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«Защищал друга, раскидал 15 человек. Я как супергерой — отлуплю злодеев, и город спит спокойно». Кратос: новая звезда кулачных боев

Боец Сергей Кратос Калинин рассказал, как раскидал 15 человек, защищая друга
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сергей Калинин.
Фото Instagram
Время увлекательных историй.

На последнем турнире Top Dog — в Казани 5 февраля — был очень жесткий кулачный бой. Он не продлился и минуты, но его участники — Сергей Калинин (ака Кратос) и Салумбек Шахгириев (ака Алый Зверь) — выбросили так много ударов, что хватило бы на три раунда. Калинин дважды отправил Шахгириева в нокдаун, разбил ему лицо (так, что смотреть было страшно), и рефери остановил поединок. Алый Зверь рвался продолжить бой, но решение уже было принято. Кратос, само собой, тоже был готов зарубаться дальше. Он любит это дело — зарубиться как следует. Яркими получились и два других его боя в Top Dog — c Владимиром Морозовым (победа нокаутом) и с Тимуром Акаимовым (победа нокаутом). Теперь Калинин будет биться за чемпионский перстень с Наимом Давудовым. Дуэль взглядов уже состоялась.

У Сергея небанальная карьера. Он мастер спорта по кикбоксингу, кандидат в мастера спорта по боксу, победитель чемпионата мира по панкратиону 2014 года. В ММА же Калинин дебютировал поздно — в 30 лет. Сколотил там скромный рекорд — 6-6. И вот — нашел себя в 37 лет: в Top Dog, в самом кровавом виде единоборств — боях на голых кулаках. Причем его первый кулачный бой появился на YouTube уже очень давно — это драка в подвале в уральском городе Верхний Уфалей (Челябинская область), откуда Сергей родом и где живет сейчас. Город небольшой — всего-то 27 тысяч жителей, но приключений у Калинина там было очень много... О некоторых из них Кратос рассказал в большом интервью «СЭ». Начали с той самой драки в подвале.

— Это было очень давно, лет 15 назад, наверное, — говорит Сергей. — Обычная драка раз на раз, просто парень (Сергей Зыков. — Прим. «СЭ») поверил себя. Неоднократно подходил ко мне, говорил: «Вот, ты только в зале тренируешься, на улице не дрался, а я — уличный боец». Я ему отвечал: «Да ты успокойся, я занимаюсь спортом, а ты чем хочешь, тем и занимайся». Он спецназовец; там его, видимо, научили драться, он у баров людей вырубал. Около года он пытался меня спровоцировать, но у него ничего не выходило. Но на проводинах у двоюродного брата он поднял руку на моего дядю. Они тоже кого-то провожали, я парочку его пацанов положил. Сказал ему: «Ну, здесь ты перешел край, давай встретимся». Это было зимой. Сейчас я занимаюсь в школе бокса Fight, метрах в 300 от нее есть пятиэтажка, там подвал — они там тренировались. Он меня пригласил туда. Я простыл — видимо, пока с этими его друзьями разбирался на проводинах. Температура была 38-39, но стрелку нельзя было просирать. Решил: «Ну, нормально, не буду разогреваться. Надо взять бинты и капу». Капу я забыл. Приехал к нему в зал, ну и что там было, вы уже видели... Некоторые думают, что это спарринг. Нет, это был реальный бой. Я что тогда, что сейчас отношусь ко всем своим соперникам с уважением — к тем, кто этого достоин, подчеркну. Не надо на меня буксовать, не будите лихо, пока оно тихо. Если русского медведя пнуть под жопу, то он разозлится. Вы видели, что творится с моими соперниками в Top Dog, — а я к ним злости никакой не испытываю. Представьте, что будет с людьми, на которых я разозлюсь. Давайте будем вести себя достойно, как воины. Это в том числе относится и к секундантам.

Кадр из драки Сергея Калинина и Сергея Зыкова.
Кадр из драки Сергея Калинина и Сергея Зыкова.

