Интервью не о спорте.

В апреле «Спорт-Экспресс» поднялся в горы Кавказа, чтобы войти в одну из самых удивительных спортивных школ России — интернат «Пять сторон cвета».

В 70-х художник по образованию Гусейн Магомаев и его жена Ольга, попав под волну гонений на восточные единоборства, перебрались из Москвы в Халимбекаул — небольшое селение в Буйнакском районе Дагестана. За последующие десятилетия они возвели на голом пустыре без какой-либо государственной и меценатской поддержки детскую школу, где горский дух скрестился с русской классической культурой, а также эстетикой и традициями китайской философии боевых искусств. Сегодня «Пять сторон света» — это лучшая спортивная школа мира по ушу-саньда, выпустившая многих чемпионов мира и двух топовых бойцов UFC Забита Магомедшарипова и Муслима Салихова (рекорд в UFC на двоих 11-1).

Гусейн и Ольга Магомаевы.

Но исключительной школу Магомаевых делает даже не спортивная методология, а упор на образование и сложную систему духовного воспитания. Чтобы прочувствовать ее, мы приводим небольшой, но очень объемный по смыслу отрывок из нашего четырехчасового интервью с Гусейном. Это его рассуждения о том, почему люди в мире становятся лучше, а дети никогда не становились хуже, а также наблюдения на тему того, как люди умирают от грубой и бездумной жизни.

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— К сожалению, из моих друзей, сверстников больше половины уже умерло, — говорит Магомаев со скорбью и в то же время какой-то ожесточенностью. — И я знаю, почему они умерли. Жили грубо. Грубо, бездумно. Нравственные ценности были там где-то далеко. Только эмоциональные и желания. А они съедают человека. А человек на это реагирует: «Так все же так живут, посмотри на того, на этого, у него машина есть, это есть». Дергаются, бегают вроде, а иметь то, что доступно... Как Сенека говорил: «У нас все есть. Потеем мы лишь ради избытка». Уже тогда люди думали об этом и всегда будут думать. И всегда есть надежда, что суть человечества изменяется к лучшему. Это я тоже вижу, кстати.

— Все-таки люди становятся лучше?

— Да. Да. У них становится гораздо больше знаний. Они многого добились в науке, очень многого. Они раскрыли космос вширь, они уже знают много, кругозор расширился сильно. Мы уже чувствуем себя не только частью Земли, но и неба. Для меня вообще космос с детства был... Я вот так ходил и все время смотрел на небо. Шел пешком и постоянно смотрел на небо, вот так меня это тянуло. Скрывал это от всех, говорили: куда ты смотришь — споткнешься. А я все равно спотыкался и смотрел. И потом я начал изучать астрономию, астрологию. А потом оказалось, что мой отец, который умер, когда мне еще не было года, был учителем астрономии в школе. У него после войны открылись раны, туберкулезом заболел. 29 лет ему было, что ли...

Гусейн Магомаев. Фото Айдемир Даганов

И он преподавал астрономию в школе, очень редкая профессия была. Он выписывал книги... Это мне мой дядя сказал. Я говорю ему: «Ахай, ты почему мне раньше этого не говорил?» И для меня этот пазл сложился сразу. Мой отец столько наработал в этом, и это как-то генетически передалось мне. Я понял, что как бы проживаю жизнь и за него.

— Дети тоже становятся лучше? Вы уже не с первым поколением детей работаете, сейчас многие жалуются, что дети не те, испортились.

— Они стали другими. Я могу сказать так — никогда дети не становились хуже. Никогда. Кто говорит это — что стали хуже, — они или устали от детей, или ненавидят детей. Они говорят все, но только не истину. Вообще, ругать детей, как и животных и слабых — это некрасиво, низко. Низко это и недостойно благородного человека. С детьми надо все время говорить. Мы вот с Ольгой, бывает, выходим в школе — сразу толпа детей нас окружила. Тут же — бэ-бэ-бэ, посыпались вопросы. Даже не важно, о чем мы говорим. Все равно скажем мы все то, что на их уровне доходит до них. О чем-то космическом я не буду говорить им, зачем?

А если и будешь — то скажи это так, чтобы было доходчиво. А здесь я слабый, не могу. Даже учения, выверенные моей жизнью, природные законы, которые я понял, не могу довести до них. Только через метафоры, образы, символы. Я пишу для них и понимаю, что не могу это сделать. Сижу, мучаюсь, не могу. У них свой мир, и открыть этот мир нужно уметь всеми этими природными законами".

Полное интервью с Гусейном Магомаевым выйдет на Youtube-канале «Ушатайка» и сайте «Спорт-Экспресс» в ближайшее время.