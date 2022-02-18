Время увлекательных историй.

На последнем турнире Top Dog — в Казани 5 февраля — был очень жесткий кулачный бой. Он не продлился и минуты, но его участники — Сергей Калинин (ака Кратос) и Салумбек Шахгириев (ака Алый Зверь) — выбросили так много ударов, что хватило бы на три раунда. Калинин дважды отправил Шахгириева в нокдаун, разбил ему лицо (так, что смотреть было страшно), и рефери остановил поединок. Алый Зверь рвался продолжить бой, но решение уже было принято. Кратос, само собой, тоже был готов зарубаться дальше. Он любит это дело — зарубиться как следует. Яркими получились и два других его боя в Top Dog — c Владимиром Морозовым (победа нокаутом) и с Тимуром Акаимовым (победа нокаутом). Теперь Калинин будет биться за чемпионский перстень с Наимом Давудовым. Дуэль взглядов уже состоялась.

У Сергея небанальная карьера. Он мастер спорта по кикбоксингу, кандидат в мастера спорта по боксу, победитель чемпионата мира по панкратиону 2014 года. В ММА же Калинин дебютировал поздно — в 30 лет. Сколотил там скромный рекорд — 6-6. И вот — нашел себя в 37 лет: в Top Dog, в самом кровавом виде единоборств — боях на голых кулаках. Причем его первый кулачный бой появился на Y ouTube уже очень давно — это драка в подвале в уральском городе Верхний Уфалей (Челябинская область), откуда Сергей родом и где живет сейчас. Город небольшой — всего-то 27 тысяч жителей, но приключений у Калинина там было очень много... О некоторых из них Кратос рассказал в большом интервью «СЭ». Начали с той самой драки в подвале.

— Это было очень давно, лет 15 назад, наверное, — говорит Сергей. — Обычная драка раз на раз, просто парень (Сергей Зыков. — Прим. «СЭ») поверил себя. Неоднократно подходил ко мне, говорил: «Вот, ты только в зале тренируешься, на улице не дрался, а я — уличный боец». Я ему отвечал: «Да ты успокойся, я занимаюсь спортом, а ты чем хочешь, тем и занимайся». Он спецназовец ; там его, видимо, научили драться, он у баров людей вырубал. Около года он пытался меня спровоцировать, но у него ничего не выходило. Но на проводинах у двоюродного брата он поднял руку на моего дядю. Они тоже кого-то провожали, я парочку его пацанов положил. Сказал ему: «Ну, здесь ты перешел край, давай встретимся». Это было зимой. Сейчас я занимаюсь в школе бокса Fight , метрах в 300 от нее есть пятиэтажка, там подвал — они там тренировались. Он меня пригласил туда. Я простыл — видимо, пока с этими его друзьями разбирался на проводинах. Температура была 38-39, но стрелку нельзя было просирать. Решил: «Ну, нормально, не буду разогреваться. Надо взять бинты и капу». Капу я забыл. Приехал к нему в зал, ну и что там было, вы уже видели... Некоторые думают, что это спарринг. Нет, это был реальный бой. Я что тогда, что сейчас отношусь ко всем своим соперникам с уважением — к тем, кто этого достоин, подчеркну. Не надо на меня буксовать, не будите лихо, пока оно тихо. Если русского медведя пнуть под жопу, то он разозлится. Вы видели, что творится с моими соперниками в Top Dog, — а я к ним злости никакой не испытываю. Представьте, что будет с людьми, на которых я разозлюсь. Давайте будем вести себя достойно, как воины. Это в том числе относится и к секундантам.

Кадр из драки Сергея Калинина и Сергея Зыкова.

Мы подрались с этим парнем и разошлись. Он был в жестоком грогги под конец боя, кровища из носа хлестала. После ударов в голову и в печень с ноги он начал хрипеть. Я сказал: «Все, хорош. Если я тебя сейчас убью — мне это зачем? Мне это не нужно. Вопросов нет, можешь продолжать и дальше, но до смерти... Мне это не надо». Я развернулся, пошел умыться и ушел. Его хватило на год-два, но потом он в какую-то другую историю залез. А так до этого Уфалей спал спокойно. Я здесь, в Уфалее, как супергерой. Найду какого-нибудь злодея, отлуплю его — и город спит спокойно.

