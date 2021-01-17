Бой-шедевр от Макса Холлоуэя. Он всадил в соперника 445 ударов

Обзор турнира UFC on ABC 1 (UFC Fight Island 7), в главном бою которого Макс Холлоуэй разбил Келвина Каттара.

Полулегкий вес: Остин Линго (США) победил Джейкоба Килберна (США) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

Легчайший вес (женщины): Ванесса Мело (Бразилия) победила Сару Морас (США) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Рамазан Эмеев (Россия) победил Давида Заваду (Германия) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Давид Завада — тот самый человек, который в ноябре 2019-го треугольником вынудил сдаться троюродного брата Хабиба Нурмагомедова — Абубакара. Эмееву удалось взять реванш за земляка, но не слишком убедительно. У Рамазана хорошая статистика в UFC — пять побед и одно поражение. Но все шесть боев дошли до решения судей, Эмееву не хватает зрелищности, из-за чего и на большие бои ему пока рассчитывать не приходится.

Тяжелый вес: Карлос Фелипе (Бразилия) победил Джастина Тафу (Новая Зеландия) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Легчайший вес (женщины): Джозелин Эдвардс (Панама) победила Ву Янань (Китай) единогласным решением судей 30-27, 30-27, 29-28).

Средний вес: Пунахеле Сориано (США) победил Душко Тодоровича (Сербия) — ТКО, 1-й раунд, 4:48.

Это был поединок двух непобежденных бойцов. Теперь статистика Сориано — 8-0 (2-0 UFC), а Тодоровича — 10-1 (1-1 UFC). Семь побед Сориано одержал в первом раунде (5 нокаутов, 2 сабмишена). У этого 28-летнего парня большое будущее.

Средний вес: Алессио ди Чирико (Италия) победил Хоакина Бакли (США) — КО, 1-й раунд, 2:12.

Три месяца назад Бакли сделал самый красивый нокаут года в бою с Импой Касанганаем (тот самый, когда пробил в челюсть опорной ногой), а в ноябре снес Джордана Райта. Похоже, что в UFC собирались превратить Бакли в новую звезду и уже в январе дали ему еще один поединок — против проходного Алессио ди Чирико, который проиграл три боя подряд. Однако итальянец нокаутировал американца. Хед-кик получился корявым, с виду несильным, но Бакли упал.

После боя ди Чирико, стоя в октагоне, сказал комментатору Джону Анику такое:

«Джон, я счастлив, что ты берешь у меня интервью. Но после трех поражений подряд я сказал себе, что [в случае победы] не дам интервью. Потому что после поражений вы никогда не берете интервью у проигравшего, и это неправильно. В этом спорте все делается двумя людьми».

Полусредний вес: Ли Цзянлян (Китай) победил Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) — КО, 1-й раунд, 4:25.

Понзиниббио шел на серии из семи побед и был близок к титульному бою, но в его спортивной жизни случился двухгодичный простой, и аргентинца исключили из рейтингов. Он был фаворитом в поединке с Цзянляном, но потерпел сокрушительное поражение.

«В Китае сейчас 4 утра, я благодарен всем нашим болельщикам, кто поддерживал меня, благодарен всей моей команде, — сказал китаец после боя. — Cначала я подумал, что нокаутировал его джебом, но на повторе вижу, что это был другой удар. Спасибо всем, кто верил в меня. Дана, обрати на меня внимание!»

Полусредний вес: Карлос Кондит (США) победил Мэтта Брауна (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Кондит выиграл два боя подряд впервые с 2012 года, когда считался однозначным топом полусреднего дивизиона и когда его поединок с Брауном фэны ММА ждали куда больше, чем сейчас.

Полулегкий вес: Макс Холлоуэй (США) победил Келвина Каттара (США) единогласным решением судей (50-43, 50-43, 50-42).

Потрясающий бой в исполнении Холлоуэя. Просто потрясающий. Высший пилотаж. Поединок полностью прошел в стойке, где Макс показал МАСТЕРСТВО. Бить такие ударные серии, как он, в UFC не может, наверное, никто. «Я лучший боксер в UFC!» — крикнул Холлоуэй комментаторам. Так, как этот гаваец, в UFC серийно не работает никто. Недавно «СЭ» дал интервью бывший тренер Федора Емельяненко по ударной технике Александр Мичков, и тот заметил, что для многоударных серий нужна смелость — ведь во время длительной атаки легче пропустить встречный. Видимо, Холлоуэй не знает, что такое страх — одиночными ударами он атакует редко.

Холлоуэй в пятираундовом поединке с Каттаром установил новый рекорд UFC по значимым ударом за бой — 445. Прежний рекорд также принадлежал ему — 400 значимых ударов в поединке с Брайном Ортегой. Макс перебил Каттара во всех раундах, а второй и четвертый судьи отдали ему со счетом 10-8.

Как подсчитал корреспондент «СЭ» Никита Горшенин, в 24 боях Холлоуэй нанес 1829 ударов, а пропустил 1028 (тоже очень много). Восемь человек он нокаутировал, а сам ни разу не упал в нокдаун.

«Келвин, не переживай, так или иначе — нам прилетят 50 штук, — сказал Холлоуэй после боя. — Эй, Дана, мы наработали сегодня на 50 тысяч. На следующей неделе дерутся Конор и Дастин, если что-то случится с кем-то из них, Дана знает мой номер. Всем удачи, настраивайтесь на PPV-турнир на следующей неделе».

Холлоуэю всего-то 29, а он уже легенда UFC — 18 побед, три защиты титула чемпиона в полулегком весе. Теперь он будет драться за пояс снова — с победителем поединка между Алексом Волкановски и Брайном Ортегой, который состоится 27 марта на шоу UFC 260.