«Он вернулся и избил их всех». Как Люк Рокхолд разбил толпу отморозков, которая хотела скинуть его со скалы

Спасся, ухватившись за край утеса.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд не дерется уже почти три года. В июле 2019-го американец отведал легендарной польской силы в бою с Яном Блаховичем и поставил карьеру на паузу.

Дело даже не столько в нокауте от поляка (пусть и привел он к перелому челюсти), сколько в общем накопительном эффекте — три поражения тяжелыми нокаутами в последних четырех боях, травмы, возраст и, конечно, изнурительные весогонки. Рокхолд — крупный, фактурный средневес, его сгонки порой достигали 16 килограммов. Подъем в полутяжелый вес на поединок с Блаховичем, казалось бы, должен был запустить для него новый карьерный лифт (поговаривали, что в случае победы он бы получил титульник с Джонсом), но в этом бою вдруг открылась другая проблема — огрехи в технике.

Если в среднем весе габариты и фактура закрывали некоторые технические слабости Рокхолда, то в полутяжах такая громада, как Ян Блахович, довольно быстро на них указал. Стаскивать в партер соперников в 205 фунтах, держать их удары — оказалось непосильной задачей. То, что Люк это прекрасно понял, можно догадаться по его возвращению после двухлетнего простоя именно в родную категорию — несмотря на возраст и травмы, он предпочел еще раз отмучиться на сгонке в средний для боя с Шоном Стриклэндом, чем бодаться с ребятами вроде Блаховича.

Так или иначе, поединок со Стриклэндом не состоялся (у Рокхолда вылезла грыжа), и Люк снова пропал. В медиа он появляется редко — говорить много не любит, да и за боями почти не следит. Вообще, кстати, медийная репутация у Люка очень интересная. В России и СНГ к нему привыкли, как к такому холодному, эффектному и высокомерному альфачу, но на Западе за ним гуляет мем «Stupid sexy Rockhold».

В это понятие укладывается медийно неуклюжий образ человека, который часто говорит глупости и нелепо себя ведет. Достаточно вспомнить историю, как однажды Люка поперли с реалити-шоу за то, что он в эфире ни с того ни с сего спросил у девушки в ходе романтического свидания про глотание и сплевывание. А однажды пролил свет на реальный характер Рокхолда и президент UFC Дана Уайт. Во время викторины для Youtube-канала «Complex» его спросили, какой его боец точно бы облажался на свидании с девушкой.

«Люк Рокхольд точно облажается. Он реально парень, который здорово выглядит и который всегда привлекает девушек, но когда они подходят к нему близко и хотят пообщаться, он превращается в шута. Да, девушка к нему на свидание точно придет, но затем Люк просто сядет и будет молчать. Он не знает, что нужно говорить. Все, что он умеет — просто сидеть тихо и здорово выглядеть».

Но совсем недавно выяснилась и совершенно новая сторона Люка. Оказывается, это еще и бывший брутальный уличный боец, который дрался в Калифорнии с черными гангстерами и разными отморозками. Невероятную историю на подкасте Майка Свика рассказал тренер Рокхолда Хавьер Мендес.

«Многие по жизни принимали Люка не за того. Думали, что это такой смазливый скейтер. Но я слышал дикие истории про уличные бои Люка в Санта-Крузе. Он дрался со всеми этими ребятами из уличных банд, с этими жесткими черными. И была одна история, когда он влез в драку с группой ребят. Они схватили его и попытались скинуть с утеса. Думали, что убили его. Но он как-то ухватился за край утеса, залез обратно наверх, потом нашел их всех и избил до полусмерти. Поверьте мне, Люк это далеко не обычный смазливый мальчик. Он уличный как я не знаю кто б***. Это не тот, кто даст заднюю на улице».

История быстро набрала ход, и австралийские журналисты с Youtube-канала Submission Radio решили достать ее подробности у самого Рокхолда. Однако вместо деталей их ждал хмурый и уклончивый ответ.

Ведущий: «Хавьер Мендес рассказывал, по-моему, Майку Свику историю, как у вас была драка с толпой. И они пытались сбросить вас со скалы, но вы камбэкнули, как Джон Уик, и наказали их. Можете рассказать подробности?»

Люк Рохкольд: «Вы всегда пытаетесь вытянуть из меня истории... Люди часто недооценивают меня, думают, что я не могу дать сдачи. Что я не жесткий. Поэтому, бывает, что я ищу путь, чтобы уравнять ситуацию и доказать, что люди были неправы... Эта история... Да, меня окружили люди и поставили в нехорошую ситуацию. Но я сумел камбэкнуть и исправить ее».