— Там еще какие-то люди сидели на диванах...

— Ну, как обычно, с его стороны были парни, с моей стороны тоже. С его стороны, естественно, больше. Все нормально друг к другу относились, вроде там даже сидели пацаны, которых я до этого вырубал, но они не стали прыгать на меня. Я очень много дрался в Уфалее — такой период был, что без кулаков никак, район на район и так далее. Я достаточно известен был. Просто потом ушел в спорт и перестал этим заниматься, обходил все эти ситуации на улице. Отвечал: «Не надо, давайте не будем. Хотите со мной подраться — приходите в зал». Кстати, он приходил в зал два раза, оба раза от меня получал.

— Но в перчатках?

— В перчатках, да. И по боксу, и по кикбоксингу я его растаскал. Видимо, он тоже обиду какую-то затаил. Так получилось. Это реальная драка, которая могла бы закончиться плачевно, если бы я не был адекватом. Первый нокаут глухой был, и я ему сразу голову поднял, чтобы он язык не проглотил и кровью своей не захлебнулся. Бывали случаи же у некоторых.

— На видео, получается, не полная драка?

— Да, видео обрывается, когда он уже у стены. Он там захрипел, этого не слышно просто. Это уже перебор, человек забывает, как дышать, мозг отключается. Он три раза был в жестком нокауте. В первый раз его наглушняк вырубило. У меня парни спрашивали: «Че ты его не добил?», а я им: «Зачем его добивать? Он умрет». Он постоял, отдохнул. Второй раз я ему попал — у него кровища из носа, глаза в кучу. Я ему говорю: «Давай успокойся, уже, наверное, хорош», а он: «Нет, будем продолжать». Я всегда готов продолжать, вопросов нет. Как было с Алым Зверем — я стою и не могу понять, продолжаем мы или нет. Он стоит и кричит мне: «Давай продолжать», я — только за, но рефери останавливает, не буду же я прыгать.

Октябрь 2012 года, Верхний Уфалей. Сергей Зыков после задержания за драку в кафе «Бульвар».

— Тот парень потом сел в тюрьму, потому что избил человека в одном из ваших кафе.

— В кафе «Бульвар».

— Что сейчас с этим парнем?

— Он отсидел, а сейчас вроде живет в Екатеринбурге, работает. Успокоился — видимо, понял, что можно серьезно попасть. Я, честно говоря, не знаю, какая там была ситуация, кто был прав, а кто виноват, но залетать в кафе и гасить всех подряд... Вызови на улицу того, кто тебе нужен, и подерись с ним. А так делать — что, как в фильме, что ли? Там реально пострадали многие левые люди. За это его и посадили.

Первая стрелка — в шесть лет

— После боя с Суламбеком вы рассказали, что в первый раз пришли на стрелку в шесть лет. Что это за стрелка была?

— Это было начало 1990-х, я гулял с подростками — кому 12, кому 14, кому 15 лет. Там была какая-то стрелка, я об этом не знал, но мне было просто интересно. Я нашел какую-то палку, взял ее и бегал с ней. Я же знал, кто свои, а кто нет. Подбегал, бил по чужим и отбегал, чтобы меня не прибили. Мне не досталось. (Смеется.) Наверное, посмотрели на меня и подумали: «Что за мелочь здесь бегает?» А так — могли напинать хорошенько.

— А как в жизни появились единоборства?

— Я всю жизнь хотел заниматься единоборствами, просто в маленьком городе это было проблематично. Плюс в 1990-е запрещали карате и все такое. Самбо было, но тоже — то есть, то нет. В шесть лет я пошел на карате. Мама хотела, чтобы я занимался танцами, отвела меня, я недельку походил, а потом там же на первом этаже открылась секция карате. Я родителям говорил: «Да-да, я хожу на танцы», а сам ходил на карате. Секция периодически то закрывалась, то открывалась. Футболом еще занимался. В общем, всем понемножку. С шести лет я начал свой путь. Всегда смотрел фильмы с Брюсом Ли, Жан-Клодом Ван Даммом, «Рокки» со Сталлоне. Много эпичных фильмов, можно долго перечислять. На этом рос, хотел стать бойцом. В дальнейшем на кассетном видаке смотрел бои Тактарова, Емельяненко. Было очень интересно. Да и в 1990-е все пацаны хотели уметь драться. Надо было уметь драться, потому что по-другому — никак. Иначе съели бы или пинали бы под задницу каждый день. Я всегда придерживался, придерживаюсь и буду придерживаться того, что слабых обижать нельзя. Всегда старался защищать друзей, девчонок никогда не бил. Считаю это недостойным.

