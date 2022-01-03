Поговорили про бой с Брауном, Бивола, Ковалева, Канело, Усика, Джошуа, Хабиба, бокс Макгрегора и бокс Чимаева.

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Артур Бетербиев, 36 лет. Полутяжелый вес (до 81 кг). Статистика в профбоксе: 17 побед (17 КО), 0 поражений. Чемпион мира по версиям IBF и WBC.

В 2021-м Артур Бетербиев провел два боя, оба выиграл нокаутом: 20 марта в Москве он сокрушил Адама Дайнеса, а 17 декабря в Монреале — Маркуса Брауна. Идеальный рекорд по-прежнему в силе — 17 побед, 17 нокаутов, 0 поражений. После приезда в Россию Бетербиев дал большое интервью «СЭ», подробно рассказав о бое с Брауном и возможном противостоянии с лучшим боксером современности мексиканцем Саулем Альваресом.

Также Артур вспомнил, как его путали с Хабибом Нурмагомедовым в Монреале, оценил боксерские качества Хамзата Чимаева и ответил на критику в свой адрес — за прогноз перед боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа (в сентябре Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям, Бетербиев же считал Джошуа фаворитом).

«Браун посек меня косичкой. Они у него жесткие — это тактика такая»

— На пресс-конференции вы сказали, что потеряли литр крови.

— Это я по приколу сказал, что литр потерял. Наверное, я больше потерял. Кровь шла и шла — не останавливалась. Все, что было на лице, после каждого раунда оказывалось на моей одежде. На ногах, на руках — везде кровь была. Все белые части моей одежды, в том числе бинты — все было в красном.

— Сколько раз пересматривали бой?

— После боя сразу несколько раз пересмотрел. Сегодня тоже смотрел. Каждый раз, когда пересматриваешь бой, видишь какие-то ошибки. Я смотрю ради анализа, а не ради интереса.

Ну да, были явные ошибки. Я мог быть гибче, пластичнее. Как вам сказать... Как говорится: «После боя кулаками не машут». В любом случае — анализ будет. Будем стараться что-то поправить, потому что без каких-то коррекций я не стану хорошим боксером. У меня же цель — стать хорошим боксером.

— После четвертого раунда — то есть после сечки — вы стали активно сокращать дистанцию.

— Когда получилась сечка, меня подвели к врачу. Не знаю, знал мой угол об этом или нет, но врач сказал, что дает мне еще раунд — после чего будет принимать решение по поводу остановки боя. И каждый раз, когда я садился в угол, я только и думал о том, как бы он сейчас бой не остановил. Я просто работал, старался быть активным. Не старался вырубить соперника. Просто старался быть активным.

— В этом бою мы увидели вашу самую злую версию?

— Я бы так не сказал. Я могу быть более злым и сильным. (Улыбается.)

— Что может вас сильнее разозлить, чем умышленный удар головой?

— Неправильно, наверное, будет, если я скажу, что вот эти нечестные вещи меня злят. Они больше меня заводят. Я завелся после этого (удара Брауна головой. — Прим. «СЭ»). И завелся я правильно. Я не стал кидаться на него, не стал делать неправильные вещи, а наоборот — собрался и сделал все по максимуму.

И еще: он же стоит в стойке левши, и получалось так, что я наступал на его переднюю ногу. Я даже не думал об этой ноге, пытался все время ее обойти, но он, похоже, специально подставлял ногу. Когда я случайно наступал на нее, он чуть ли не плакать начинал: «О-о-о, ты что делаешь?!» И судья как-то реагировал очень жестко. А когда он (Браун. — Прим. «СЭ») ударил меня головой, то он такой «красавчик» — как будто ничего не было.

У него еще были вот эти косички. Скорее всего, Браун косичкой посек меня. У него еще такие плетеные косички, они лаком покрыты — поэтому такие жесткие. То же самое случилось, когда он боксировал с Баду Джеком. Такие же косички у него были тогда. Как мне кажется, у него это запасной вариант, стратегия, часть его тактики.