Мы подрались с этим парнем и разошлись. Он был в жестоком грогги под конец боя, кровища из носа хлестала. После ударов в голову и в печень с ноги он начал хрипеть. Я сказал: «Все, хорош. Если я тебя сейчас убью — мне это зачем? Мне это не нужно. Вопросов нет, можешь продолжать и дальше, но до смерти... Мне это не надо». Я развернулся, пошел умыться и ушел. Его хватило на год-два, но потом он в какую-то другую историю залез. А так до этого Уфалей спал спокойно. Я здесь, в Уфалее, как супергерой. Найду какого-нибудь злодея, отлуплю его — и город спит спокойно.

— Там еще какие-то люди сидели на диванах...

— Ну, как обычно, с его стороны были парни, с моей стороны тоже. С его стороны, естественно, больше. Все нормально друг к другу относились, вроде там даже сидели пацаны, которых я до этого вырубал, но они не стали прыгать на меня. Я очень много дрался в Уфалее — такой период был, что без кулаков никак, район на район и так далее. Я достаточно известен был. Просто потом ушел в спорт и перестал этим заниматься, обходил все эти ситуации на улице. Отвечал: «Не надо, давайте не будем. Хотите со мной подраться — приходите в зал». Кстати, он приходил в зал два раза, оба раза от меня получал.

— Но в перчатках?

— В перчатках, да. И по боксу, и по кикбоксингу я его растаскал. Видимо, он тоже обиду какую-то затаил. Так получилось. Это реальная драка, которая могла бы закончиться плачевно, если бы я не был адекватом. Первый нокаут глухой был, и я ему сразу голову поднял, чтобы он язык не проглотил и кровью своей не захлебнулся. Бывали случаи же у некоторых.

— На видео, получается, не полная драка?

— Да, видео обрывается, когда он уже у стены. Он там захрипел, этого не слышно просто. Это уже перебор, человек забывает, как дышать, мозг отключается. Он три раза был в жестком нокауте. В первый раз его наглушняк вырубило. У меня парни спрашивали: «Че ты его не добил?», а я им: «Зачем его добивать? Он умрет». Он постоял, отдохнул. Второй раз я ему попал — у него кровища из носа, глаза в кучу. Я ему говорю: «Давай успокойся, уже, наверное, хорош», а он: «Нет, будем продолжать». Я всегда готов продолжать, вопросов нет. Как было с Алым Зверем — я стою и не могу понять, продолжаем мы или нет. Он стоит и кричит мне: «Давай продолжать», я — только за, но рефери останавливает, не буду же я прыгать.

Октябрь 2012 года, Верхний Уфалей. Сергей Зыков после задержания за драку в кафе «Бульвар».
Октябрь 2012 года, Верхний Уфалей. Сергей Зыков после задержания за драку в кафе «Бульвар».

— Тот парень потом сел в тюрьму, потому что избил человека в одном из ваших кафе.

— В кафе «Бульвар».

— Что сейчас с этим парнем?

— Он отсидел, а сейчас вроде живет в Екатеринбурге, работает. Успокоился — видимо, понял, что можно серьезно попасть. Я, честно говоря, не знаю, какая там была ситуация, кто был прав, а кто виноват, но залетать в кафе и гасить всех подряд... Вызови на улицу того, кто тебе нужен, и подерись с ним. А так делать — что, как в фильме, что ли? Там реально пострадали многие левые люди. За это его и посадили.

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Первая стрелка — в шесть лет

— После боя с Суламбеком вы рассказали, что в первый раз пришли на стрелку в шесть лет. Что это за стрелка была?