И своего сына этому учу. Он тоже заступается [ за слабых ] . И в садике за девочек заступался, и в школе сейчас заступается. Была история, что на него напали вчетвертом, повалили, кто-то ему по голове напинал. Он встал — и давай всех лупить, одному сильно нос разбил. Нас вызвали в школу, даже хотели на нас заявление в полицию написать. Ладно хоть сейчас камеры есть. Мы посмотрели запись и сказали: «Ну, вот, на него вчетвертом напали. Это мы сейчас должны заявление писать». Не разобравшись, попытались все свалить на него, а он всегда за правду и из-за этого где-то встревает. Я такой же был, у меня тоже родителей всегда в школу вызывали. Потому что когда происходит что-то несправедливое, я вмешиваюсь, и порой это выходит боком.

— А сколько лет сыну?

— Девять лет.

— Ничего себе, какие истории у него уже происходят в таком возрасте.

— Да-да.

Война с диаспорой

В июле 2019 года полиция предъявила обвинение в хулиганстве Калинину, его брату, а также ветерану спецназа Ивану Спиридонову. По версии следствия, они устроили драку с представителями азербайджанской диаспоры. Тогда на сайте Znak.com вышла статья с заголовком «Надели наручники, душили, били нагайками, стреляли из обреза» и с подзаголовком «На Урале казаки во главе с бойцом ММА жестоко избили семью выходцев из Азербайджана». Позже сайт kriknews.ru опубликовал материал, в котором говорилось обратное — что это не Калинин с друзьями жестоко избили азербайджанцев, а азербайджанцы жестоко избили Калинина и его друзей.

— Чем все-таки закончилась история из лета 2019 года? Последние новости были о том, что вас с друзьями заключили в изолятор временного содержания.

— Мы долго бодались. Больше бодались не с противоположной стороной, которая подала заявление, а со следователями и полицией. Я им ( следователям и полицейским . — Прим. " СЭ " ) объяснял: «Они же бандиты, наркоманы, у многих условки!» В полиции, может, напугались, что они азербайджанцы. Мне-то даже без разницы, я даже не знал. Да там и русские были. Дело в том, что они реально нападали на людей, даже бабушкам угрожали. Пришлось потратить полмиллиона рублей на адвоката, плюс еще брат, плюс друг Иван, мы вместе в казачьем обществе состоим. Вышли на примирение. Сейчас, в принципе, все нормально. Да у меня и не было к ним претензий, это обычная драка, которая чуть-чуть вышла из-под контроля, но все живы-здоровы, ничего серьезного, никто не умер.

— Сможете по порядку восстановить, что произошло? Потому что есть репортаж на Znak . com , а есть ролик на YouTube (kriknews) , где все говорится абсолютно по-другому.

— Да, я знаю про все эти фейковые СМИ... Эти ребята считали себя бандитами, вальяжно себя вели. Мой друг Иван отдыхал в баре, а эти туда залетели, начали бросаться бутылками, устроили какой-то кипеж. Девчонкам прилетела бутылка. Иван встал и сказал: «Парни, успокойтесь, девчонок же покалечите. Пошли поговорим». Они толпой хлопнули его без разговора. Это была отправная точка. Потом один из них ко мне подходил, спрашивал... Я не знал, что этот человек у них один из главных. Азербайджанец, но мне без разницы. Считаю, что в спорте нет национальностей, главное, чтобы человек был хороший. В общем, он у меня спросил: «Как к тебе в казачество попасть?» Я ему объяснил: «Вопросов нет, мы тут спортсмены, спортом занимаемся. Давай во «ВКонтакте» мне напишешь, мы с тобой встретимся, обсудим, для чего это тебе». Оказывается, это был стеб — это он Ивана толпой запинал. Мне потом сказали: «А ты знаешь, что это они Ваньку?» А я и не знал. Мне еще в дальнейшем поступали жалобы, что эти ребята на какую-то бабушку напали. Договорились с этим парнем встретиться и поговорить. Я уже занимался общественной деятельностью, мы помогали людям, у меня и экологи есть, и людей мы искали в лесу, девочка маленькая терялась, мальчик терялся — помогали искать.