— Переговоры по следующему бою, скорее всего, начнутся после 15 января, когда Джо Смит-младший подерется с Каллумом Джонсоном?

— Я думаю, да. Думаю, даже не после 15-го, а после праздников, когда отойдут немного. Какие-то разговоры начнутся, и будем двигаться в этом направлении. Мне самому сейчас интересно определиться с датой, с соперником на следующий бой, потому что уже хочется начать тренировочный лагерь.

«Вы, наверное, смеяться начнете, но я не видел ни одного боя Бивола»

— В случае победы Смита над Джонсоном для вас будет доступно два варианта: бой со Смитом и бой с Биволом. Что из этого вас больше возбуждает?

— Если срастется с Биволом, то я не против. Если срастется со Смитом — тоже не против. Нет у меня такого, что я хочу побить кого-то из них больше. Я просто постараюсь хорошо сделать свою работу. И все.

— Бивол, как и вы, ни разу не проигрывал в профессионалах. Если окажетесь с ним в ринге, то какой бой мы увидим?

— Во-первых, я не могу сказать, чего мне ожидать, потому что... Если я кое-что сейчас скажу, то вы, наверное, смеяться начнете и не поверите... Я ни одного боя Бивола не смотрел. Потому что я не фанатею от бокса в целом. От тренировок, конечно, [фанатею], потому что давно этим делом занимаюсь. Что касается бокса — нет такого, чтобы я смотрел каждый бой, в том числе моих [потенциальных] соперников.

Если я подписал контракт на бой, вот тогда начинаю изучать соперника, его слабые и сильные стороны. Возможно, мы где-то встретимся с Чапаевым. Но, может, и не встретимся. Зачем мне забивать голову лишней информацией?

— Где наиболее вероятен бой с Биволом — в России или в США/Канаде? Просто некоторые американские промоутеры называют Дмитрия скучным боксером.

— Посмотрим. Мои бои в основном проходят в Канаде и Америке. Для меня там боксировать не проблема. Думаю, что боксировать в России тоже не будет проблемой. Посмотрим. Это не глобально.

— Я недавно заметил на странице бойца ММА Ивана Штыркова совместную с вами фотографию, сделанную в Екатеринбурге в академии РМК. Насколько вероятно, что бой с Биволом может пройти в этом городе?

— Возможно, что в этом городе.

«Боб Арум сказал, что Канело хочет боксировать со мной»

— Умар Кремлев (президент Международной ассоциации бокса AIBA. — Прим. «СЭ») сообщил, что ваша команда предлагала провести бой с Саулем Альваресом, но Канело и его штаб отказались. Когда пробовали выйти на Канело, и в чем реальная причина отказа?

— Мой промоутер Боб Арум, когда за полтора месяца или месяц до боя с Брауном выходил на связь [со мной]... Или на пресс-конференции это было... Он сказал, что общался с Канело, что ему (Канело. — Прим. «СЭ») интересен этот бой, что он хочет боксировать со мной. Вот такие разговоры были. Никакой конкретики с их стороны или с нашей стороны не было. Мне кажется, Боб Арум верит, что такой бой возможен. Посмотрим.

— Что должно случиться, чтобы Альварес конкретно задумался о бое с вами?

— Честно, не знаю. (Улыбается.) Видите, Альвареса очень хорошо ведут. Они выбирают соперников. Они же не берут соперников вразброс, кого попало. Я, например, в последних двух поединках встречался с обязательными претендентами. Многие чемпионы, если даже статистику проверить — даже в нашем весе, делают добровольные защиты. В добровольных защитах есть много хорошего для чемпионов — много льгот для них. А боксировать с обязательными претендентами невыгодно. Поэтому команда Альвареса его очень грамотно ведет. Конечно, им респект за это. Молодцы.

