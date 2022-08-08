«Пусть Дана Уайт перенимает опыт. Он адекватный». Майрбек Хасиев: остановка боя, переигровка, вызов UFC

Большое интервью с одним из самых харизматичных руководителей в российском спорте.

Основатель лиги АСА (первоначальное название — АСВ) Майрбек Хасиев в последнее время редко выступает публично, но если выступает — это всегда что-то резонансное. 22 июля на турнире АСА 141 он вышел в клетку и остановил перед пятым раундом бой между Али Баговым и Рашидом Магомедовым (четвертьфинал «Гран-при» в легком весе), сославшись на то, что бойцы не выкладываются, проводят не бой, а спарринг. Речь Хасиева стала вирусной. Отреагировал даже президент UFC Дана Уайт, назвав поступок Хасиева очень непрофессиональным, но «охренительным». Спустя две недели после АСА 141 мы встретились с Хасиевым в Грозном. Руководитель АСА ответил на слова Уайта, дал понять, что Багов и Магомедов могут провести повторный поединок, рассказал, как относится к многочисленным мемам по поводу его знаменитой речи, жестко высказался насчет поп-ММА, а еще заявил, что 1/5 бюджета UFC ему будет достаточно, чтобы показать американскому промоушену, кто круче.

— Прошло уже две недели после турнира АСА в Сочи и, соответственно, после скандального боя между Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Тогда вы заявили на пресс-конференции, что считаете этот бой договорным. Изменили свое мнение?

— По-моему, такого категоричного заявления не было. Может, я непосредственно в октагоне что-то сказал, я не просматривал. Но помню, что на пресс-конференции я выдвинул три варианта: договорной бой, чисто братские отношения и исламский фактор. Сейчас говорить о том, что бой был договорным, настаивать на этом с моей стороны было бы глупо. Потому что оба бойца говорят, что это не так. Потому что так складывался бой, в связи с чем оба старались друг друга щадить. По-моему, так. Если я не ошибаюсь. Поэтому настаивать на этом [что бой был договорным] я не собираюсь. Я и тогда не собирался. Это возможный вариант.

Но однозначно там есть и исламский вариант. Потому что, когда бьются мусульмане, эта тема обязательна туда кем-то запихивается. По этому поводу я еще минимум лет 7-8 назад говорил своим ребятам из клуба ["Беркут"]: «Когда вы ругаетесь, то не только бьете друг друга, но и выхватываете ножи, оружие — если у вас есть. И чуть ли не собираетесь оппонента завалить. Вот в этот момент почему у вас не срабатывают дружба, братство и так далее? Почему они срабатывают в восьмиграннике?» Я могу тысячу примеров привести, когда кавказцы ссорятся где-то на рынке или еще где-то — и готовы друг друга уничтожить. Когда у меня был Instagram (социальная сеть, признанная в России экстремистской. — Прим. «СЭ»), я закидывал пост по этому поводу — по-моему, даже несколько постов. Поэтому, ребята, надо разграничивать эти моменты. Если вы бьетесь в ММА, то бьетесь со всеми. Не важно, христианин он, мусульманин он, буддист он или еще какой-то веры, как говорил Высоцкий. Абсолютно не важно. Тогда применяйте свой принцип и к остальным религиям. По-моему, во всех религиях бить нельзя. Уж по лицу точно. Так не бывает, что христианина можно бить, а мусульманина — нельзя. Если вам это не нравится — уходите. Насильно никого выступать не заставляют. Еще не было ни одного человека, кого мы уговаривали. Да, предложения делали. Это естественно. Но когда человек начинал ставить какие-то условия, мы закрывали вопрос: «Все, не надо, оставьте человека».

— Была ли какая-либо реакция от Али и Рашида? Не считая тех интервью, которые они дали после боя.

— В каком смысле реакция?

— Может быть, у вас был с ними личный разговор.

— Нет, разговора не было. Ни с Али, ни с Рашидом. Никакой реакции по отношению ко мне с их стороны не было. И по отношению к лиге, по-моему, тоже. Я с Яраги (Гитаевым, одним из руководителей АСА, бывшим президентом АСВ. — Прим. «СЭ») обсуждал некоторые вопросы. И с Асланбеком (Бадаевым, вице-президентом АСА. — Прим. «СЭ») были мимолетные разговоры, скажем так. Но есть некоторые моменты... Багов в основном, Багов вроде бы готов каким-то образом изменить ситуацию. Но это уже нужно будет обсуждать матчмейкерам. Они должны это все обсуждать.

