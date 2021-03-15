Дацик анонсировал бой с Емельяненко, но менеджер Александра все опроверг. Что вообще происходит?

АЕ, похоже, собирается драться с Джиганом, но Рыжий Тарзан пытается помешать его планам.

Дацик и его огненные цитаты

Вячеслав Дацик в воскресенье вечером выложил в Instagram афишу боя с Александром Емельяненко. Там написано, что поединок должен состояться в мае, а в качестве организаторов значатся Youtube-канал True GYM и Федерация бокса России. Дацик уже давно сотрудничает с True GYM (крупнейший русскоязычный канал в Youtube об ММА), а с федерацией бокса в начале года подписал контракт.

«Федерация бокса России готова организовать этот бой, — сказал Дацик «СЭ». — Ведутся переговоры, предложили две два даты — в мае и в сентябре. Зависит от раскрутки этого боя. Хотя что тут раскручивать? Наш бой с 2010 года раскручен. Дальше уже некуда. Саша провел бой с Михаилом Кокляевым, срубил легких денег. Потом вышел на бой с реальным бойцом — Магой Исмаиловым — и получил втык. Против реальных бойцов он боится выходить, хочет рубить легкие деньги».

По словам Рыжего Тарзана, поединок планируется провести по правилам бокса.

«Я готов выйти против него по любым правилам. Но федерация бокса готова помочь в организации этого боя, так что он будет по правилам бокса, — отметил Дацик. — Надеюсь, бой будет в мае. По-быстрому хлопну его и буду готовиться к уже реальным бойцам — я надеюсь на реванш с Ле Баннером, с другими бойцами».

Дацик провел последний бой 20 февраля, в боксерском поединке нокаутировав малоизвестного камерунца Тайсона Дижона. Это был его первый бой с ноября 2019-го. Дело в том, что он 11 месяцев провел в тюрьме из-за того, что помогал товарищу в попытке незаконного пересечения границы с Эстонией. Емельяненко же не дрался с 24 июля 2020-го, когда проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107. После этого Александр не появлялся на публике полгода.

26 февраля он внезапно пришел на московский турнир АСА 118. Выглядел Емельяненко неважно — лицо опухло, он еле передвигался. О том, что он какое-то время пребывал в запое было известно всем, кто интересуется ММА, однако настолько сильно Александр еще себя не запускал. Тем не менее Емельяненко заявил, что собирается вернуться в бои и готов драться с любым, кого ему предложат.

«Саша сейчас «высококлассный» боец, — сказал Дацик. — Думаю, и он будет номером один с утречка в очереди у пивного ларька алкашей гонять. Вот его нынешний уровень как бойца. Он самый лучший пример антирекламы алкоголя».

«Он самый лучший пример антирекламы алкоголя, — продолжил Рыжий Тарзан. — Придет ли он в форму? Ну Саша известный фармацевт. Худеть на фарме умеет, фарма творит чудеса».

Дацик враждует с Емельяненко с 2010 года. Тогда Вячеслав сбежал из психбольницы, оказался в Норвегии. Александр, комментируя его выходки, назвал Дацика отморозком. Слава записал ответное видеообращение, на котором он, сидя под полотном с националистическими рунами, с топором в левой руке и с пистолетом — в правой, призвал Емельяненко «оставить свой адрес». «Меня ловить не надо. Я тебя сам найду», — угрожающе заявил Дацик.

Однако встретиться у них никак не получается. Если Дацик в каждом интервью говорит о старых счетах с Емельяненко, то Александр не любит упоминать Вячеслава. Обычно он ограничивается фразой «да он мертвый».

Корреспондент «СЭ» Константин Колмаков связался с менеджером Емельяненко — Азаматом Бостарновым. Он утверждает, что с Дациком у них никаких переговоров нет. «Фейк, — сказал он. — Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкрепленное».

Джиган и «Пролетая над гнездом кукушки 2»

По словам Бостанова, сейчас наиболее вероятный соперник Емельяненко — поп и рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, больше известный как Джиган. «С Джиганом ведутся переговоры. Есть несколько предложений по бою, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего по правилам бокса — 99 процентов», — отметил Бостанов.

Пару недель назад Емельяненко и Джиган приняли участие в пресс-конференции лиги кулачных боев Punch Club, что как бы намекает — их бой пройдет именно на этой площадке. Один из руководителей Punch Club — бывший пауэрлифтер, экс-рекордсмен мира в безэкипировочном жиме лежа (335 кг) Кирилл Сарычев.

