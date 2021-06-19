«Может, сделаем тебе бой с Даной Уайтом?» Президент лиги Хабиба победил нокаутом и теперь будет биться за титул

Троюродный брат Нурмагомедова — Шамиль Завуров — провел 47-й бой в ММА.

Шамиль Завуров — человек, который сыграл очень большую роль в становлении Хабиба Нурмагомедова как бойца. Он первый из воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова, добившийся серьезного успеха в ММА. В 1999-м Абдулманап перевез в Махачкалу из Кизилюртовского района десяток ребят — чтобы сделать из них спортсменов. Они поселились в двухэтажном доме во дворе дагестано-турецкого колледжа. Завуров был старшим и помогал Абдулманапу воспитывать пацанов. В итоге один из них — Хабиб — стал чемпионом UFC, а Усман Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов там сейчас выступают.

Первый профессиональный бой в ММА Завуров провел в 2004 году. В 2008-м ушел в армию (служил в Псковской области), в 2009-м демобилизовался, в 2010-м стал чемпионом М-1. Шамиль так и не попробовал себя в UFC и Bellator, но карьеру сделал мощную. В 2019-м был близок к тому, чтобы выиграть миллион долларов — столько полагалось победителю Гран-при корейского промоушена Road FC. Завуров преодолел три этапа, а в финале выигрывал у Мансура Барнауи, однако в третьем раунде пропустил удар коленом и оказался в нокауте. Тяжелое поражение его не остановило — Шамиль продолжил выступления, выиграв четыре боя подряд.

В 2020-м он стал президентом лиги Хабиба — Eagle FC. А в этом году объявил, что собирается провести еще два боя. Последний ожидается в сентябре, а в субботу Шамиль бился на турнире Eagle FC 37 (EFC 37) в Алма-Ате — в главном бою вечера с 38-летним бразильцем Рикардо Тирлони, который в 2011-2013 годы дрался в Bellator.

Для Завурова бой получился легким. В первом раунде он сбил Тирлони с ног, а затем контролировал в партере у сетки. Во втором же быстро оказался сверху, а вскоре разразился серией ударов, вынудив рефери прекратить поединок — технический нокаут. После боя бразилец положил на центр клетки перчатки — в знак завершения бойцовской карьеры.

Это был 47-й профессиональный поединок Завурова в ММА (40 побед, 6 поражений, 1 ничья). По числу боев в ММА, учтенных в Sherdog или Tapology, он занимает седьмое место среди российских бойцов — после Венера Галиева (48), Беслана Исаева (49), Магомедбага Агаева (50), Михаила Малютина (54), Александра Шлеменко (75) и Алексея Олейника (75). При этом 39-летний Малютин, когда-то тренировавшийся и с Федором Емельяненко, и с Хабибом, также участвовал в Eagle FC 37 — он победил Умиджона Мусаева единогласным решением судей.

Хабиб сидел в первом ряду и иногда давал подсказки троюродному брату. Например, была такая: «Локтями работай». Во время боя к нему постоянно обращались казахские фанаты. Нурмагомедов не реагировал. А после речи Завурова в октагоне спешно отправился в раздевалку к Шамилю. За ним устремилась толпа, из-за чего в зале возникла небольшая потасовка — между желающими приблизиться к Нурмагомедову и охранниками.

В раздевалке Хабиб обсудил с Завуровым бой — в присутствии корреспондента «СЭ».

Хабиб: Что у нас сейчас по плану?

Шамиль: Один бой — в сентябре. Я слово уже дал — на ринге дал слово.

Хабиб: Наш секрет раскроем. С Камилом Гаджиевым у нас есть договор, что на совместном турнире [с Fight Nights] в честь отца Шамиль будет драться за пояс в легком весе — в своем прощальном бою. За их [Fight Nights] пояс — с Нариманом Аббасовым. Устное согласие они уже дали. Ждали, как Шамиль этот бой выиграет.

Это интересный, очень интригующий поединок для российских ММА, для ММА постсоветского пространства. Это будет один из самых крупных боев. Нариман идет на хорошей победной серии, Шамиль тоже. Будем общаться с руководством АМС Fight Nights — какие у них планы.

«СЭ»: Вы наверняка мощно вложитесь в подготовку Шамиля к этому бою.

Хабиб: Он, знаете, как, не знаю, можно это говорить или нет... Он как этот... Лучше не будем называть. Но он, короче, стареет...

Шамиль: Как вино.

Хабиб: Стареет и улучшается. Чем дальше, тем лучше становится. Как мед, короче, он лучше становится.

«СЭ»: И нокдаун был в первом раунде, если я все четко разглядел...

Хабиб: Полунокдаун. Я рядом сидел. Чуть-чуть ушатал...

Шамиль: У меня была задача в первых двух раундах чуть-чуть загнать его. Потому что он, как и я, возрастной...

Хабиб: Но я лучше дышу, да? (смеется)

Шамиль: ...Я надеялся, что он немного выдохнется, а потом я чуть-чуть поработаю в стойке. Соперник сильно бросался, прыгал ногами, колянями. Лучше было не рисковать. Перевел в партер, поконтролировал. Был у него чуть-чуть момент, когда у меня нога застряла — чуть тяжело было.

