не расстраиваюсь. Как раз у меня время будет, чтобы забить всю грудь [татуировками].

Фото Эдуард Корниенко, Известия

Кстати, я бы хотел кое-что сказать: очень много сообщений из Дагестана, угроз и так далее. Я больше Дагестан не представляю, оставьте меня в покое! Я в Дагестане больше не появлюсь, я их больше не представляю. Очень много сообщений за мою татуировку. Можете радоваться, со мной все хорошо. Вы мне желали, чтобы со мной что-то случилось, вот, можете радоваться. Дагестан я больше не представляю, но хочу обратиться к лезгинам, к лезгинскому сообществу. Старшие братья мне сказали: «Дагестан можешь не трогать, но ты лезгин, мы с тобой до конца, какой бы ты ни был и во что бы ни верил, мы, лезгины, с тобой до конца». Так что «Сагърай лезгияр!» (девиз лезгинского народа: «Да здравствуют лезгины!» — Прим. «СЭ»)". Вот, аварец тоже тут сидит (имеет в виду друга и товарища по команде Хадиса Ибрагимова. — Прим. «СЭ»), так что вот такая хорошая новость для всех остальных. А хейтерам: я сломал руку за самый большой гонорар. Я такие деньги никогда не получал. Я сейчас буду думать, что купить: мерседес, джип или квартиру. Хоть одна радость — это большие деньги. Я же сломал руку, и у меня же есть время, теперь я буду дальше забивать всю грудь.

Позже выяснилось, что Гаджи получил перелом левого предплечья со смещением и что ему срочно требуется операция.

«Пришла информация, что кость сломана в нескольких местах. Как я вижу на снимке, осколки в двух местах. Доктора в клинике сказали, что впервые видят такую травму. Говорят, нужно срочно отправить его в Москву на операцию», — сказал тренер Гаджи Автомата Руслан Кривуша «СЭ».

18 февраля в 5 утра по московскому времени Гаджи Автомат вернулся из белорусской больницы после небольшой операции под наркозом и перед отправкой в Москву на последующую основную операцию и пообщался с «СЭ».

- Ты только что вернулся из больницы. Что говорят врачи?

- Ничего, все хорошо.

- Перелом предплечья?

- Да, перелом со смещением. Единственное, что меня беспокоит, — это то, что выбыл, остался без работы на большой срок, это не месяц и не два. Сейчас купил билеты обратно в Москву, чтобы там сделали мне операцию. Мне уже здесь сделали операцию, только после наркоза (улыбается). Сейчас полечу в Москву, Хадис нам купил билеты. В 7 часов вылет, в 10 пойдем в больницу операцию делать. Я надеюсь, через полгода, месяцев через восемь вернусь, и все нормально будет. Врачи сказали: год. У меня там... У меня там... Все нормально у меня там (улыбается).

Может быть, поеду в Европу, отдохну, покатаюсь. На Бали, может, съездить... Не знаю. Начну английский изучать, медитировать, пойду на курсы. Начну книжки читать, а то я на сборы взял четыре книги и лишь половину одной книги прочитал. Всего три раза читать сел, два раза в самолете. Ну, не знаю... Чуть-чуть разбитый, чуть-чуть поникший и пустой такой внутри. Но комментариев добрых очень много, много поддержки. Спасибо всем большое. Такое случилось, значит, так надо было. Что нас не ломает, делает нас сильнее. Значит, в моей программе, в моей судьбе так надо было, чтобы именно в таком бою.

Блин, вы бы видели, в какой я форме был! Так тренировался. Единственное — ногу перед боем подвернул. Руслан Алексеевич (Кривуша, тренер Гаджи Автомата. — Прим. «СЭ») не хотел меня выпускать на бой.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

- Зачем нужно было так рисковать? Стоило, что ли, оно того?

- Я хотел выйти и заработать денег. Я человек прямолинейный. Алексеевич мне пробил новый бой, у меня контракт был, бой на март! Такой великолепный бой был. Хотели сняться, Алексеевич сказал: «Мы там заработаем денег». Когда я выложил сторис, на которых видно, что я хромаю, мне пришло сотни сообщений: «Гаджи, мы купили билеты на твой бой. Гаджи, что с тобой случилось? Гаджи, я на тебя поставил. Гаджи, я за тебя болею». И меня это смотивировало. Я говорю Алексеевичу: «Слушай, давать драться». Чтобы вы понимали, я вышел на бой после четырех кубов лидокаина, под диклафенаком двойной дозы и под кетоналом. Это все я уколол, вышел на бой, но, когда я сломал руку... Блин, будто я ничего не колол. Такая интересная боль была. Я хотел драться из-за денег, но, когда Алексеевич нашел другой бой, меня уже сообщения смотивировали.