Чемпионат мира по ММА пройдет в Тбилиси с 1 по 7 ноября

С 1 по 7 ноября в Тбилиси (Грузия) пройдет чемпионат мира по смешанным единоборствам IMMAF 2026. Сборная России впервые за несколько лет выступит на турнире под национальным флагом и с гимном.

Эксклюзивную прямую трансляцию соревнований проведет платформа VK Видео в партнерстве с Союзом ММА России, которому принадлежат права на показ турнира. Все поединки будут доступны зрителям бесплатно.

«Наша федерация выкупила права на показ чемпионата мира по ММА 2026 года, чтобы сделать просмотр международных соревнований доступным каждому зрителю. А наш идеологический партнер — платформа VK Видео — поддержал идею показать выступления и победы наших спортсменов российским гражданам и братским народам абсолютно бесплатно», — рассказал президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

На чемпионате мира российские бойцы встретятся со спортсменами из Казахстана, Италии, Финляндии, Таджикистана, Бахрейна, Великобритании, Австрии и других стран.

1 ноября состоятся регистрация команд, брифинг по правилам и жеребьевка. Поединки начнутся 2 ноября с 1/32 финала. На 3 ноября запланированы бои 1/16 финала, на 4 ноября — четвертьфиналы, на 5 ноября — полуфиналы.

6 ноября пройдут финалы среди юниоров в возрасте от 18 до 20 лет, а 7 ноября определятся чемпионы мира среди взрослых спортсменов.

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