Я в первый раз практиковал локти. Очень хорошо зашли. Я в первом раунде по нему сразу попал, потом еще несколько раз попал. Чуть обманул его — корпус-корпус... Никогда я так локтями не бил...

Хабиб: Не раскрывай, наши азербайджанские братья будут готовиться под нас.

Шамиль: Они будут смотреть бой, будут изучать, они, конечно, будут к этому бою очень серьезно относиться. Будут делать все возможно. Тем более он [Аббасов] всегда заряженный, хорошие бои проводил. Будем готовиться, будем улучшать, еще больше работать.

Хабиб: 4 сентября у нас будет турнир в Альметьевске. А этот турнир, думаю, проведем в конце сентября.

Шамиль: Совместно [с Fight Nights] поставим дату. Я, как и обещал, этот будет громкий бой. Если вдруг по каким-то причинам этот бой [с Аббасовым] сделать не получится, найдем другого такого соперника.

Хабиб: Хорошего, именитого. С кем попало драться не собираемся. Нужен вызов — чтобы люди говорили: «Здесь Шамилю тяжело будет». Чтобы его соперник был фаворитом.

«СЭ»: После таких [уверенных] побед, могут быть мысли — почему бы не продлить карьеру.

Хабиб: Есть выражение — как на последний бой. Здесь же — без как: на последний бой. Не как на последний бой, а на последний бой. Мы хотим, чтобы Шамиль из этого вида спорта вышел с головой, а не без головы.

«СЭ»: А перчатки вы положили...

Шамиль: Это не я положил, это мой соперник положил! (смеется)

«СЭ»: А я-то испугался.

Хабиб: Куда он так — так быстро, да? (смеется)

Шамиль: Это намек такой аккуратный (смеется).

Хабиб: Знаешь, что мы должны сделать? Перчатки там оставляем, а пояс забираем. Пусть наши соперники готовятся. Этим этот вид спорта и выделяется. Два профессиональных, очень хорошо подготовленных атлета показывают, кто лучший. Это вам не футбол, не баскетбол. Мы можем сказать «играем в футбол» или «играем в баскетбол». Но мы не можем сказать, что играем в ММА. Здесь нужно выйти и доказать, кто лучший. Мы здесь не для того, чтобы играться, а для того, чтобы завоевывать пояса и доказывать, кто лучший.

Затем Хабиб пожал всем руки, собрался уходить, но перед тем, как покинуть раздевалку, решил пошутить.

Хабиб: Шома, вот ты сегодня как боец выступал в своей же организации. Оцени, да, организацию? А то ты все про себя да про себя, президент лиги Eagle FC. Оцени, что ты натворил?

Шамиль: Я же поблагодарил...

Хабиб: Да что поблагодарил. Дай оценку. Организации самой. Свет видел — как мы для тебя подготовили.

Шамиль: Очень красивый. Очень красивый свет.

Хабиб: Когда-нибудь видели, чтобы президент лиги сам выходил и сам проверял, как там лига вообще находится? Это вот такой вызов Дане Уайту. Пускай Дана Уайт берет пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный [бой] с Даной — на совместном турнире EFC/UFC?

Шамиль: Не знаю. Может быть, Камил Гаджиев или Амир Мурадов.

«СЭ»: Дана очень здоровый стал. Килограммов 120.

Хабиб: В абсолютке можно организовать восьмерочку. Bellator там.

Шамиль: Я хочу серьезный бой.

Хабиб: Короче, ты со стариками не хочешь. Хотя они твои ровесники, Шома. Все, ас-саляму алейкум!

EFC 37. Все результаты

Шамиль Завуров (Россия) победил Рикардо Тирлони (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд, 2:12.

Жасулан Акимжан (Казахстан) победил Романа Авдала (Россия) — КО, 1-й раунд, 1:38.

Михаил Малютин (Россия) победил Умиджона Мусаева (Таджикистан) — единогласное решение судей.

Валерий Грицутин (Россия) победил Тиаго Силву (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд, 2:10.

Дияр Нургожай (Казахстан) победил Серхио Соузу (Бразилия) — ТКО, 1-й раунд, 0:57.

Жора Айвазян (Армения) победил Жыргалбека Эмильбекова (Киргизия) — единогласное решение судей.

Санжар Адилов (Казахстан) победил Ильиямина Джаватова (Россия) — единогласное решение судей.

Ахкубег Омаров (Россия) победил Баймурата Сайтиева (Киргизия) — единогласное решение судей.

Денис Измоденов (Россия) победил Исатая Темирова (Казахстан) — раздельное решение судей.

Рамин Султанов (Азербайджан) победил Дмитрия Михайлиди (Россия) — единогласное решение судей.

Умар Кунакбиев (Россия) победил Диловара Джабборова (Таджикистан) — удушение сзади.

Шамильт Магомедов (Россия) победил Виталия Радионова (Казахстан) — единогласное решение судей.