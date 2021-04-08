«Одному ботинком, другому боковуху сделал». Как Александр Волков подростком отбился от трех гопников в Москве

Хотели кинуть на телефон.

Лучший российский тяжеловес Александр Волков — пожалуй, самая культурная версия топ-бойца в текущем ростере UFC. Худощавый москвич с мягкой интеллигентной внешностью, выпускник Бауманки, всегда вежливый и учтивый, ни разу не замеченный за сквернословием и приступами агрессии.

Но если в клетке такую наружность никому из опытных профессионалов не придет в голову истолковать как выражение слабости, то в обычной жизни такое иногда случалось. Сейчас-то подобное уже вряд ли возможно — слишком крупным стал Волков в последнее время и на жертву в глазах даже самых отчаянных уличных приставал совсем не походит. Однако в школьные и студенческие годы недооценка в этом плане случалась.

На днях Александр зашел на YouTube -подкаст Эдуарда Вартаняна и Армена Гуляна Fight Show и как раз вспомнил такую историю.

« У меня был такой случай, достаточно яркий для меня, когда я был подростком лет пятнадцати . На Ленинском проспекте в Москве есть такие дома, там очень большие и красивые арки. И мне тогда родители купили мой первый телефон, это была Nokia — не 3210, а которая следующая — 3510, цветная.

Я был очень рад, шел по улице, тыкал в телефон — а мне еще тогда купили мои первые ботинки Grinders , они тогда очень модны е были, не настоящие, правда, в Лужниках их купили. Я в то время был еще очень волосатый, такие патлы у меня были (на фото внизу. — П рим. « СЭ» ), пытался слушать тяжелую музыку, все это тогда модно было. Я ощущал себя модным парнем - шел с патлами и в « гриндерах» , и тут какие-то ребята поравнялись со мной и вот рядом с этими арками начали меня заталкивать, попытались телефон вырвать.

Александр Волков в старших классах школы.