— Это было начало 1990-х, я гулял с подростками — кому 12, кому 14, кому 15 лет. Там была какая-то стрелка, я об этом не знал, но мне было просто интересно. Я нашел какую-то палку, взял ее и бегал с ней. Я же знал, кто свои, а кто нет. Подбегал, бил по чужим и отбегал, чтобы меня не прибили. Мне не досталось. (Смеется.) Наверное, посмотрели на меня и подумали: «Что за мелочь здесь бегает?» А так — могли напинать хорошенько.

— А как в жизни появились единоборства?

— Я всю жизнь хотел заниматься единоборствами, просто в маленьком городе это было проблематично. Плюс в 1990-е запрещали карате и все такое. Самбо было, но тоже — то есть, то нет. В шесть лет я пошел на карате. Мама хотела, чтобы я занимался танцами, отвела меня, я недельку походил, а потом там же на первом этаже открылась секция карате. Я родителям говорил: «Да-да, я хожу на танцы», а сам ходил на карате. Секция периодически то закрывалась, то открывалась. Футболом еще занимался. В общем, всем понемножку. С шести лет я начал свой путь. Всегда смотрел фильмы с Брюсом Ли, Жан-Клодом Ван Даммом, «Рокки» со Сталлоне. Много эпичных фильмов, можно долго перечислять. На этом рос, хотел стать бойцом. В дальнейшем на кассетном видаке смотрел бои Тактарова, Емельяненко. Было очень интересно. Да и в 1990-е все пацаны хотели уметь драться. Надо было уметь драться, потому что по-другому — никак. Иначе съели бы или пинали бы под задницу каждый день. Я всегда придерживался, придерживаюсь и буду придерживаться того, что слабых обижать нельзя. Всегда старался защищать друзей, девчонок никогда не бил. Считаю это недостойным.

И своего сына этому учу. Он тоже заступается [за слабых]. И в садике за девочек заступался, и в школе сейчас заступается. Была история, что на него напали вчетвертом, повалили, кто-то ему по голове напинал. Он встал — и давай всех лупить, одному сильно нос разбил. Нас вызвали в школу, даже хотели на нас заявление в полицию написать. Ладно хоть сейчас камеры есть. Мы посмотрели запись и сказали: «Ну, вот, на него вчетвертом напали. Это мы сейчас должны заявление писать». Не разобравшись, попытались все свалить на него, а он всегда за правду и из-за этого где-то встревает. Я такой же был, у меня тоже родителей всегда в школу вызывали. Потому что когда происходит что-то несправедливое, я вмешиваюсь, и порой это выходит боком.

— А сколько лет сыну?

— Девять лет.

— Ничего себе, какие истории у него уже происходят в таком возрасте.

— Да-да.

Война с диаспорой

В июле 2019 года полиция предъявила обвинение в хулиганстве Калинину, его брату, а также ветерану спецназа Ивану Спиридонову. По версии следствия, они устроили драку с представителями азербайджанской диаспоры. Тогда на сайте Znak.com вышла статья с заголовком «Надели наручники, душили, били нагайками, стреляли из обреза» и с подзаголовком «На Урале казаки во главе с бойцом ММА жестоко избили семью выходцев из Азербайджана». Позже сайт kriknews.ru опубликовал материал, в котором говорилось обратное — что это не Калинин с друзьями жестоко избили азербайджанцев, а азербайджанцы жестоко избили Калинина и его друзей.

— Чем все-таки закончилась история из лета 2019 года? Последние новости были о том, что вас с друзьями заключили в изолятор временного содержания.

— Мы долго бодались. Больше бодались не с противоположной стороной, которая подала заявление, а со следователями и полицией. Я им (следователям и полицейским. Прим. "СЭ") объяснял: «Они же бандиты, наркоманы, у многих условки!» В полиции, может, напугались, что они азербайджанцы. Мне-то даже без разницы, я даже не знал. Да там и русские были. Дело в том, что они реально нападали на людей, даже бабушкам угрожали. Пришлось потратить полмиллиона рублей на адвоката, плюс еще брат, плюс друг Иван, мы вместе в казачьем обществе состоим. Вышли на примирение. Сейчас, в принципе, все нормально. Да у меня и не было к ним претензий, это обычная драка, которая чуть-чуть вышла из-под контроля, но все живы-здоровы, ничего серьезного, никто не умер.