Тогда я категорически заявил, что они [Багов и Магомедов] в «Гран-при» участвовать не будут. Но, как говорится, у любой машины есть задняя скорость. Иногда приходится разворачиваться — когда ты упираешься в стену, правильно? Но для того чтобы мы включили какую-то скорость и отступили назад, какие-то, скажем так, предложения могли бы обсуждать — эти предложения должны нам поступить. Если они готовы каким-то образом изменить ситуацию, признав, что это был не бой... Мы все видели — это же смешно просто. Наверно, я в своем возрасте и то гораздо лучше выступил бы. Чем этот бой. Имею в виду этот бой! А то сейчас скажут, что я представляю себя крутым. Нет, мне почти под 60 лет. Я уже старик. Но чувствую себя неплохо. Жена говорит, что я в хорошей форме. А так — не тот уже. Давно не тот.

— Получается, со стороны Али уже есть какое-то предложение?

— Если иметь в виду то, что он говорил Яраги и Асланбеку, — он готов исправить ошибку, он готов выступить. Вроде бы такое предложение есть. По крайней мере, со стороны Али. Разговаривал ли [с Гитаевым и Бадаевым] непосредственно Али — точно не знаю.

— Это переиграть четвертьфинальный бой, выйдя против другого соперника?

— Я могу свое мнение высказать — если вас интересует это. То, что они обсуждали, — я примерно знаю, в каком русле это было. Деталей я не знаю. Единственный вариант — признать, что этот бой был несерьезный. Оба должны признать. Это видно. Как можно не признавать это? Я не говорю, что это был договорной бой. Я убираю этот пункт. Но однозначно, без сомнения, это был такой дружеский, товарищеский бой — «ты не бей меня, я не буду бить тебя». Это был не бой, это был спарринг. Это видно.

Пусть признают ошибку, и... И если они готовы выступить — назовем это бой-дубль, дубль два — без проблем, мы это обсудим. То есть если они оба готовы сразиться друг против друга — именно четвертьфинальный бой — то в кратчайшие сроки они это должны сделать и нам об этом в ближайшее время сообщить.

— Но история с гонорарами за первый бой...

— За прошедший бой никаких гонораров [Багову и Магомедову] выплачено не будет. Потому что мне продали продукт, который не стоит ни копейки. Требовать за него что-то — неправильно. Вот вы пришли в магазин, купили что-то, а там — пустышка. Если вы заплатили — будете требовать обратно свои деньги, правильно? Если не заплатили — платить не будете. Согласны со мной? Пусть мне предоставляют нормальный бой, пусть выступают нормально — пожалуйста, на тех же условиях мы готовы обсуждать [гонорары].

— А они в суд не могут подать?

— Когда мне говорят по поводу того, что в суд подадут и так далее, у меня немножко такое особое мнение складывается. Я знаю много сотрудников из судебной системы. Поверьте мне на слово, очень много порядочных, нормальных людей, которые трезво оценивают ситуацию. И в данной ситуации выиграть в судебном порядке — невозможно [для бойцов]. Потому что-то, что они нам показали эти танцы на воде, — это видно. Это не бой, это спарринг. И любой нормальный судья докажет, что это никакого отношения к ММА не имеет. Без проблем. Вперед, ребята. Лишний раз время потратят и плюс еще свои деньги, наверное.

— Думали, что объявить решение стоило все же после окончания пятого раунда?

— Да, думал об этом. Но когда у вас адреналин в крови запределен и вы видите, что бойцы явно ведут себя наплевательски — не только по отношению ко мне, но и к лиге, — как-то сконтролировать эмоции трудно. Честно говоря, после того как я вышел и сказал «все, закрывается» — после этого момента я бы отрезал. Если сейчас, сегодня на это смотреть. Но что было сказано после — что лига вторая в мире и так далее — я ни на секунду не сомневаюсь, что это вторая лига в мире. Это однозначно. И если нам Всевышний даст возможности и здоровье — со временем мы это докажем.

Я приведу один пример. Вы молодые — может быть, этого не помните. 70-е годы были очень тяжелыми для Советского Союза. Очень тяжелые годы. Тогда был проведен мини-турнир — матчевые встречи по хоккею Канада — СССР. 1972 год, потом 74-й. Потом это почаще было. Потихоньку, потихоньку. Через хоккей железный занавес был пробит. Я сейчас не ассоциирую [нынешнюю] ситуацию с железным занавесом, нет. Просто этот момент имеет место. Поэтому этот вариант — Соединенные Штаты, UFC и АСА... Кто бы что ни говорил — хоть с этим согласитесь, что сейчас АСА — лучшая лига в Евразии. Было бы прекрасно организовать этот матч. Я тогда еще предлагал провести две встречи — в Америке и на территории Российской Федерации. Предлагал провести бои между первыми номерами рейтингов и между чемпионами. Стало бы ясно, кто кого. Даже если мы проиграем UFC, я посчитал бы, что выполнил программу, которую когда-то вбил себе в голову.