Мы встретились в кафе, я купил кофе. Начали разговор. Он начал агрессивно себя вести, хотел Ваньке в лицо плеснуть горячим кофе, но Ванька увернулся. Завязалась потасовка, мы дали жару, они уехали. Мы им сказали: «Вы так больше не ведите себя с людьми, так нельзя. Мы пригласили вас поговорить, а вы... Тем более мы старше вас, не надо из себя бандитов строить». На следующий день я уехал в Екатеринбург на работу, а они давай мне названивать, угрожать мне, угрожать моей семье. Я им сказал: «Мне хоть сколько угрожайте, я никого не боюсь, но когда затрагивают мою семью — извините, вы попали». Они предложили встретиться. Я позвонил еще одному местному атаману, оказалось, он то ли тоже решил меня подставить, то ли у него все из-под контроля вышло. В общем, нас пригласили в гаражи. Я подумал: «Это что за разговор? Мы их в кафе пригласили, а они что?» Мы пришли на встречу, они опять начали себя агрессивно вести и получили. После этого мы разъехались. Потом мне стали звонить из полиции, сказали: «Вот, приезжайте, на вас поступило заявление». Мы приезжаем, нас опрашивают, мы отвечаем: «Ну да, вот эти бандюганы нас позвали, мы с ними повздорили».

В общем, нас закрыли. Вопросов нет, вы закрыли нас для разбирательства. А этих — никого не задержали, хотя у меня голова пробита, Ванька синюшный весь, его из больницы забрали, потому что он сознание два раза терял, в лужу падал, чуть не захлебнулся. Меня палками били, я прикрывался и его из этой лужи вытащил.

Нас продержали двое суток. Затем повезли в суд. Из Челябинска приехали двое полицейских из отдела по экстремизму, я им объяснил ситуацию. Они говорят: «Вот, они азербайджанцы», а я им объяснил, что даже не в курсе был. Среди этих ребят было много русских, или один из русских, или его отец — навальнист. Они в итоге через навальнистов замутили историю, что казаки напали на добропорядочную семью азербайджанцев. А у меня дружище Тамерлан Махмудов, он тоже азербайджанец. Я его и его брата с малых лет знаю, с малых лет тренировались. Он сказал: «Да этот такой — любит под кожу залезть». В конце концов меня отправили под домашний арест на три месяца. Потом я с давлением попал в больничку, полежал там. Все это длилось около года, даже чуть побольше. Потом я разговаривал с главным в азербайджанской диаспоре по Уралу. Мы созвонились, я объяснил ему ситуацию, сказал, что считаю их неправыми. Он мне ответил: «Да, Серый, все понятно, мы поговорим с ними». Они же еще какие-то деньги просили за то, что они машину разбили. Они, когда пытались нас задавить, въехали в другую машину. По видео все понятно, все видно. Было снято, как они нас монтировками бьют, но это почему-то не было взято в расчет следователями.

В итоге те [ азербайджанцы ] пошли на примирение. Нам попался адекватный судья, который выписал мне административку и штраф. И нас предупредили: «Если эта возня будет продолжаться — то ты покатишься». Я объяснил: «У меня претензий вообще нет, пусть они ведут себя правильно и людей не избивают». Я-то тренируюсь, по барам не хожу, ни с кем не бакланю. Мы договорились, что претензий друг к другу не имеем и не будем пересекаться. Так и есть, мы сейчас не общаемся, но и не враги. Для меня это просто драка, подрались и подрались, все. Потратили много денег, жена переживала. Но главное, что все живы-здоровы и никого не посадили.

