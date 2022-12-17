«Дал ему просраться!» Регбист и Тарасов устроили самый ожидаемый бой российской кулачки

Ждем реванш по ММА?

Вечером 16 декабря в Москве состоялся турнир по боям на голых кулаках Top Dog 18, в главном поединке которого президент промоушена Данил Регбист встретился с Артемом Тарасовым.

Бой главы Top Dog и блогера мог состояться еще в 2019 году в лиге Амирана Сардарова «Битва за хайп», когда после уличной драки друзей Тарасова и бойцов организации Strelka состоялась встреча в формате «стенка на стенку». Друзья Тарасова выиграли все поединки, а сам Артем так и не подрался с Регбистом — оба в тот момент были травмированы. С тех пор бой пытались организовать несколько раз — получилось только спустя три года.

Артем Тарасов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Регбист за это время фактически завершил карьеру бойца. Данил окончательно ушел в работу над промоушеном, а чтобы вернуть его в бои, требовалась действительно крупная сумма. Реальный шанс увидеть бой Регбиста был летом 2022-го, но Святослав Коваленко провалил взвешивание. Другую возможность был готов предоставить Камил Гаджиев, который хотел видеть Данила и Анатолия Сульянова в клетке AMC Fight Nights, но это противостояние закончилось на этапе неподписанных контрактов.

Если Регбист не бился ни разу за 2022 год, то Тарасов провел целых девять поединков. Правда, всем самым известным соперникам Артем проиграл. Он уступил Персидскому Дагестанцу, Мухаммеду Калмыкову и Святославу Коваленко (дважды — по боксу и ММА). Самой значимой победой за 2022-й можно назвать успех в поединке с Зелимханом Пулеметчиком — его Артем одолел решением судей.

Бой Тарасова и Регбиста прошел все три раунда. Соперники жестко зарубились и организовали три нокдауна на двоих. Во втором раунде Тарасов поплыл после серии ударов Регбиста, и Данил принялся забивать оппонента у сена, но судья разнял бойцов. В конце этого же отрезка босс Top Dog провел точную двойку, закончившуюся левым прямым, и Тарасов упал на сено — снова нокдаун. А в третьей трехминутке на ногах не удержался уже Данил, который упал после то ли удара, то ли толчка Тарасова. В любом случае рефери нокдаун отсчитал.

Бой завершился победой Регбиста единогласным решением судей, что породило много споров. Большинство фанатов и экспертов уверены, что Тарасов достоин ничьей, так как первый раунд он забрал. После поединка бойцы впервые пожали руки — конфликт исчерпан. В разговоре с журналистами Регбист заявил, что ему безразличен результат — если люди видят ничью, пусть будет так.

«Ну, хотите, ничья, мне вообще пофиг. Бой дошел до конца — окей, это ничья. Мне вообще не принципиально. Что там оспаривать? Хотите, все считайте, что это ничья. Главное, что мы показали бой, что Тарасов никуда не бегал, что мы просто стояли и ******* [дрались]», — сказал Регбист.

Тарасов после боя не жаловался на решение и не кричал об ограблении, но подчеркнул, что дал жесткий отпор Регбисту: «Я вышел с колхозной техникой и, скажем так, дал ему просраться. Я считаю, что это ничья. Не хочу спорить с судьями, я думаю, что зрители — это самый большой судья. Главное, что мы сейчас пожали руки, договорились на бой по ММА».

Реванш действительно возможен, оба бойца не исключают, что он состоится в промоушене «Наше дело». Правда, вряд ли второй бой состоится в ближайшее будущее. По крайней мере, Регбист пока не настроен на быстрое возвращение: «Я на горизонте вижу, что я пока буду отдыхать, что я долго не буду драться, но когда-нибудь мы с ним подеремся по ММА. Не [через] три года, ну, может, годик».