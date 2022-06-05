Тактаров, тренеры и менеджер — о победе Александра Волкова над Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC Fight Night 207.

Александр Волков закрыл поражение от Тома Аспиналла блестящей победой над Жаирзиньо Розенструйком. Александр не оставил суринамскому нокаутеру ни единого шанса: подстрелил правым прямым, а затем принялся добивать. Херб Дин решил остановить поединок — и правильно сделал, адекватное решение.

Волков победил в первом раунде впервые в UFC. Еще этот бой был примечателен присутствием в углу Драго первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова. Тактаров никогда не скрывал, что болеет за Волкова, но порой и критиковал москвича — а в особенности его тренерский штаб. И вот, Олег Николаевич сам оказался в тренерском штабе Драго (главный тренер Александра — Тарас Кияшко — не смог полететь в США из-за отсутствия визы).

Далее — комментарии Волкова, Тактарова, тренеров Александра и его менеджера (тут уже не просто комментарий, а целый рассказ).

Александр Волков:

— Рад вернуться на победную тропу, готов к следующему вызову. Передаю привет Москве, моей семье, моей команде, которая не смогла получить визы. Надеюсь, теперь я буду идти только вперед.

Остановка? Чувствовал, что смогу финишировать его [Розенструйка], даже если бы рефери не остановил в тот момент. Потому что он был в отключке, и только после остановки пришел в себя. Я видел, что он зажат у сетки, и готовился добить и нокаутировать его. Я готов к испытаниям, готов подраться в короткие сроки, если будет хороший бой. Кто-то дерется аж в сентябре, а потому надо все проверить и выбрать подходящего соперника. В любом случае, я здесь, в UFC, и готов к вызовам в любой момент. (октагон-интервью)

— Спасибо за поддержку. Олегу Николаевичу отдельное спасибо за то, что приехал поддержать. Немного боролись мы с ним до выступления. Перчатки были разогреты первым чемпионом UFC, поэтому это знак был. Я не мог не проиграть (оговорка. — Прим.). (из прямого эфира Олега Тактарова)

Олег Тактаров:

— Настроение у Саньки было такое — когда человек наслаждается тем, что он делает. Был полностью расслаблен. Вообще — другой человек. В партере я удивился, такой мощи [от Волкова] не ожидал. Чувствует все. Если еще чуть-чуть добавить, то с любым в партере может работать. Но, конечно, стойка у него феноменальная. Страшно рядом находиться, когда по лапам бьет.

Единственный соперник для него — это он сам. Если он хочет, то любого побьет. Реально некому даже близко стоять, когда он в форме. Для меня самое сложное во всей это истории было слушать его музыку. Саня, знаешь, самое тяжелое, что было? Это слушать твою музыку.

В общем, у нас тут три чемпиона сегодня. Я увидел феноменального парня — Мовсара Евлоева. За три раунда так разобрал очень непростого соперника. Просто в лучшем стиле. Работа была феноменальная. России есть чему порадоваться. Про всех знаю больше, и у кого какие проблемы, откуда какие ноги растут. И про казахского бойца, и про украинского бойца — знаю точно, что им делать, чтобы выигрывать. Может, кому-то из них даже выступать не надо... Классный, конечно, день. Александр без единой царапины. Царапины, наверное, только у меня. Рука у меня болит после этого монстра. Вчера меня всего измял. (Обращается к жене Волкова, с которой тот говорит по видеосвязи) Мальчик наслаждался работой первый раз в жизни! Прям как будто на пианино поиграл. Без единой царапинки едет домой. В трудное время для страны поддержал всю страну... Я сегодня устал. После боя Рината думал, что не встану. Потом Саньку разминал, думал — кони двину, но ничего. И это после 26-часового полета. Выжили. (из прямого эфира Олега Тактарова)

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова (смотрел бой в Москве):

— Саня вернулся. Мы были уверены в нем. Мы всегда были уверены в нем, и с первой минуты, когда он вышел на бой, было понятно, что Саня победит. Мы рады. Саня лучший. Саня — красавчик. Спасибо огромное тренерам и ребятам из Америки Кенни Джонсону и Тики за то, что помогли. Мы с нетерпением ждали поединка. Общались каждый день. Правда, в день боя мы не созванивались, потому что, наверное, все что могли мы сделали здесь, в Москве. Саня — молодец. Все, что мы хотели, чтобы Саня показал, Саня показал.

Думаю, остановка поединка своевременная. Это опытный судья (Херб Дин. — Прим. «СЭ»). Для ребят в тяжелом весе пропускать лишние удары — это не полезно.

Александр цел и невредим. Судя по всему, он даже ничего не пропустил. Всегда кажется, что Саня пропускает удары, но на самом деле половина или даже большая их часть проходят мимо. По телевизору кажется, что Саня пропустил какой-то сильный удар, но на самом деле все не так. Все мимо, либо в защиту, либо вскользь. Здесь Саня вообще не пострадал. В этом бою был человек, который хочет побеждать, который хочет стать чемпионом. Здесь вы увидели настоящего Саню Волкова.