Июль 2019 года. Сергей Калинин после побоища с представителями азербайджанской диаспоры. kriknews.ru

— А тот бой в гараже вы не проиграли?

— Нет, конечно. Ну, Ваньку вырубили, они нас машиной давили, потом оббегали машины, били исподтишка по затылкам. У них еще были парни на джипах, которые хотели нас в кольцо взять, но у них не получилось. Много было ссадин и у меня, и у Ваньки, и у брата, но мы не проиграли, отстояли.

— А сколько людей было с вашей стороны и со стороны оппонентов?

— Даже не знаю, честно говоря. Может, человек 10-15. Хотя нет, даже десяти, наверное, не было. А с нашей стороны человек семь, на трех машинах. Да я бы и один приехал, просто получилось, что они нас в гаражи позвали. Какая-то фигня нездоровая. Если бы в кафе позвали — один бы приехал, без вопросов. А тут надо было перестраховаться, и, как оказалось, они реально ждали нас с палками на джипах. Полиция где-то там тоже проезжала, может, они испугались дальше за нами ехать. Это я вижу со своей стороны, я-то не знаю, как у них все происходило. Просто они не только мне звонили, но еще и другие ребята звонили и говорили: «Да, Серый, здесь кипеж, приезжай, надо разобраться». Сейчас все нормально. Я понял одно — с кем-то вот так драться... Они блатуют-блатуют, а потом один раз получат — и побежали в полицию. Я вот Шлеменко поддерживаю: чего вы на спортсменов лезете? Вы же знаете, что получите. Если вы не умеете себя вести, бухаете, курите — ведите себя спокойно. Всегда они лезут к спортсменам, редко бывает, что спортсмены сами кого-то нахлобучивают. Обычно скребутся другие, а потом у нас проблемы. Так вы не лезьте к нам! Не воспринимайте доброту за слабость и уважайте силу, тогда не будет никаких конфликтов, не будут никого с удара убивать.

Девять нокаутов в барах

— Подчеркну: это был не межнациональный конфликт, а обычный бытовой между жителями одного города?

— Конечно. До этого я бывал в Дагестане, еще у меня много друзей-азербайджанцев, казахов и многих других национальностей. Они просто это придумали. Видимо, начали нас бояться и начали всеми способами пытаться нас закрыть. Поняли, что силой нас не взять, начали через закон.

Вы же видели мои бои? И видели фотографии пацанов, с которыми у нас была драка у гаражей? Я не пытался их избить, я пытался их вразумить. Если бы я хотел их там убить... Вы же видите, что происходит в ринге. Я там никого не забивал. Больше защищался. Да, где-то отвечал, наказывал, но не забивал. Нет во мне кровожадной сущности. Я им объяснял: «Вы больше так себя не ведите и семье моей не угрожайте». Я всегда стараюсь словами сначала донести. А если ты с агрессии начинаешь, начинаешь нападать, угрожать моей жизни и жизням моих близких... Я понимаю, что я сильный человек, что у меня удар серьезный. Из-за этого я где-то бил ладошками, где-то укрывался. Я один раз считал, когда еще по барам ходил — не пить, а просто за компанию с друзьями, я уже давно не пью, — так нападет кто-то пьяный, и я спрашивал: «Хочешь подраться?» В итоге насчитал, что вырубил девять человек с одного удара. Наглушняк. Потом понял, что это к хорошему не приведет.

— Это было подряд?!

— Ну, просто стычки были, я — пам — и человек лег. Через месяц кто-то опять до меня докопается, и я опять... Не то что я сразу девятерых вырубил.

— Понятно, хотя я слыхал разные истории от бойцов.

— Ой, да историй куча. Всегда говорю: не наезжайте на человека, если вы не знаете его жизненной истории. Сначала узнайте, кто это такой, а то может боком выйти. Много всяких историй, в общем. Сейчас уже смешно, а тогда не смешно было. Что-то из 1990-х, что-то из 2000-х.

— Все, кажется, забывают, что вам будет уже 38 лет. Многие думают, что вы моложе.

— Да, я же уральский Дункан Маклауд.

— А вы потомственный казак?

