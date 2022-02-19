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«Он вернулся и избил их всех». Как Люк Рокхолд разбил толпу отморозков, которая хотела скинуть его со скалы

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд рассказал, как его хотели скинуть со скалы
Никита Горшенин
Корреспондент
Люк Рокхолд.
Фото Instagram
Спасся, ухватившись за край утеса.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд не дерется уже почти три года. В июле 2019-го американец отведал легендарной польской силы в бою с Яном Блаховичем и поставил карьеру на паузу.

Дело даже не столько в нокауте от поляка (пусть и привел он к перелому челюсти), сколько в общем накопительном эффекте — три поражения тяжелыми нокаутами в последних четырех боях, травмы, возраст и, конечно, изнурительные весогонки. Рокхолд — крупный, фактурный средневес, его сгонки порой достигали 16 килограммов. Подъем в полутяжелый вес на поединок с Блаховичем, казалось бы, должен был запустить для него новый карьерный лифт (поговаривали, что в случае победы он бы получил титульник с Джонсом), но в этом бою вдруг открылась другая проблема — огрехи в технике.

Если в среднем весе габариты и фактура закрывали некоторые технические слабости Рокхолда, то в полутяжах такая громада, как Ян Блахович, довольно быстро на них указал. Стаскивать в партер соперников в 205 фунтах, держать их удары — оказалось непосильной задачей. То, что Люк это прекрасно понял, можно догадаться по его возвращению после двухлетнего простоя именно в родную категорию — несмотря на возраст и травмы, он предпочел еще раз отмучиться на сгонке в средний для боя с Шоном Стриклэндом, чем бодаться с ребятами вроде Блаховича.

Так или иначе, поединок со Стриклэндом не состоялся (у Рокхолда вылезла грыжа), и Люк снова пропал. В медиа он появляется редко — говорить много не любит, да и за боями почти не следит. Вообще, кстати, медийная репутация у Люка очень интересная. В России и СНГ к нему привыкли, как к такому холодному, эффектному и высокомерному альфачу, но на Западе за ним гуляет мем «Stupid sexy Rockhold».

В это понятие укладывается медийно неуклюжий образ человека, который часто говорит глупости и нелепо себя ведет. Достаточно вспомнить историю, как однажды Люка поперли с реалити-шоу за то, что он в эфире ни с того ни с сего спросил у девушки в ходе романтического свидания про глотание и сплевывание. А однажды пролил свет на реальный характер Рокхолда и президент UFC Дана Уайт. Во время викторины для Youtube-канала «Complex» его спросили, какой его боец точно бы облажался на свидании с девушкой.

«Люк Рокхольд точно облажается. Он реально парень, который здорово выглядит и который всегда привлекает девушек, но когда они подходят к нему близко и хотят пообщаться, он превращается в шута. Да, девушка к нему на свидание точно придет, но затем Люк просто сядет и будет молчать. Он не знает, что нужно говорить. Все, что он умеет — просто сидеть тихо и здорово выглядеть».

Но совсем недавно выяснилась и совершенно новая сторона Люка. Оказывается, это еще и бывший брутальный уличный боец, который дрался в Калифорнии с черными гангстерами и разными отморозками. Невероятную историю на подкасте Майка Свика рассказал тренер Рокхолда Хавьер Мендес.

«Многие по жизни принимали Люка не за того. Думали, что это такой смазливый скейтер. Но я слышал дикие истории про уличные бои Люка в Санта-Крузе. Он дрался со всеми этими ребятами из уличных банд, с этими жесткими черными. И была одна история, когда он влез в драку с группой ребят. Они схватили его и попытались скинуть с утеса. Думали, что убили его. Но он как-то ухватился за край утеса, залез обратно наверх, потом нашел их всех и избил до полусмерти. Поверьте мне, Люк это далеко не обычный смазливый мальчик. Он уличный как я не знаю кто б***. Это не тот, кто даст заднюю на улице».

История быстро набрала ход, и австралийские журналисты с Youtube-канала Submission Radio решили достать ее подробности у самого Рокхолда. Однако вместо деталей их ждал хмурый и уклончивый ответ.

Ведущий: «Хавьер Мендес рассказывал, по-моему, Майку Свику историю, как у вас была драка с толпой. И они пытались сбросить вас со скалы, но вы камбэкнули, как Джон Уик, и наказали их. Можете рассказать подробности?»

Люк Рохкольд: «Вы всегда пытаетесь вытянуть из меня истории... Люди часто недооценивают меня, думают, что я не могу дать сдачи. Что я не жесткий. Поэтому, бывает, что я ищу путь, чтобы уравнять ситуацию и доказать, что люди были неправы... Эта история... Да, меня окружили люди и поставили в нехорошую ситуацию. Но я сумел камбэкнуть и исправить ее».

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