— Но вы же эту идею высказывали только в СМИ, общения с представителями UFC не было?

— Мы общались с Bellator, и были попытки с UFC. Товарищ наш контактирует с ними. Но вот потихоньку-потихоньку это сошло на нет.

— Дана Уайт назвал ваш поступок в высшей степени непрофессиональным, но очень крутым. Что ответите президенту UFC?

— Возразить здесь трудно. Но иногда непрофессионализм и крутость могут параллельно соответствовать. Поняли, о чем я говорю, да? Что такое профессионализм? Это какие-то прописанные истины. А что такое крутость? Это спонтанное решение, согласны со мной? Вот это спонтанное решение может попасть как в ноль, так и в десятку. Ну, наверное, в десятку попали. Все. Пусть перенимает опыт, работает.

— Когда прочитали слова Даны Уайта, то как их восприняли? С улыбкой?

— С улыбкой, конечно. Мне смешно было. И понравилась адекватность человека. Он явно адекватный, это видно. Другой бы сказал — мы же видим подавляющее число комментариев: «Сумасброд, трали-вали, вали-трали». Иногда спонтанность попадает в десятку. Аль-Хамду ли-Ллях, пока у меня попадает девять раз из 10 точно в десятку, реально. Много было случаев, когда я [громкие] высказывания делал. И в конечном итоге они же сбывались.

— А когда вы не попали со спонтанным решением?

— Ну, это я, может быть, из-за скромности сказал (улыбается).

— Вы признали, что поступок был непрофессиональным. А как было бы по-профессиональному поступить в этой ситуации?

— Когда судья с нами советовался — когда я ему сказал «все, выключай», и все. Вот это было профессионально. И параллельно как он [Дана Уайт] сказал «офигительное решение». Поэтому я и сказал вначале: вот этот момент — когда я взял микрофон — отрезать, и было бы 10 из 10.

— Много ли боев UFC видели, когда Дане Уайту следовало зайти в клетку и сказать: «Так, ребята, все, хватит — это издевательство».

— Почему бы и нет. Он же сказал, что иногда ему хочется стул в них кинуть. Если перевод правильный. Говорит, что это непрофессионально, но тут же говорит, что хочет кинуть стул. А если зацепит кого-нибудь? Вот тогда будут судебные разбирательства, особенно в Америке.

— Сейчас особо популярен стал мем про вас и про Адесанью. Из паблика «1 канал» будто слова Адесаньи: «Я не боюсь Перейру, я боюсь, что после четвертого раунда войдет Майрбек Хасиев и меня дисквалифицирует».

— Пусть не боится. В свое время менеджеры предлагали нам подписать Адесанью — наши ребята не дадут соврать, они на нас выходили , — и если бы мы его подписали, тогда, возможно, ему пришлось бы бояться. А сейчас ему нечего бояться (улыбается).

— Вообще мемов много. И с цитатой «Вы что, за пацанов нас держите?!», и с вашим жестом. Был ли какой-то мем, который вам реально понравился?

— Мне этот с Адесаньей очень понравился. И еще был один момент — я даже сканировал его, надо в трубке покопаться.

— В общем, вы относитесь к этим мемам позитивно.

— Естественно. Адреналин сбавился. В тот же вечер сбавился. На пресс-конференции еще чуть-чуть было обидно, а потом все нормально. После утреннего намаза все проходит.

— Какое свое заявление за время работы в АСВ/АСА вы считаете самым резонансным? У вас их было много.

— Высказывание-долгожитель — так это назовем — это то, что я говорил, что собираюсь сломать хребет UFC. И я еще раз говорю, и сейчас повторяюсь. Да. А зачем мне думать о вторых, о третьих лигах? Если ты не мечтаешь победить сильнейшего — тогда вообще зачем заниматься чем-то? Сейчас UFC бесспорно лучшая лига в мире. Но сравнивать сегодня АСА с UFC было бы несерьезно. Пусть те, кто пытается нас сравнивать, дадут нам 1/3 бюджета UFC, — и я покажу, кто круче. Потому что мы не задумываемся о прибыли, а задумываемся о цели, которую поставили. Дайте мне... даже не треть. Дайте мне 1/10 бюджета UFC, и я вам покажу, что такое UFC, а что такое АСА. Нужно понимать: когда у вас в кармане несколько миллиардов долларов и когда у вас в кармане практически ничего и на каждый турнир вы стараетесь что-то где-то как-то скроить и сделать... Тут разные весовые категории в плане финансовых возможностей. Дайте финансовые возможности. Для стопроцентной гарантии дайте хотя бы 1/5 того, что имеет UFC, и я вам покажу, что такое UFC.

