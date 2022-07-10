«Перед боем съел пасту, и теперь мой живот охренеть как болит. Каждый раз, когда он бил по корпусу, я такой: «Ах-х-х!»

Рафаэль Физиев : пресс-конференция после боя с Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC Vegas 58. Физиев победил ТКО в начале пятого раунда.

Про бой

— Неплохо же вышло, да? Просто я чувствовал, что шел немного скучный бой, когда я прижимал его к клетке. Признаюсь, что перед боем съел томатную пасту, поэтому мой живот охренеть как болит. И каждый раз, когда он бил меня по корпусу, я такой: «Ах-х-х!» Затем я прижимал его к клетке, немного дышал воздухом, после чего продолжал бой.

Разница в выносливости из-за количества раундов? Да, тут большая разница. Я устал, но смог завершить бой в пятом раунде, и это о чем-то говорит. Это означает, что я могу пройти все пять раундов.

Мне было важно показать оборонительную борьбу, потому что мои навыки в борьбе совсем неплохи, а не то, что все думают. Если кто-то и переведет меня, то я буду готов встать.

Что я думал на счет судейских записок перед пятым раундом? Я ни о чем не думаю во время боя, я лишь дерусь. Знаю, что перед пятым раундом мой друг, менеджер и по совместительству угловой Саят начал общаться со мной как с собакой. Он говорил плохие слова. Здесь же можно материться? Так вот, он говорили: «Какого ***? Что, черт возьми, ты делаешь? Иди и **** его. Или же мы тебя ****, когда вернемся в отель». Примерно так, понимаете? И я такой: «Что ж, ладно, в пятом раунде мне нужно что-то сделать».

Впервые за двадцатилетнюю карьеру мой нос оказался сломанным. Он сломал мне нос в первом или втором раунде. Я почувствовал щелчок, когда он ударил меня и сломал мне нос. Это хреновый опыт. Я дышать толком не могу сейчас. Думаю, когда вернусь на Пхукет, мне надо перенести операцию. У меня такое лицо, что могу идти в фильм «Аватар». Будет ли это напрягать мою жену? Не, она любит меня, какой бы я ни был.

Я получил от боя ровно столько, сколько ожидал всю подготовку. Я знал, что это большущий вызов для меня. В раздевалке, где мы разогревались, у меня были смутные сомнения, потому что РДА — очень опытный боец. Но потом, буквально за 15 минут перед выходом, маленький кусочек дерьма [появился] внутри меня, я ему сказал: «Эй, выйди и ***его, перебей его». Я дрался с любовью. В клетке я чувствую себя как дома. И всякий раз, когда я вхожу в клетку, я ищу этого самого маленького подлеца, который внутри меня, который боится, и он тут же исчезает.

Про Азербайджан и Казахстан

— Я очень счастлив начать с победы представлять мой дом, мою страну, откуда мои корни. Это страна моих предков, и я счастлив, что начал с победы.

Папаха — это национальный головной убор Азербайджана. У меня азербайджанские корни. Например, если кто-то снимет с тебя этот головной убор и выкинет, то это означает начало войны. Для меня этот головной убор — это честь.

Что для меня значит занять седьмое место РДА в рейтинге? Я деревенский парень. Я родился в деревне в Казахстане. Я... (спрашивает у своего менеджера Саята на русском: «Как сказать: я пас коров с баранами? Пастухом был? Ладно, окей». Cаят: «Скажи, что ты из деревни») Там я рос, пока мы не переехали из этого маленького села в Бишкек. Тот факт, что я оказался в UFC из этого города, страны, — это как фантастика. И теперь подумайте, что для меня означает седьмое место в рейтинге. Люди из моего города, из моей страны, мои земляки... Это как фантастика.

Про Гэтжи

— Рафаэль Надаль — это, конечно, круто и прикольно и так далее, но я хотел бы подраться с Джастином Гэтжи. В какую камеру смотреть, чтобы сделать обращение? Джастин, обращаюсь к тебе: ты лишь очередной желтый парень с желтыми волосами. Мы должны выяснить, кто из нас лучше. Это хороший бой для нас обоих. Если ты не боишься, не обделался в штаны, то погнали.

Ну, может быть, он еще сильнее разукрасит мое лицо, чем сейчас. Это большой вызов для меня, и у него большие шансы на победу нокаутом — как и у меня. Болельщикам понравится бой. У кого лучше удары ногами? У него дерьмовые удары ногами, но у него нереальная мощь в руках.

Про стратегию

— Конечно же, мне важно было драться расчетливо и проявлять терпение, а то бывает, что порой я дерусь как глупец, как, я не знаю... какой-то пьяный человек. Поэтому мне было важно выжидать, думать, драться с головой. Я и ожидал увидеть в клетке сильного Рафу и то, что он разукрасит мне лицо.

Про Рафаэля Надаля

— Никогда не встречал его в жизни, но, конечно, я наслышан о нем. Он замечательный теннисист, и единственная причина, почему я вызвал его на бой, — это его имя. И все. Каким бы был бой с ним в октагоне? Первый раунд — теннис, второй раунд — тоже, третий раунд — тоже, окей, четвертый раунд тоже теннис и, наверное, пятый раунд только ММА.