Я бы хотел, чтобы Саня подрался за пояс, потому что мы столько идем уже к этому поясу. С кем UFC решит — с тем Саня и подерется. Если это будет бой за пояс — это вообще круто. Наверное, нам не дадут за пояс подраться. Но Саня готов драться за пояс. (интервью «СЭ»)

Максим Дедик, тренер Александра Волкова (смотрел бой в Москве):

— Меня порадовало, что он был очень чувствительным. Вышел легким. Легкие плечи. Хорошо чувствовал начало атаки. Был момент опасный — когда Розенструйк пошел в контратаку. Более того, стал ее развивать, развивать, развивать. Но она захлебнулась, Саня все проконтролировал — и бах, до свидания! Саня был волком! Кусал! Проснулся парень. (интервью «СЭ»)

Иван Банников, менеджер Александра Волкова (смотрел бой в Москве):

— Саша сначала спокойно отреагировал на большой багаж от Розенструйка, отзащищался и не отпустил его усталого, додавил и срубил. Мы тут пошутили с Максом Дедиком и Тарасом, что Александр популяризирует карате на очень высоком уровне. В бою с Харрисом он всем показал, что такое мае-гери, а сегодня зашло классическое каратерное гьяку-цуки.

Мы согласились на короткое уведомление, потому что понимали, что прошлое поражение очень неприятное и тяжелое во всех смыслах, и чем скорее мы его закроем — тем будет лучше. Мы обещали всем и себе, что изменим методологию подготовки, а сделать это в течение месяца тяжело. Но мы все равно постарались. Вся команда села, мы поговорили, добавили тренеров, поменяли подход к тренировкам — и это дало свои плоды. Но основная работа была проделана самим Сашей. Он вышел голодным до победы. Я горжусь им. Он не нервничал ни в одном моменте, был хладнокровен и знал, что выиграет. Если Саша сможет сохранить такой настрой — а я уверен, что сможет — он станет чемпионом.

С самого начала в подготовке участвовал Макс Дедик — чтобы разнообразить ударку, подход к ней. Максим — один из лучших в кекусинкае по работе ногами, да и вообще один из величайших мастеров кекусинкая. Он не тренер по ММА, но любит, смотрит ММА и понимает, какие техники работают, а какие — нет. Ткже мы пригласили Тики [Госна] - это один из лучших тренеров по ударке, он работал с Сашей еще перед его чемпионством в Bellator. Ну, и Кенни Джонсон нам тоже помог — одним из планов на бой был план бороться: если будет удобный момент для перевода, то надо переводить — потому что внизу у Розенструйка шансов немного. Но оказалось, что и в стойке их не было.

О том, что Олег [Тактаров] будет секундантом Саши, думаю, я, Саша и все остальные узнали там [в Лас-Вегасе] - после интервью, когда его спросили. Я спросил Сашу, что он об этом думает. Саша улыбнулся и сказал: «Почему нет, прикольная идея». Олег все-таки опытный человек, Саша к нему испытывает уважение. Да, сейчас Олег, скажем так, бывает, что позволяет себе сказать лишнее — в том числе и про нас, и про команду, и про Сашу. И Сашу это тоже бесило. Но если человек искренне хочет помочь — почему нет? Тем более у нас получилась накладка с визами. Мы не смогли быстро подготовить визы, чтобы поехать [в Лас-Вегас на турнир]. Визы, к сожалению, будут готовы только к сентябрю. Тики [Госн] и Кенни [Джонсон] работают с Сашей уже очень давно. А Олег мог психологически помочь — почему нет?

Кенни, как хороший американский боец, реально восхищается самбо. Это нужно понимать. И Олег для него легенда. Когда-то он тренировался в зале у Би Джей Пенна [куда в 2009 году приезжал Тактаров], и он был рад снова с ним поработать, пообщаться. Все-таки Олег был одним из самых ярких чемпионов UFC первой поры и первым чемпионом из России. Западная публика не видела определенную часть негатива с Олегом, поэтому в Америке к нему, думаю, даже лучше отношение, чем в России. А у всех профессионалов отношение к Олегу только хорошее.

Уже в понедельник Александр будет в Москве, но в Америку он еще прилетит — и будет там готовиться. Мы собираемся основную часть его подготовки проводить в США.

Общение с матчмейкером UFC я начну с фразы: «Дайте нам все-таки Льюиса». Если Льюиса не дадут, то посмотрим, кого они предложат и на когда. Если нам дадут удобного, но в Вегасе, и неудобного, но в Абу-Даби — тут еще вопрос, на что мы согласимся. В идеале, конечно, подраться с победителем боя Миочича и Джонса. Но там есть еще Сирил Ган. Реванш с Ганом — почему нет? Реванш с Льюсом — почему нет? Реванш с нашим прекрасным борцом [Кертисом Блейдсом] - почему нет? Единственное, он не так высоко [в рейтинге], как нам хочется. Мы точно захотим соперника из первой тройки. Льюис будет актуален только в случае победы над Павловичем (бой состоится 31 июля. — Прим. «СЭ»). Но мы все будем очень сильно болеть за Павловича. (интервью «СЭ»)