— UFC сейчас развивается или, наоборот, идет регресс?

— Мне кажется, что вообще в мире ММА сейчас идет на спад. Не в том плане, что бойцов мало или что бойцы не хотят заниматься и участвовать в турнирах. Интерес публики, мне кажется, падает.

— А с чем это связано, на ваш взгляд?

— Я не знаю. Может быть, нас перегрузили всякими глупостями? Людей имею в виду. То у нас одно, то коронавирус, то еще что-то. Потом бац — эти события, нестабильность в мире. Наверное, в связи с этим. Но мне кажется, что интерес падает. Мы же раньше собирали залы — вы помните, да? И достаточно хорошие залы. Сейчас даже если бесплатно пускаешь людей — люди не ходят. Видимо, внутренне люди сейчас озабочены совсем другим. Я бы не сказал — как выжить. Но — как прожить еще неделю на те деньги, которые в кармане. Прожить еще месяц на то, что ты имеешь. Мне кажется, из-за этого.

— С другой стороны, если взять нашу страну, то здесь поп-ММА все популярнее.

— Вначале бывает так. Вспомните, как UFC формировалась: из нескольких лиг появилась одна. То же самое и у нас в Российской Федерации. Сначала была М-1, потом Fight Nights, потом ростовская лига Pro FC, потом «Легенда», Tech-Krep — лига Алексея [Яценко]. По-моему, только после этого появилась АСВ, потом «Ахмат», потом мы объединились. В поп-ММА они проделывают ту же работу. У кого-то получилось — еще кто-то захотел, и еще кто-то захотел, «а почему бы и мне?» Эта кухня будет продолжаться какое-то время, но все это рухнет. Поп-ММА гораздо раньше рухнет. Потому что вот эти глупые выходки, глупые наигранные разборки, эта клоунада быстро надоест. Вспомните бразильские сериалы. Они же надоели, их уже никто не смотрит сейчас. У нас [в Грозном] рынок разбегался, когда начиналась «Рабыня Изаура». Серьезно. Ты шел на рынок, и тут крик: «Рабыня Изаура!» — мы должны разбегаться! И разбегались. Еще был сериал, там еще два близнеца были... Еще что-то... В общем, дебилизм. Полный дебилизм. Одно и то же, одно и то же.

Поп-ММА — это все надоест. Вот бы бой между таксистом и тем, кто этого таксиста кинул. Скинули мне ролик. Ну это же глупость. Молодой пацан, хилый, а этот — накачанный. О весовой категории речи вообще не шло. А хайп, который они предлагают людям, — он рассчитан на недалекую публику. Пусть не обижаются на меня, но это недалекая публика. Если вам нравится мат, извините меня, как я могу назвать вас далеким человеком. Если вам нравятся вот эти глупости, наигранность... В конце концов, мы же показываем спорт, показываем, кто сильнее, а не кто лучше умеет болтать, глупости говорить и выпендриваться. Единственное, тот, кто организовал этот — Хардкор, да? Как его зовут?

— Анатолий Сульянов.

— Как организатор он четко прочувствовал этот момент. И на этом он неплохо раскручивается. Его бы талант — да, есть талант, однозначно, без сомнения — использовать бы в серьезной ММА-лиге. Вот это было бы, по-моему, нормально. Вот что-то взять оттуда полезное, 5-10 процентов, но не такое вот это самое прямо опущенное. И что-то здесь, в хорошем ММА, взять, перемешать — и, думаю, получилось бы что-то серьезное.

— А Дану Уайта считаете сильно талантливым организатором?

— Не могу оценивать человека, который возглавляет лучшую лигу мира. Это было бы некрасиво с моей стороны. Если бы у него не было таланта, он бы так сильно лигу не поднял. Помню, когда были молодыми, таскали эти кассеты — UFC 1, UFC 2, UFC 3. Потом он Strikeforce выкупил. Братья Фертитта были хозяевами... Мне кажется, если брать временной отрезок с начала и до того, как стать раскрученными, сильными, и, учитывая, какие у них [у UFC] были возможности, и какие у нас — у них вот столько, а у нас вот столько, — думаю, что уровень, скорость роста у нас выше. Повторюсь: дайте хотя бы 1/5 возможностей Даны Уайта, и мы это быстрее сделаем.

— А каков годовой бюджет у АСА?

— Может, вам еще бухгалтерию принести показать? (Улыбается.) Вы видите средний наш турнир, можете по этому поводу для себя вывод сделать. А эта информация [о размере бюджета] засекреченная.