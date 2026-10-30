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Фаридун Одилов — Артем Фролов: во сколько начало боя ACA 209, где смотреть трансляцию 30 октября 2026

Фаридун Одилов — Артем Фролов: во сколько начало боя ACA 209, где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Артем Фролов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель Таджикистана Фаридун Одилов и россиянин Артем Фролов проведут главный бой турнира ACA 209 в пятницу, 30 октября. Поединок в среднем весе состоится во Дворце тенниса и комплексе водных видов спорта в Душанбе.

ММА ACA: Одилов — Фролов

Во сколько начнется бой Одилов — Фролов

Начало турнира на официальной странице ACA указано в 14.00 по московскому времени. Выход Одилова и Фролова в клетку ожидается ориентировочно около 23.00 мск.

Где смотреть бой Одилов — Фролов

Прямую трансляцию ACA 209 покажет канал «Матч! Боец». Начало эфира — в 13.55 мск.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» начнет показ турнира в 17.50 мск. Еще один официальный вариант — платная онлайн-трансляция на сайте ACA.

В Казахстане показ запланирован на телеканале Sport+ и сайте sportplustv.kz.

Следить за ходом боя Одилов — Фролов можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Фаридун Одилов подходит к встрече с рекордом 21 победа, 4 поражения и 2 ничьи. Представитель Таджикистана занимает четвертое место в рейтинге ACA в среднем весе.

Артем Фролов одержал 21 победу при 7 поражениях. Россиянин является бывшим чемпионом M-1 Global и занимает вторую строчку рейтинга ACA в среднем дивизионе.

Поединок Одилов — Фролов возглавит программу из 17 боев. В соглавной встрече выступят Азам Гафоров и Фелипе Бунес.

ACA: расписание турниров, результаты боев, рейтинги спортсменов и последние новости смешанных единоборств

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Артем Фролов
Фаридун Одилов
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