Самое интересное что там было:

Ведущий: Александр, вы на некоторое время выпали из поля зрения — и медиа, и единоборств. Расскажите, в какой форме сейчас пребываете?

Емельяненко: Я сейчас в отличной форме, нахожусь на сборах в Чехове, провожу по две тренировки в день. Потихоньку мой организм вспоминает и набирает все упущенное. Пока восстанавливаюсь. Сейчас мне еще далеко до лучшей пиковой формы, но к бою я подойду... и побью Джигана.

Ведущий: Вы уже несколько дней пребываете на сборах?

Емельяненко: Да. Пребываю в плотном тренировочном лагере. Утром бегаю кроссы, а вечером — работа с железом, с легкими весами, на выносливость. Гриф 20-килограммовый я подымаю тысячу раз.

Ведущий: Давайте будем откровенны: многие не верят, что Александр может вернуть свою форму. Но сейчас я по вам вижу, что мотивации у вас хоть отбавляй.

Емельяненко: Многие не верят. Про меня всегда такое говорят (смеется). Сплетни. Ну и пусть говорят. Лишь бы у них было все хорошо, нормально и спокойно.

Ведущий: Джиган в устах Александр Емельяненко — не случайность. Уже мы видели в вашем Instagram подогревчик вроде: «А ждете ли этого боя?» И так далее. Многие, возможно, не знают, но вы, по-моему, являетесь мастером спорта по кикбоксингу в Украине?

Джиган: Я мастер спорта по кикбоксингу и также выступал в ММА — у меня там несколько профессиональных боев. После окончания кикбоксерской карьеры я ушел в ММА. Я два раза подряд выиграл чемпионат Украины по кикбоксингу в весе до 73 или 77 кг. Мне как раз исполнилось 18 лет, я Украину взял, а за следующую уже дали мастера.

Ведущий: Александр, а как вам такой бэкграунд?

Емельяненко: Я вот хотел спросить у Джигана: зачем это тебе нужно? (смеется)

Джиган: Я сам у себя тоже хотел бы спросить (смеется). Я помню, что на «ВТБ Арене» был поединок Александра с Кокляевым, тот самый знаменитый «Полет над гнездом кукушки». И многие медиа задались вопросом «А не хотите ли вы быть следующим?» Конечно же, мне не хочется следующим пролетать над этим гнездом, но здесь чисто спортивный интерес. Если это интересно людям, а многие сказали, что такой бой был бы интересен массам, то я согласен, и мне это интересно. Поэтому это чисто спортивный интерес.

Емельяненко: Я думаю, что это будет «Полет над гнездом кукушки 2».

Джиган: Все может быть (смеется). Самое главное — это спортивный интерес. Пропускать я не боюсь. Попадешь — значит, попадешь. Упаду — значит, упаду. Встану и дальше пойду. Мотивация есть.

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Еще один вариант боя для Емельяненко — поединок на голых кулаках против молодого и перспективного Тимура Слащинина в лиге Hardcore Fighting. Но, похоже, он сейчас отодвинут на второй план. Если говорить о хайпе, то у тех, кто не следит за боями, наибольший интерес вызовет поединок Емельяненко с Джиганом. Но там нет конфликта. А именно конфликты двигают поп-ММА вперед. Просмотры говорят сами за себя: конференции с драками на Youtube собирают больше, чем сами бои.

Между Дациком и Емельяненко конфликт есть — да еще какой. Для фанатов ММА их бой станет едва ли не боем года — во всяком случае на уровне поп-ММА. Многие скажут, что это шлак, но смотреть будут все равно. Раньше их поединок казался неконкурентным — Емельяненко был бойцом довольно высокого класса, в то время как Дацика всегда воспринимали больше как шоумена, чем как спортсмена. Теперь же на Александра грустно смотреть. Хотя в феврале 2020-го он тоже был заплывшим, пришел на пресс-конференцию с тросточкой, а через два месяца уже хвастался кубиками пресса. Вряд ли он сможет набрать такую же форму снова, но в более-менее неплохие кондиции, наверное, способен себя привести — в такие, что не будет стыдно появиться в ринге. Правда, фотографий и видео с тренировок он еще не выкладывал. И вот это настораживает — раньше, до поражения от Исмаилова, он делал это постоянно.