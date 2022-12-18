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Царукян реабилитировался за поражение от Гамрота. Исмагулов покинул клетку, не пожав руку сопернику

Отдел единоборств «СЭ»
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Арман Царукян.
Дамир Исмагулов не справился с борьбой Армана.

В ночь с 17 на 18 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Nights, в со-главном поединке которого Арман Царукян встретился с Дамиром Исмагуловым. Бой рейтинговых легковесов предварял встречу Джареда Каннонира и Шона Стрикленда, но для всех русскоязычных фанатов именно бой Армана с Дамиром можно было назвать самым интересным в карде.

Для Царукяна поединок с Исмагуловым стал первым после поражения от Матеуша Гамрота. В июне 2022-го Арман уступил поляку единогласным решением судей, хотя поединок был близким и вполне мог закончиться в пользу Царукяна. Исмагулов также не выходил в октагон с июня, когда победил Гурама Кутателадзе раздельным решением.

Несмотря на то, что бойцы знакомы, пользуются услугами одного менеджера и представляют страны СНГ, они давали понять, что фанатов ждет жесткий бой за право попасть в топ-10. Царукян и Исмагулов обещали финишировать друг друга, а Дамир был недоволен, когда Царукян заявил, что находится на другом уровне.

Первый раунд начался с обоюдных лоу-киков и в целом агрессивной работы в стойке. Правда, продлилось это недолго: спустя минуту Царукян успешно прошел в ноги. Исмагулов сумел подняться, после чего Арман предпринимал неоднократные попытки тейкдаунов, но эффекта неожиданности больше не было, и так же легко перевести соперника не получалось. Исмагулов успешно отзащищался, и последние 40 секунд прошли в стойке, где бойцы не успели донести действительно значимых ударов.

Соревнование в ударке продолжилось и во второй пятиминутке, и нельзя сказать, что Царукян здесь выглядел сильно хуже. Однако Арман все равно снова полез в борьбу — он переводил Исмагулова, но Дамир быстро вставал. В середине отрезка Царукян навис на спине соперника рюкзаком и имел шанс на финиш, но физических сил Дамира хватило, чтобы не позволить себя задушить. А в конце раунда бойцы неплохо зарубились в клинче у сетки — каждый донес несколько ощутимых попаданий.

На старте финальной пятиминутки Царукян попал оппоненту в пах — ему потребовалось 30 секунд, чтобы восстановиться. Арман продолжил бороться — он снова зашел за спину Исмагулову и пытался задушить, но Дамир не отдал шею. Эпизоды, прошедшие в стойке, Дамир забрал, но благодаря контролю в партере раунд остался именно за Царукяном.

Все трое судей отдали победу Царукяну — 30:27, 30:27, 30:27. Сразу после объявления победителя Исмагулов покинул октагон, не пожав руку сопернику даже после того, как Арман громко и настойчиво его звал. В интервью Полу Фелдеру Царукян заявил, что заслуживает бой с представителем топ-5, а также лишний раз упомянул, что хочет провести реванш с Исламом Махачевым. Жаль, но такой поединок Арману вряд ли дадут в ближайшее время.

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