Если мне предложат бой [c Канело]... Я слышал, что они какие-то условия выдвигают [для соперников Канело] — мало времени на подготовку и остальное... Для меня денежная составляющая никогда не была в приоритете. Мне всегда были важны титулы и звания, стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом, чемпионом Европы. Опять же, это не значит, что я не хочу много денег. Я хочу денег, но это не главное. (Улыбается.)

— В общем, Канело ищут легких соперников?

— Я не хочу так говорить, потому что получится, что я умаляю его заслуги. Я считаю, что он по праву стоит номером один в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий, потому что стал чемпионом в четырех весовых категориях. Как и что было — это отдельная история, но на сегодняшний день он по праву является номером один в рейтинге P4P.

— После боя с Брауном вы сказали, что хотите боя с Канело, потому что для вас он станет испытанием. В каких аспектах бокса Сауль мог бы составить вам конкуренцию?

— Наверное, тогда чуть неправильно перевели. Это не испытание, а вызов. Каждый бой для меня — это вызов. К каждому бою я подхожу как к вызову. На самом деле, это же вызов. Никто же не знает, кто выйдет победителем из ринга. Может быть, Мохаммед Али знал, так как он пророчил себе победу в каком-то раунде. А может, он специально ждал и вырубал в этом раунде — я не знаю. Я не могу так говорить. Я всего лишь простой боксер, который старается хорошо подготовиться и выступить.

— В этом году российские фанаты ждут возвращения Сергея Ковалева. Сможет ли Ковалев успешно реабилитировать свою карьеру и вернуть былую форму?

— Могу так ответить на этот вопрос — я не российский фанат. (Улыбается.) Имею в виду, что я не его фанат. Я ничего от него не жду и не думаю о нем.

«Нехорошие люди сделали нарезки из моего интервью, будто я против Усика»

— Знаю, что у вас нет предвзятого отношения к кому-либо, что вы за красивый бокс. Но мне запомнилось, как вы сказали, что если Джошуа проиграет Усику, то он слабый боксер. Получается, Энтони Джошуа — слабый боксер?

— Честно, не хотелось бы сейчас эту тему ворошить... Случилось так, что завтра они (Джошуа и Усик. — Прим. «СЭ») боксируют и мне вечером звонят с просьбой записать интервью: «Дайте, пожалуйста, интервью». И он (журналист. — Прим. «СЭ») начал спрашивать про Олимпиаду — про бой с Усиком, который прошел на Олимпиаде. Кому интересно, может сам посмотреть и дать оценку. Когда он у меня спросил, мол, почему не даю шансов Усику, я сказал: «Почему не даю шансы? Выиграет тот, кто будет хорошо подготовлен в этом бою». Но я сказал, что когда человек переходит из первой тяжелой весовой категории в супертяжелый вес, а супертяжелый вес — это королевский вес, например, Мохаммед Али в истории остался как король бокса, и, опять же, какой-то там... Опять же, извиняюсь, но если кто-то переходит из первой тяжелой весовой категории в супертяжелый вес и бьет там чемпиона — я считаю, что это недочеты Джошуа и его команды.

Во-вторых, Джошуа провел не самый лучший свой бой с Усиком. В-третьих, Джошуа до этого проигрывал мексиканцу Энди Руису. Тогда ему поменяли третьего или четвертого соперника, и он вышел на бой с ним, не ожидая ничего от него. Но он (Руис. — Прим. «СЭ») победил нокаутом — то есть выиграл лучше, чем Усик выиграл у Джошуа. Я не умаляю заслуги Усика и не принижаю Джошуа. Мы же не знаем, какая у них подготовка была, как себя чувствовал Энтони Джошуа. Там есть много факторов, о которых мы не знаем. А так, по сути, я реально считал Джошуа фаворитом, так как он Кличко побил, думал, что он в хорошей форме. Значит, что у Джошуа есть проблемы, если он Усику проиграл.

Честно вам скажу, что я даже их бой не смотрел. И все говорят, что, мол, я кому-то завидую. Зачем мне завидовать? Чему мне завидовать? Я с удовольствием занимаюсь своим делом, это во-первых. Во-вторых, как вы до этого сказали, я ни к кому не отношусь предвзято. Усик и Джошуа — они же не просто так наверху. Я уважаю их труд. У меня нет плохих мыслей об этих людях. Я вообще не думаю о них, а занимаюсь своим делом.

