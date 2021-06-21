Интервью с одним из самых перспективных российских бойцов в UFC.

Мовсар Евлоев, 27 лет, полулегкий вес.

Статистика в ММА: 15 побед, 0 поражений (5-0 в UFC).

Непобежденный Мовсар Евлоев стал гостем турнира EFC 37 в Алма-Ате. Перед тем как начались бои основного карда, он ответил на вопросы журналистов. 12 июня Евлоев победил Хакима Даводу на турнире UFC 263, поднялся в рейтинге полулегкого дивизиона UFC на 13-е место, а затем бросил вызов Яиру Родригесу (3-й номер рейтинга). 17 июля Родригес должен был подраться с Максом Холлоуэем, но тот получил травму, и поединок был отменен.

«Скорее всего, Яир будет от меня бегать»

— Забит шутил, что вам нужно быть готовым к тому, что Яир будет от вас убегать.

— Скорее всего, так и будет. Потому что, как мы знаем, Яир ищет себе в оппоненты только боксеров, ударников. Надо было ему в бокс податься. А так это хороший шанс. И я счел нужным воспользоваться этим моментом, когда узнал, что Холлоуэй травмировался. Можно сказать, я мечтаю, чтобы этот бой [с Родригесом] сделали. Это легкие деньги.

У меня есть четыре недели. И я без травм. Я готов, вес в норме. Думаю, я смог бы выйти даже на недельном уведомлении. Недели мне хватит, чтобы сделать вес. Риск? Риск есть, даже когда ты за год знаешь, кто твой соперник. Риск есть на тренировках, на дорогах. Он есть всегда и везде. Таков наш спорт — приходится рисковать. Мне кажется, соперник [Родригес] — более чем подходящий. Отказаться выйти против него — себя не уважать.

— Что вам говорил менеджер после победы над Даводу?

— До ситуации с Яиром мы обсуждали вариант, чтобы я подрался в августе на турнире UFC в Лондоне — с Арнольдом Алленом. Это его [Аллена] родина, и, если получится сделать с ним бой у него дома, это интересно.

— Фанаты ММА ждут возвращения Забита. Вы виделись с ним в Казахстане. Был ли с ним разговор? Что-то вроде «замени меня, я больше не хочу драться»?

— Нет, про уход он пока ничего не говорит. Надеюсь, этот яркий боец, который в свое время радовал нас победами, в скором времени решит все свои вопросы со здоровьем и вернется как можно быстрее. А так мы провели с ним вместе пару дней. Как я понял, в ближайшие пару месяцев его возвращения нам ждать не стоит. И он готов сделать со своей стороны что-то, чтобы помочь мне в раскрутке боя [с Даводу]. Забит — хороший брат. Мы желаем друг другу только всего самого наилучшего.

«Хабиб посоветовал принимать любой бой»

— Также вы виделись с Хабибом. Может, он давал вам какие-то советы?

— Советы были. У него самый большой опыт из российских бойцов в UFC, колоссальный опыт. Были советы по поводу того, как драться, как вызывать на бой, как принимать бои. Не хотелось бы обсуждать сейчас все эти советы, так как это займет очень много времени. А общение между нами такое, как и подобает братьям.

— Самый главный совет?

— Не терять времени — не дожидаться боя с каким-нибудь топом, так как они, как правило, убегают от неудобных для себя соперников. И принимать любой бой, так как застой — это не очень хорошо. Он знает это на собственном опыте.

— Как нужно вызывать соперников, по мнению Хабиба?

— Яира?.. Не знаю даже (улыбается). Короче, деликатная тема.

«В третьем раунде рисковал, так как друг пообещал хороший подарок за нокаут»

— По поводу концовки боя с Даводу. На первый взгляд вы оказались в опасной ситуации.