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— Сможете по порядку восстановить, что произошло? Потому что есть репортаж на Znak.com, а есть ролик на YouTube (kriknews), где все говорится абсолютно по-другому.

— Да, я знаю про все эти фейковые СМИ... Эти ребята считали себя бандитами, вальяжно себя вели. Мой друг Иван отдыхал в баре, а эти туда залетели, начали бросаться бутылками, устроили какой-то кипеж. Девчонкам прилетела бутылка. Иван встал и сказал: «Парни, успокойтесь, девчонок же покалечите. Пошли поговорим». Они толпой хлопнули его без разговора. Это была отправная точка. Потом один из них ко мне подходил, спрашивал... Я не знал, что этот человек у них один из главных. Азербайджанец, но мне без разницы. Считаю, что в спорте нет национальностей, главное, чтобы человек был хороший. В общем, он у меня спросил: «Как к тебе в казачество попасть?» Я ему объяснил: «Вопросов нет, мы тут спортсмены, спортом занимаемся. Давай во «ВКонтакте» мне напишешь, мы с тобой встретимся, обсудим, для чего это тебе». Оказывается, это был стеб — это он Ивана толпой запинал. Мне потом сказали: «А ты знаешь, что это они Ваньку?» А я и не знал. Мне еще в дальнейшем поступали жалобы, что эти ребята на какую-то бабушку напали. Договорились с этим парнем встретиться и поговорить. Я уже занимался общественной деятельностью, мы помогали людям, у меня и экологи есть, и людей мы искали в лесу, девочка маленькая терялась, мальчик терялся — помогали искать.

Мы встретились в кафе, я купил кофе. Начали разговор. Он начал агрессивно себя вести, хотел Ваньке в лицо плеснуть горячим кофе, но Ванька увернулся. Завязалась потасовка, мы дали жару, они уехали. Мы им сказали: «Вы так больше не ведите себя с людьми, так нельзя. Мы пригласили вас поговорить, а вы... Тем более мы старше вас, не надо из себя бандитов строить». На следующий день я уехал в Екатеринбург на работу, а они давай мне названивать, угрожать мне, угрожать моей семье. Я им сказал: «Мне хоть сколько угрожайте, я никого не боюсь, но когда затрагивают мою семью — извините, вы попали». Они предложили встретиться. Я позвонил еще одному местному атаману, оказалось, он то ли тоже решил меня подставить, то ли у него все из-под контроля вышло. В общем, нас пригласили в гаражи. Я подумал: «Это что за разговор? Мы их в кафе пригласили, а они что?» Мы пришли на встречу, они опять начали себя агрессивно вести и получили. После этого мы разъехались. Потом мне стали звонить из полиции, сказали: «Вот, приезжайте, на вас поступило заявление». Мы приезжаем, нас опрашивают, мы отвечаем: «Ну да, вот эти бандюганы нас позвали, мы с ними повздорили».

В общем, нас закрыли. Вопросов нет, вы закрыли нас для разбирательства. А этих — никого не задержали, хотя у меня голова пробита, Ванька синюшный весь, его из больницы забрали, потому что он сознание два раза терял, в лужу падал, чуть не захлебнулся. Меня палками били, я прикрывался и его из этой лужи вытащил.