— Честно говоря, не знаю. Где-то есть отголоски, но прямого подтверждения нет. У кого-то есть документ с печатью, у меня такого нет. Мне просто нравится общественная деятельность, казачество, славянство. Люблю узнавать что-то новое, восточную философию. А казачество — есть официальная организация, мы официально помогаем людям, в том числе в поиске людей. Даже по ТВ-3 показывали про нас материал, то ли «Потерянные люди», то ли «Потеряшки» назывался. Стараемся помогать по мере возможностей.

Top Dog

— Расскажите, как оказались в Top Dog .

— Лева Сокольщик, мой дружище, секундирует меня... И Дмитрий Чернушкин тоже! А то он скажет потом: «Серый, столько с тобой езжу, а ты меня не упоминаешь!» Это молодой парень, раньше занимался пауэрлифтингом, сейчас перешел на бокс, в перспективе выйдет на кулачку... В общем, мне позвонил Лева, он активно развивает московскую лигу панкратиона, активно развивает эту тему в Москве среди детей и подростков, пытается вытащить их с улицы. Он и меня на семинары приглашал, я всегда откликался и приезжал в Москву. Он как-то позвонил мне и сказал: «Есть возможность выступить в Top Dog ». Я ему в ответ: «Вот у меня с Саней Деревянко буквально пару дней назад зашел разговор, что было бы классно выступить по кулачке». Ну, мы с ним такие, любим зарубиться. Как тафгаи можем встать иногда и рубиться. Парни на нас смотрят и говорят: «Опять они свое делают». А нам нравится. Лева объяснил мне, что к чему с Top Dog , потом начались все юридические моменты и так далее. Регбист хотел посмотреть на меня вживую. Лева скинул им ролик [ с дракой в подвале ] , а им хотелось увидеть, правда ли это я. Если бы не Лева, меня, может, и не взяли бы. Лева сказал мне после того, как скинул им ролик: «Серый, они загорелись, прямо хотят тебя увидеть, поговорить». А потом, на пресс-конференции, когда Регбист выдал... Меня тронуло до глубины души, что я — родоначальник этой движухи!

— Как думаете, надолго вас хватит?

— Сколько сейчас Венеру [ Галиеву ] ?

— 46.

— Я дрался на Top Dog 11, а он в этот же день проводил бой (Галиев на турнире АСА победил Артема Дамковского удушающим приемом ; Галиев и Калинин выступают за один клуб — «Ратиборец». — Прим. «СЭ»). Венер провел отличный поединок, да и вообще он на хорошем счету в ММА, несмотря на возраст. Мы все на него ориентируемся. Мы с Саней Деревянко — как Дункан Маклауд, становимся только моложе и опытнее. Смотрю, выступают ребята, кому-то 30-36, а выглядят старше меня. У меня свой образ жизни, я не пью, не курю и не ем сладкое. Это моя жизнь. Бои — это моя жизнь, я к этому стремлюсь. Провожу по две тренировки в день. Только вот сегодня не пошел, потому что дети заболели и жена попросила с ними посидеть.

— Так вы только подрались, еще и жесткий бой был.

— Это просто моя жизнь. Для кого-то это хобби, для кого-то — работа, а для меня — жизнь. Меня спрашивают: «Серый, как ты расслабляешься?» А я отвечаю: «Да я и не напрягаюсь». Я, наоборот, прихожу на тренировку и расслабляюсь. Мне нравится работать над собой, развивать себя. Плюс в школе я, образно говоря, прочитал три книжки — азбуку, красную и третью (улыбается), если не считать того, что задавали. А когда начал плодотворно заниматься спортом, начал каждый день читать, изучать анатомию, психологию, философию. И сейчас стараюсь каждый день читать. Если не получается — слушаю аудиокнигу. Сейчас у меня все-таки маленький ребенок, больше внимания уходит ему. Но когда уезжаю в Екатеринбург, стараюсь слушать аудиокниги.

Один против 30

— То есть история, которая случилась летом 2019 года, — не самая жесткая из того, что с вами происходило. Что было жестче?