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— Почему, на ваш взгляд, со стороны все выглядело так, будто вы настроены против Усика?

— Потому что нехорошие люди нарезки сделали из моего интервью. Он (корреспондент. — Прим. «СЭ») зажигал меня чуть-чуть, заводил, спрашивая про Олимпиаду, а я же живой человек. Я в [профессиональный] бокс перешел из Олимпийских игр. Если я с решением судей не согласен — это мое право. Я не согласен. Кто-то другой может сказать, что он не согласен, и в этом никаких проблем нет. Я боксировал на Олимпийских играх, провел там бой с Усиком и не согласен с решением судей (Бетербиев на ОИ-2012 проиграл Усику 13-17. — Прим. «СЭ»). Все. Я не заводил эту тему. Он (журналист. — Прим. «СЭ») сам завел эту тему, и потом нехорошие люди наделали нарезок [из интервью], cделав так, будто я против Усика.

Как я могу быть против Усика, если я этот бой (Усика с Джошуа. — Прим. «СЭ») до сих пор не смотрел? Или как я могу быть за Усика? Если бы я был за кого-то из них, то я бы сидел и смотрел. Несмотря на то что я боксировал с Усиком три раза, даже в таком случае мне неинтересно было смотреть этот бой.

— Узнав о результате боя, у вас было чувство радости за Усика?

— Я уважаю то, что он эту работу проделал. Уважаю то, что он добился таких результатов. На самом деле это очень круто.

— В случае повторной победы Усика над Джошуа он может подраться с габаритным Тайсоном Фьюри. Будет ли разница в весе проблемой для Усика?

— Я извиняюсь, конечно, но сейчас ничего не буду говорить про это. И даже про реванш [Усика с Джошуа] ничего не буду говорить. Чтобы дать точку зрения об этом бое, мне надо посмотреть бои этих ребят, но я их не смотрел — ни Джошуа, ни Тайсона Фьюри, никого из них я не смотрел. Я могу сказать что-то, ссылаясь на мнения тренеров, но это не будет моим [мнением]. Для того чтобы давать оценку, я должен сидеть и пересматривать все бои, быть специалистом. Но потом боксом кто будет заниматься?

«На мне были маска, капюшон, вокруг не было десяти человек, как в UFC. Подходит кто-то, спрашивает: «Ты Бетербиев?»

— Тренер Тедди Атлас сравнил вас с Хабибом Нурмагомедовым. Что-то слышали об этом?

— Нет.

— Тогда процитирую: «Он в чем-то похож на Хабиба. Это практически как порода, словно кодекс поведения. Многие называют Бетербиева пещерным человеком, грубым и примитивным парнем. Говорят, что он не очень сложный. Я с ними не соглашусь. Он намного выше этого».

— Знаете, каждый человек имеет право на свое мнение, и это его мнение. Пусть говорит о чем хочет. Те, кто знает меня близко, — они знают, какой я человек. Я обычный боксер, и таких, как я, — тысячи. Поэтому сравнивать меня с кем-то как-то... Но с Хабибом, кстати, нас внешне очень многие путают. Спрашивают: «Ты Хабиб?» Я говорю, что нет. (Улыбается.) У Хабиба, по-моему, был бой с Конором Макгрегором, а у меня была первая защита (бой против Каллума Джонсона, Бетербиев победил нокаутом в четвертом раунде. — Прим. «СЭ»), и мы в один вечер выступали. И когда я домой возвращался, меня путали c Хабибом. Это в Монреале было. Я просто говорил: «Извините, я не Хабиб». И все. (Улыбается.) Кто не узнал — тот не узнал.

— Где вас теперь больше узнают — в России или в Канаде?