Нас продержали двое суток. Затем повезли в суд. Из Челябинска приехали двое полицейских из отдела по экстремизму, я им объяснил ситуацию. Они говорят: «Вот, они азербайджанцы», а я им объяснил, что даже не в курсе был. Среди этих ребят было много русских, или один из русских, или его отец — навальнист. Они в итоге через навальнистов замутили историю, что казаки напали на добропорядочную семью азербайджанцев. А у меня дружище Тамерлан Махмудов, он тоже азербайджанец. Я его и его брата с малых лет знаю, с малых лет тренировались. Он сказал: «Да этот такой — любит под кожу залезть». В конце концов меня отправили под домашний арест на три месяца. Потом я с давлением попал в больничку, полежал там. Все это длилось около года, даже чуть побольше. Потом я разговаривал с главным в азербайджанской диаспоре по Уралу. Мы созвонились, я объяснил ему ситуацию, сказал, что считаю их неправыми. Он мне ответил: «Да, Серый, все понятно, мы поговорим с ними». Они же еще какие-то деньги просили за то, что они машину разбили. Они, когда пытались нас задавить, въехали в другую машину. По видео все понятно, все видно. Было снято, как они нас монтировками бьют, но это почему-то не было взято в расчет следователями.

В итоге те [азербайджанцы] пошли на примирение. Нам попался адекватный судья, который выписал мне административку и штраф. И нас предупредили: «Если эта возня будет продолжаться — то ты покатишься». Я объяснил: «У меня претензий вообще нет, пусть они ведут себя правильно и людей не избивают». Я-то тренируюсь, по барам не хожу, ни с кем не бакланю. Мы договорились, что претензий друг к другу не имеем и не будем пересекаться. Так и есть, мы сейчас не общаемся, но и не враги. Для меня это просто драка, подрались и подрались, все. Потратили много денег, жена переживала. Но главное, что все живы-здоровы и никого не посадили.

Июль 2019 года. Сергей Калинин после побоища с представителями азербайджанской диаспоры. Фото kriknews.ru
Июль 2019 года. Сергей Калинин после побоища с представителями азербайджанской диаспоры.
kriknews.ru

— А тот бой в гараже вы не проиграли?

— Нет, конечно. Ну, Ваньку вырубили, они нас машиной давили, потом оббегали машины, били исподтишка по затылкам. У них еще были парни на джипах, которые хотели нас в кольцо взять, но у них не получилось. Много было ссадин и у меня, и у Ваньки, и у брата, но мы не проиграли, отстояли.

— А сколько людей было с вашей стороны и со стороны оппонентов?

— Даже не знаю, честно говоря. Может, человек 10-15. Хотя нет, даже десяти, наверное, не было. А с нашей стороны человек семь, на трех машинах. Да я бы и один приехал, просто получилось, что они нас в гаражи позвали. Какая-то фигня нездоровая. Если бы в кафе позвали — один бы приехал, без вопросов. А тут надо было перестраховаться, и, как оказалось, они реально ждали нас с палками на джипах. Полиция где-то там тоже проезжала, может, они испугались дальше за нами ехать. Это я вижу со своей стороны, я-то не знаю, как у них все происходило. Просто они не только мне звонили, но еще и другие ребята звонили и говорили: «Да, Серый, здесь кипеж, приезжай, надо разобраться». Сейчас все нормально. Я понял одно — с кем-то вот так драться... Они блатуют-блатуют, а потом один раз получат — и побежали в полицию. Я вот Шлеменко поддерживаю: чего вы на спортсменов лезете? Вы же знаете, что получите. Если вы не умеете себя вести, бухаете, курите — ведите себя спокойно. Всегда они лезут к спортсменам, редко бывает, что спортсмены сами кого-то нахлобучивают. Обычно скребутся другие, а потом у нас проблемы. Так вы не лезьте к нам! Не воспринимайте доброту за слабость и уважайте силу, тогда не будет никаких конфликтов, не будут никого с удара убивать.

Девять нокаутов в барах

— Подчеркну: это был не межнациональный конфликт, а обычный бытовой между жителями одного города?

— Конечно. До этого я бывал в Дагестане, еще у меня много друзей-азербайджанцев, казахов и многих других национальностей. Они просто это придумали. Видимо, начали нас бояться и начали всеми способами пытаться нас закрыть. Поняли, что силой нас не взять, начали через закон.

