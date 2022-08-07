Супертурнир UFC: 10 боев — 10 досрочек. Финиши были на любой вкус

Самым же интересным получился главный бой вечера — Тиаго Сантос vs Джамал Хилл.

В карде UFC on ESPN 40 (UFC Vegas 59) было немного боев — 10, зато ни один не продлился всю дистанцию, что так любят фанаты единоборств.

Победы были разнообразными. Вот предварительный кард:

— Мауро Буэно Силва победила Стефани Эггер рычагом локтя (1-й раунд, 1:17);

— Кори Маккена поймала Миранду Грэнджер на редкий удушающий Вон Флю (2-й раунд, 1:03);

— Брайан Баттл нокаутировал Такаши Сато хай-киком (1-й раунд, 0:44);

— Михал Олексейчук выиграл у Сэма Алви техническим нокаутом (1-й раунд, 1:56).

Про Алви стоит сказать отдельно — он не побеждал в UFC c июня 2018 года, а из последних девяти боев проиграл восемь (еще один закончился вничью).

В основном карде феерия продолжилась. Начался он с боя, в котором Терренс Маккини выиграл удушением сзади у Эрика Гонсалеса (1-й раунд, 2:17).

Затем в клетку вышли тяжеловесы — Сергей Спивак, представляющий Молдавию, и бразилец Аугусто Сакаи. Карьера Спивака в UFC — качели. В первом бою он без шансов, за 50 секунд проиграл Уолту Харрису. В следующем бою он получил в соперники очень перспективного Тая Туивасу и сенсационно победил удушением ручным треугольником — причем довольно легко. Затем — поражение единогласным решением судей от Марчина Тыбуры, потом три победы подряд, следом — разгромное поражение от Тома Аспиналла (ТКО). Спустя полгода Спивак без проблем победил огромного Грега Харди, и вот — бой с Сакаи, 14-м номером рейтинга UFC.

Базовый дзюдоист Спивак избрал простую, но эффективную тактику — переводить соперника вниз, а там контролировать, активно работая руками. Сергей забрал первый раунд, в том же ключе начал второй, а на отметке 3:42 рефери остановил поединок, когда Сакаи схватился за голову, защищая ее от ударов находящегося у него за спиной Спивака. Возможно, остановка была преждевременной, но нет никаких сомнений, что Сергей забрал бы этот бой — его превосходство было подавляющим. На следующей неделе он войдет в топ-15 тяжелого веса, где теперь будет пять русскоговорящих бойцов — помимо Спивака это Сергей Павлович (5-е место), Александр Волков (8), Александр Романов (12) и Шамиль Абдурахимов (13). Следующий бой 27-летний молдавский боец хочет провести в декабре — против бойца из топ-10.

Затем были два финала шоу The Ultimate Fighte. В женском финале в минимальном весе Джулиана Миллер победила ТКО Броган Уолкер-Санчес (3-й раунд, 3:57). А в мужском — в тяжелом весе — Мохаммед Усман жестко нокаутировал Зака Пауга (2-й раунд, 2:36), контратаковав левым панчем. Мохаммед — младший брат чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. Играл в американский футбол, но в итоге перешел в смешанные единоборства. В 2021-м пришел в PFL c рекордом 7-1 — и проиграл удушением Брэндону Сэйлсу. В TUF на пути к финалу выиграл два боя — оба решениями. Теперь у Усмана-младшего есть контракт с UFC. Особо перспективным бойцом его не назовешь, но посмотреть будет интересно. Из любопытных фактов: у Мохаммеда мусульманское имя, но по вероисповеданию он христианин (старший брат — мусульманин).

Бразилец Висенте Люке за 30 боев в ММА, с 2009 года, никогда не проигрывал нокаутом. Символично, что это произошло на UFC Vegas 59. Джефф Нил избил его в третьем раунде, причем бил почти всегда левой рукой — прямые, апперкоты... После очередного попадания Люке упал головой вперед. Жесткий нокаут.

Наконец, главный бой вечера — полутяжелый вес, Джамал Хилл против Тиаго Сантоса, ветерана ММА. Подробнее о Хилле можно почитать здесь: отец шестерых детей (первый родился, когда Джамалу было 15), на тренировки ездит с пистолетом. Колоритный человек.

После трех интенсивных раундов Сантос вышел на четвертый уставшим. Но нацеленный на рубку. Где-то на второй минуте раунда бразилец выбросил корявый и неточный апперкот, провалился, и Хилл бросился в атаку. Один удар, второй, добавил колено, еще один панч, пропустил сам, отличный правый прямой — и Сантос падает. Джамал включил агрессивный граунд-энд-паунд, и рефери остановил бой. 31-летний Хилл, выигравший в третий раз подряд, наверняка займет место бразильца в рейтинге полутяжелого веса (то есть переместится с 10-й строчки на шестую). Он в чемпионской гонке.

Бой Хилла и Сантоса был признан лучшим боем вечера. Оба получили по 50 тысяч долларов. Таких же бонусов, но уже за лучшее выступление вечера, удостоились Джефф Нил, Мохаммед Усман и Брайан Баттл.