— В России тоже узнают. Я был приятно удивлен, когда у меня был бой в Москве (против Адама Дайнеса. Бетербиев победил техническим нокаутом в 10-м раунде. — Прим. «СЭ»), я поднимался по эскалатору в торговом центре, на мне маска и капюшон или шапка, были видны только глаза, и кто-то подошел и спросил: «Ты Артур Бетербиев?» Я сказал: «Да». (Улыбается.) Как можно было меня узнать, ведь я был в маске, сверху капюшон, — и был один, а не с толпой! Со мной не было рядом боксеров, других людей, как в UFC — где вдесятером ходят.

— Тот факт, что вас сравнили с Хабибом, вам приятен?

— Знаете, как бы сказать правильно... Хабиб — молодец. Сделал свою работу, завязал с боями, вовремя ушел в статусе чемпиона UFC. Он хорошо сделал свою работу, и я к сравнениям... Я понимаю, если нас внешне сравнивают. А так в остальном — какие у нас сходства? Скорее всего, внешне только схожи. По характеру не могу сказать, так как я его близко не знаю. Я с ним пару раз только разговаривал. Я не знаю, как еще нас можно сравнивать?

— Тут, наверное, дело не в Хабибе, а в том, что вам нейтрально, когда вас сравнивают с кем-либо. Правильно понимаю?

— Мне на самом деле нейтрально, но армия фанатов Хабиба обидится, если я не скажу, что Хабиб — крутой. На самом деле Хабиб сделал свою работу на отлично, он вовремя ушел, ему респект и уважение за это. Опять же, возвращаясь к тому, что я сказал ранее про Джошуа и Усика, — он трудился, он добился, и как я могу это не уважать? Молодец.

«Думал, что у Макгрегора хороший бокс, но после первого раунда боя с Мейвезером понял: это концерт»

— Все хвалят борцовские качества Хамзата Чимаева, но как вам его боксерские навыки? Достаточно видео, как он работает на лапах, есть у него и нокауты в стойке.

— Я 20 лет в боксе, и я до сих пор учусь боксу. У бойцов UFC бокс на каком-то уровне... Но они на самом деле молодцы. Они изучают разные виды единоборств. Я думаю, что некоторые дотягивают до мастера спорта [по боксу]. У них все дисциплины — бокс, борьба, грепплинг, карате и так далее — действительно на хорошем уровне. Конечно, каким бы хорошим Чимаев ни был в техническом плане, если говорить про бокс... Мы уже видели, как Флойд Мейвезер боксировал с Конором Макгрегором (в августе 2017 года Конор проиграл техническим нокаутом в десятом раунде. — Прим «СЭ»). До этого боя я думал, что Макгрегор обладает реально хорошими боксерскими качествами, но уже после первого раунда понял, что это концерт.

— То есть ударная техника и бокс Чимаева не дотягивают до звания мастера спорта?

— Нет, я думаю, что даже больше, чем до уровня мастера спорта. Не в этом дело. Я не хочу сейчас его ни принизить, ни возвысить в этом плане. В боксе что важно? Это удар. У него есть удар и чувство дистанции, тайминг хороший. Он бьет — и люди падают. Вот это хорошо. Но нельзя сказать, что если человек один раз попал, то он — заслуженный мастер спорта. Это всего лишь удар. Есть много технических элементов, которые делают бокс красивым.

— Вам 36 лет. Сколько планируете выступать? Есть ли примерное понимание?

— Нет примерного понимания. Буду выступать, пока выступается. (Улыбается.) Я с удовольствием отношусь к этому делу и поэтому буду продолжать.

— Какая конкретная цель на данном этапе вас мотивирует больше всего?

— Стать хорошим боксером. (Улыбается.)

— Вы всегда скромничаете. Всегда так отвечаете...

— Я вам честно говорю, что хочу стать хорошим боксером. Это моя цель. У меня столько ошибок, столько всего надо улучшить, чтобы стать хорошим боксером. Я же спрашиваю у своих тренеров, и они говорят, что, может быть, скоро стану хорошим боксером.