Вы же видели мои бои? И видели фотографии пацанов, с которыми у нас была драка у гаражей? Я не пытался их избить, я пытался их вразумить. Если бы я хотел их там убить... Вы же видите, что происходит в ринге. Я там никого не забивал. Больше защищался. Да, где-то отвечал, наказывал, но не забивал. Нет во мне кровожадной сущности. Я им объяснял: «Вы больше так себя не ведите и семье моей не угрожайте». Я всегда стараюсь словами сначала донести. А если ты с агрессии начинаешь, начинаешь нападать, угрожать моей жизни и жизням моих близких... Я понимаю, что я сильный человек, что у меня удар серьезный. Из-за этого я где-то бил ладошками, где-то укрывался. Я один раз считал, когда еще по барам ходил — не пить, а просто за компанию с друзьями, я уже давно не пью, — так нападет кто-то пьяный, и я спрашивал: «Хочешь подраться?» В итоге насчитал, что вырубил девять человек с одного удара. Наглушняк. Потом понял, что это к хорошему не приведет.

Артем Лобов. «Выбил ему четыре зуба. Он их выплюнул и пошел дальше». Артем Лобов: большое интервью про кулачные бои

— Это было подряд?!

— Ну, просто стычки были, я — пам — и человек лег. Через месяц кто-то опять до меня докопается, и я опять... Не то что я сразу девятерых вырубил.

— Понятно, хотя я слыхал разные истории от бойцов.

— Ой, да историй куча. Всегда говорю: не наезжайте на человека, если вы не знаете его жизненной истории. Сначала узнайте, кто это такой, а то может боком выйти. Много всяких историй, в общем. Сейчас уже смешно, а тогда не смешно было. Что-то из 1990-х, что-то из 2000-х.

— Все, кажется, забывают, что вам будет уже 38 лет. Многие думают, что вы моложе.

— Да, я же уральский Дункан Маклауд.

— А вы потомственный казак?

— Честно говоря, не знаю. Где-то есть отголоски, но прямого подтверждения нет. У кого-то есть документ с печатью, у меня такого нет. Мне просто нравится общественная деятельность, казачество, славянство. Люблю узнавать что-то новое, восточную философию. А казачество — есть официальная организация, мы официально помогаем людям, в том числе в поиске людей. Даже по ТВ-3 показывали про нас материал, то ли «Потерянные люди», то ли «Потеряшки» назывался. Стараемся помогать по мере возможностей.

Top Dog

— Расскажите, как оказались в Top Dog.

— Лева Сокольщик, мой дружище, секундирует меня... И Дмитрий Чернушкин тоже! А то он скажет потом: «Серый, столько с тобой езжу, а ты меня не упоминаешь!» Это молодой парень, раньше занимался пауэрлифтингом, сейчас перешел на бокс, в перспективе выйдет на кулачку... В общем, мне позвонил Лева, он активно развивает московскую лигу панкратиона, активно развивает эту тему в Москве среди детей и подростков, пытается вытащить их с улицы. Он и меня на семинары приглашал, я всегда откликался и приезжал в Москву. Он как-то позвонил мне и сказал: «Есть возможность выступить в Top Dog». Я ему в ответ: «Вот у меня с Саней Деревянко буквально пару дней назад зашел разговор, что было бы классно выступить по кулачке». Ну, мы с ним такие, любим зарубиться. Как тафгаи можем встать иногда и рубиться. Парни на нас смотрят и говорят: «Опять они свое делают». А нам нравится. Лева объяснил мне, что к чему с Top Dog, потом начались все юридические моменты и так далее. Регбист хотел посмотреть на меня вживую. Лева скинул им ролик [с дракой в подвале], а им хотелось увидеть, правда ли это я. Если бы не Лева, меня, может, и не взяли бы. Лева сказал мне после того, как скинул им ролик: «Серый, они загорелись, прямо хотят тебя увидеть, поговорить». А потом, на пресс-конференции, когда Регбист выдал... Меня тронуло до глубины души, что я — родоначальник этой движухи!