— За первые два раунда, когда я сидел у него на спине, у меня забилась левая нога, чуть-чуть был дисбаланс. Но такого, чтобы я от его ударов пошатнулся или ушел в мини-нокдаун, — такого не было. Просто у него удары тягучие, тяжелые. Но их все равно видно.

В третьем раунде я хотел чуть-чуть зарубиться с ним, чтобы, возможно, сделать нокаут. Друг пообещал подарить мне кое-что, если я выиграю нокаутом. Но не получилось подарок забрать.

— Хороший подарок?

— Учитывая, что я рисковал в стойке с четырехкратным чемпионом мира по тайскому боксу, то неплохой подарок.

«Ментально и физически уже готовлюсь к бою с Волкановски»

— У Аллена восемь побед в UFC, но оппозиция, как мне кажется, у него была не самая сильная. Что думаете об этом бойце?

— Мне кажется, это удобный для меня соперник. Из этих восьми бойцов не было никого, кто бы его прессинговал, давил — как бы давил я в случае, если наш бой состоится. Я несколько раз заявлял, что хочу с ним драться. У него 30-40 тысяч подписчиков [в Instagram], и он явно видел мои обращения, но никак не ответил. Потому что ему неинтересен бой со мной. Возможно, он меня опасается. Возможно, ему просто интереснее подраться с кем-то, кто выше в рейтинге. Все может быть.

— Кто фаворит в титульном бою — Алекс Волкановски или Брайан Ортега?

— Ортега хорош, безусловно. Но Волкановски — боец, у которого IQ намного выше. Он к любому сопернику готовится так, чтобы выиграть без большого риска. Я уже ментально и физически готовлюсь к бою против него. Составляю план [на бой] заранее, чтобы в любой момент быть готовым [к поединку с Волкановски].

— Кто для вас самый неудобный соперник в полулегком дивизионе?

— Самый неудобный — это тот, кого поймать не вариант, кто не хочет со мной драться. Я готов подраться с любым. Удобный, неудобный... Подготовиться можно к любому сопернику.

— Довольны ли вы своим контрактом с UFC? Например, Джон Джонс недоволен.

— Если честно, я бы и за бесплатно подрался. Если мне через месяц поставят титульный бой — бесплатно подерусь. Сначала пояс заберу, а потом уже можно будет качать что-нибудь.

А насчет Джона Джонса — да, возможно, ему недоплачивают, он один из лучших бойцов в истории ММА. Мы сейчас наблюдаем такую картину, что какой-то блогер, какой-нибудь выскочка, который в боксе ничего не сделал, выходит против известного бойца ММА и зарабатывает десятки миллионов долларов. Бойцам ММА тоже нужны деньги. И большие деньги.

— То есть гонорар для вас не на топовом месте?

— Даже рядом не стоит с топовым местом. Для меня важен сам процесс. Важно не застаиваться, идти вперед, подниматься вверх по лестнице и, наконец, добраться до титула.

«У Забита большое будущее в гонках»

— Вы вчера с Хабибом на машинах катались, дрифтовали. Это какое-то соревнование было?

— Да нет. Можно сказать, дружеские покатушки, братские. Нас пригласили на автодром «Сокол», там занимаются организацией гонок любых видов, разных заездов — начиная от картинга, заканчивая, если не ошибаюсь, «Формулой-1». И наши друзья из «Сокола» пригласили бойцов, предоставили возможность покататься, подрифтовать. Хотел бы отметить Забита, который занял первое место. Если в ММА не захочет продолжать, то у него, думаю, большое будущее в гонках (улыбается). Никакого соперничества с братьями не было, просто в дружеской обстановке хорошо провели время.

— А вы какое место заняли?

— Не хотел бы говорить (улыбается). Я в ММА хорош.

— Были ли у вас совместные тренировки с Забитом и Хабибом?

— В Алма-Ате у меня было много встреч, и мой график тренировок не пересекался с их тренировками. А так хотим вместе с Забитом и Хабибом, если получится, вместе потренироваться.