— Одна из таких — когда я дрался с очень большим количеством людей: их было около 30, плюс-минус пятеро. Было тяжело сосчитать, но их было примерно столько. Мы с другом поехали в клуб: я — попить кофе, он — выпить пива. Мы пришли, спокойно посидели, друг потанцевал. Потом выяснилось, что у него с какой-то местной группировкой была возня, они его заметили — и давай выдергивать на улицу. Они всегда славились тем, что быстро собирались. Сразу подъехало несколько машин, штук семь точно, — и давай на них нападать. У меня с ними конфликта не было — так, в подростковом возрасте еще воевали, но это отдельная история. Мы все вопросы давно решили, определились, что им незачем со мной конфликтовать. Они начали на него нападать, а я начал его защищать. Я до этого посмотрел фильм «Онг Бак», и все приемчики — щиты, скрутки, подсечки — пригодились.

Ну, могу сказать, что они не хотели наносить удары по мне, они хотели друга избить. Мы шли по дороге, он шел за спиной, а я отражал удары. В какой-то момент им надоело, они попытались меня ударить, но не получилось, я уклонялся. Они боялись получить серьезный урон. Вроде как им и охота было меня ударить, но вроде и приходилось сдерживаться. Так длилось минут 15, потом я сказал: «Парни, успокойтесь». Кто-то решил нанести удар — я его в кювет, потом другого, кому-то подсечку, кого-то оттолкну. Все в стиле Онг Бака, только не было жестких локтей, все мягко, где-то навстречу ладошкой в грудь, чтобы сильно не травмировать. После того как я раскидал человек 15, они остановились. Они спрашивали: «Серый, ну чего ты нам не даешь его избить?» А я им: «Ребята, ну зачем? У вас такая толпа — вы же его убьете. Давайте мы спокойно уедем, а потом решим вопрос. Он пьяный, вы пьяные — вы его в больничку отправите». Они постояли, помялись, а потом решили: «Да и черт с тобой». Развернулись и уехали. Мы вернулись, я допил кофе, друг допил пиво — и мы тоже уехали. Друг сказал: «Серый, я в шоке от тебя!» А я ему: «Не поверишь, я сам в шоке, не ожидал!» Не думал, что в голове в такой момент всплывет Онг Бак и все эти штуки. Видимо, реально оставляет отпечаток.

— А что дальше было? Урегулировали конфликт?

— Нет, они потом еще воевали, просто, видимо, он им здесь попался и они хотели какие-то вопросы решить. Потом, может, года через три у них что-то произошло. Я как-то вмешался, поговорил, сказал: «Вы не лезьте». А тот же друг мне заявил: «Что ты за меня решаешь?» Я ему ответил: «Они просто подошли спросить, я им объяснил». А он мне: «Не надо на себя одеяло тянуть, я сам разберусь». После этого я сказал: «Все, вопросов нет». Когда ко мне подходили из той группы, я объяснил: «Ребята, у меня никаких претензий, решайте, что хотите, он мне сказал не лезть — я не лезу».

— Как давно это было?

— Давно, лет 12 назад где-то.

— Это все в Верхнем Уфалее?

— Да, все там.

— Ну у вас и город!

— Город Верхний Уфалей — уральский Бирмингем! Город-то хороший, просто людям порой нечем заняться. Одни из развлечений в выходные — выпить и подраться. Я пытался открыть свой клуб.

— Единоборств?

— Да. Но сейчас этим местом занимается другой человек, а я там — персона нон грата, хотя я и инвентарь купил, и спонсора нашел. Ну, это неважно, главное, что дети занимаются, что проходят тренировки. Хотел открыть еще один клуб, но почему-то наша администрация упирается, не хочет, чтобы у нас вообще были какие-то секции. У нас же спорт не приносит деньги, тем более любительский, из-за этого и проблематично. Ну, я думаю, все равно добью, может, с Top Dog договорюсь. У нас же есть бойцовский клуб Fight , еще бы один открыть под кулачку, под ММА. Ну, я же во многих аспектах могу помочь, я могу и вольную борьбу показать, и грэпплинг, и бразильское джиу-джитсу, потому что это все входит в ММА. Плюс бокс, кикбоксинг, тайский бокс. Блин, столько всего в одном человеке — грех не пользоваться.

— А почему вы персона нон грата в том, первом клубе?