— Как думаете, надолго вас хватит?

— Сколько сейчас Венеру [Галиеву]?

Дмитрий &laquo;Анубис&raquo; Кузнецов. Скандал в кулачных боях: фанаты разгневаны судейством в бою Анубиса

— 46.

— Я дрался на Top Dog 11, а он в этот же день проводил бой (Галиев на турнире АСА победил Артема Дамковского удушающим приемом; Галиев и Калинин выступают за один клуб — «Ратиборец». — Прим. «СЭ»). Венер провел отличный поединок, да и вообще он на хорошем счету в ММА, несмотря на возраст. Мы все на него ориентируемся. Мы с Саней Деревянко — как Дункан Маклауд, становимся только моложе и опытнее. Смотрю, выступают ребята, кому-то 30-36, а выглядят старше меня. У меня свой образ жизни, я не пью, не курю и не ем сладкое. Это моя жизнь. Бои — это моя жизнь, я к этому стремлюсь. Провожу по две тренировки в день. Только вот сегодня не пошел, потому что дети заболели и жена попросила с ними посидеть.

— Так вы только подрались, еще и жесткий бой был.

— Это просто моя жизнь. Для кого-то это хобби, для кого-то — работа, а для меня — жизнь. Меня спрашивают: «Серый, как ты расслабляешься?» А я отвечаю: «Да я и не напрягаюсь». Я, наоборот, прихожу на тренировку и расслабляюсь. Мне нравится работать над собой, развивать себя. Плюс в школе я, образно говоря, прочитал три книжки — азбуку, красную и третью (улыбается), если не считать того, что задавали. А когда начал плодотворно заниматься спортом, начал каждый день читать, изучать анатомию, психологию, философию. И сейчас стараюсь каждый день читать. Если не получается — слушаю аудиокнигу. Сейчас у меня все-таки маленький ребенок, больше внимания уходит ему. Но когда уезжаю в Екатеринбург, стараюсь слушать аудиокниги.

Один против 30

— То есть история, которая случилась летом 2019 года, — не самая жесткая из того, что с вами происходило. Что было жестче?

— Одна из таких — когда я дрался с очень большим количеством людей: их было около 30, плюс-минус пятеро. Было тяжело сосчитать, но их было примерно столько. Мы с другом поехали в клуб: я — попить кофе, он — выпить пива. Мы пришли, спокойно посидели, друг потанцевал. Потом выяснилось, что у него с какой-то местной группировкой была возня, они его заметили — и давай выдергивать на улицу. Они всегда славились тем, что быстро собирались. Сразу подъехало несколько машин, штук семь точно, — и давай на них нападать. У меня с ними конфликта не было — так, в подростковом возрасте еще воевали, но это отдельная история. Мы все вопросы давно решили, определились, что им незачем со мной конфликтовать. Они начали на него нападать, а я начал его защищать. Я до этого посмотрел фильм «Онг Бак», и все приемчики — щиты, скрутки, подсечки — пригодились.

Ну, могу сказать, что они не хотели наносить удары по мне, они хотели друга избить. Мы шли по дороге, он шел за спиной, а я отражал удары. В какой-то момент им надоело, они попытались меня ударить, но не получилось, я уклонялся. Они боялись получить серьезный урон. Вроде как им и охота было меня ударить, но вроде и приходилось сдерживаться. Так длилось минут 15, потом я сказал: «Парни, успокойтесь». Кто-то решил нанести удар — я его в кювет, потом другого, кому-то подсечку, кого-то оттолкну. Все в стиле Онг Бака, только не было жестких локтей, все мягко, где-то навстречу ладошкой в грудь, чтобы сильно не травмировать. После того как я раскидал человек 15, они остановились. Они спрашивали: «Серый, ну чего ты нам не даешь его избить?» А я им: «Ребята, ну зачем? У вас такая толпа — вы же его убьете. Давайте мы спокойно уедем, а потом решим вопрос. Он пьяный, вы пьяные — вы его в больничку отправите». Они постояли, помялись, а потом решили: «Да и черт с тобой». Развернулись и уехали. Мы вернулись, я допил кофе, друг допил пиво — и мы тоже уехали. Друг сказал: «Серый, я в шоке от тебя!» А я ему: «Не поверишь, я сам в шоке, не ожидал!» Не думал, что в голове в такой момент всплывет Онг Бак и все эти штуки. Видимо, реально оставляет отпечаток.

