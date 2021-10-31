Перевернул игру.

Гловер Тейшейра задушил Яна Блаховича на UFC 267 и стал самым возрастным чемпионом в истории промоушена среди тех, кто взял пояс впервые. 42-летний бразилец оказался в UFC в феврале 2012-го и шел к титулу больше 9 лет.

Больше всего в его успехе удивляет не только возраст взятия титула, а то, что он пришел к нему по чисто спортивному принципу — на весомой победной серии и убрав с дороги всех претендентов. Теоретически в 40 лет и старше много кто может стать чемпионом, если титульный шанс придет в обход реальных претендентов. К примеру, Дэн Хендерсон в 2016 году шел на 2-3 в последних пяти боях, располагался на 12-й строчке рейтинга среднего веса и — по спортивному принципу — мог разве что вести борьбу за выживание в топ-15. На деле же он получил титульный бой против Майкла Биспинга и был близок к досрочной победе, дважды уронив британца.

Гловеру таких подарков никто не дарил — он выиграл пять боев подряд, отстоял свою очередь и получил шанс всей жизни. История успеха бразильца становится еще витиеватее и богаче, когда узнаешь, что он когда-то потерял четыре года на своем физическом пике. В 2008-м ему было отказано в американской визе, и с 28 до 32 лет Гловер просто не мог подписаться в UFC — был заперт в Бразилии и дрался в местных промоушенах.

Поэтому, когда он наконец оказался на желаемом месте работы, пришлось резко перестраиваться — с утекшими четырьмя годами на долголетие можно было рассчитывать только при кардинальных изменениях образа жизни и тренировок. И эти изменения Гловер провел — в итоге 30 октября мы увидели в действии работу гигантского механизма компенсации.

«К июлю 2008-го я несколько лет нелегально жил в США и работал ландшафтным дизайнером в Коннектикуте, — вспоминал Тейшейра в интервью ESPN. — На тот момент я уже был спарринг-партнером Чака Лиддела, ездил к нему в Южную Калифорнию, и у нас были очень близкие поединки. Я планировал подать заявление формы i-192 (заявление на предварительное разрешение на въезд в качестве неиммигранта. — Прим. «СЭ») и получить визу. Полетел в Бразилию и узнал, что в визе мне отказали. Последующие четыре года я не мог въехать в США. Это было огромное разочарование — я знал, что на тот момент мог побить 90% ростера полутяжелого веса.

После отказа в визе я застрял в Бразилии. Старался не терять времени, ездил по стране, набирался в разных залах — у Педро Хиззо, Антонио Ногейры, Андерсона Сильвы, Лиото Мачиды. Я помню, как-то после тренировки в зале Андерсона в Рио ко мне подошел парень, джитсер. Сказал: «Я видел, как ты тренируешься, и хочу сказать, что если бы ты попал в UFC, через год ты был бы в топ-5». В конце 2011 года моя жена Ингрид, у которой есть американское гражданство, написала письмо — крик души в посольство США в Бразилии. Письмо повлияло, вся эта машина задвигалась, и мне дали визу. В феврале 2012-го я подписался в UFC. За год я набил 4-0 и написал в фейсбуке тому самому джитсеру: «Бро, ты был прав».

После того как я проиграл Джонсу и Дэвису, мне исполнилось 35 лет, и меня начали списывать со счетов. Тогда я поменял подход к тренировкам и образу жизни. Как-то на меня очень сильно повлияли слова Лиото. Я делал спарринги у себя в Коннектикуте, пять раундов, каждый новый раунд — новый партнер. Лиото наблюдал. После спаррингов он подошел ко мне: «Как ты себя чувствуешь?» — «Хорошо. Сделал бы еще один раунд». И он сказал: «Отлично. Значит, сейчас идеальный момент закончить тренировку. Это как поедание торта. Ты съел кусочек и захочешь поедать торт дальше. Остановись». И эта аналогия с тортом стала для меня символом отношения к делу. Раньше я убивал себя в зале, гонял слишком много веса и выходил на бой убитым.

Лагерь к Джонсу, например, я начал с весом 108 кг. А за три недели до боя с Кори Андерсоном у меня вылетело плечо из-за жесткого спарринга по БЖЖ. Я вообще не отдыхал. После Андерсона я начал работать с UFC PI, я добавил науку в свой арсенал. Я работаю удаленно с тренером по ОФП Кайлом Ларимером, специалистом по спортивной науке Романом Фоминым и диетологом Чарльзом Сталлом. Сейчас я один из самых активных пользователей ресурсов UFC PI. У меня есть кольцо Oura, следящая за моим сном и восстановлением. Я подписан на UFC Icon Meals, которые доставляют мне всю здоровую еду прямо домой.

Я навсегда ушел от этого подхода старой школы — идти напролом, пробивая стены лбом. Теперь я начинаю кэмп с весом 99 кг, а не 108. Беру выходные, даже когда готовлюсь к бою. Я добавил медитацию. Каждое утро я просыпаюсь, беру мою подушку для медитации и сосредоточиваюсь на процессе. Для меня это очень важно. Сейчас я чувствую себя здоровее и лучше, чем в так называемый физический пик. Может быть, я буду драться до 50 лет (смеется).