— А что дальше было? Урегулировали конфликт?

— Нет, они потом еще воевали, просто, видимо, он им здесь попался и они хотели какие-то вопросы решить. Потом, может, года через три у них что-то произошло. Я как-то вмешался, поговорил, сказал: «Вы не лезьте». А тот же друг мне заявил: «Что ты за меня решаешь?» Я ему ответил: «Они просто подошли спросить, я им объяснил». А он мне: «Не надо на себя одеяло тянуть, я сам разберусь». После этого я сказал: «Все, вопросов нет». Когда ко мне подходили из той группы, я объяснил: «Ребята, у меня никаких претензий, решайте, что хотите, он мне сказал не лезть — я не лезу».

— Как давно это было?

— Давно, лет 12 назад где-то.

— Это все в Верхнем Уфалее?

— Да, все там.

— Ну у вас и город!

— Город Верхний Уфалей — уральский Бирмингем! Город-то хороший, просто людям порой нечем заняться. Одни из развлечений в выходные — выпить и подраться. Я пытался открыть свой клуб.

— Единоборств?

— Да. Но сейчас этим местом занимается другой человек, а я там — персона нон грата, хотя я и инвентарь купил, и спонсора нашел. Ну, это неважно, главное, что дети занимаются, что проходят тренировки. Хотел открыть еще один клуб, но почему-то наша администрация упирается, не хочет, чтобы у нас вообще были какие-то секции. У нас же спорт не приносит деньги, тем более любительский, из-за этого и проблематично. Ну, я думаю, все равно добью, может, с Top Dog договорюсь. У нас же есть бойцовский клуб Fight, еще бы один открыть под кулачку, под ММА. Ну, я же во многих аспектах могу помочь, я могу и вольную борьбу показать, и грэпплинг, и бразильское джиу-джитсу, потому что это все входит в ММА. Плюс бокс, кикбоксинг, тайский бокс. Блин, столько всего в одном человеке — грех не пользоваться.

— А почему вы персона нон грата в том, первом клубе?

— Я такой человек, что все высказываю напрямую. Они же любят где-то что-то подзабрать, так скажем. Ну, не будем фокусироваться на этом. Я же им высказываю напрямую, не боясь, приходил в администрацию, высказывал все проблемы, объяснял, что спорт не развивается. Им это не нравилось, они перестали меня приглашать. Плюс сейчас одно казачество со мной противоборствует, а они более вхожи в администрацию. Ну, если прямо говорить — жопу лижут, вот и все. Поэтому персона нон грата. Да, есть такой спортсмен, но лишний раз упоминать не будут или куда-то звать. Я хочу сделать историческо-спортивный комплекс, с направлением — славянство, викинги, рыцари, плюс казачья тематика. Есть у нас такая деревушка — Силач, я взял там землю, надо еще маленький кусочек, но не дают. Там такая территория, для огорода, а они ставят палки в колеса, не дают строиться, делают какие-то препятствия. А идея хорошая, хотел сделать все красиво — чтобы спортсмены тренировались, чтобы можно было историю преподавать, проводить кучу интересных мероприятий для саморазвития, для развития детей, подростков, взрослых, кому это интересно. Я стараюсь зарабатывать для этого — чтобы решить вопросы и построить там все.

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