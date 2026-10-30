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Чемпионат мира по ММА 2026: где смотреть трансляцию в России

Чемпионат мира по ММА — 2026: где смотреть трансляции боев

Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Чемпионат мира по ММА — 2026 пройдет с 1 по 7 ноября в Тбилиси (Грузия). В турнире под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) примет участие сборная России, которая выступит под национальным флагом и с гимном.

Бесплатную прямую трансляцию чемпионата мира по ММА с 1 по 7 ноября покажет платформа «VK Видео». Показ соревнований организован совместно с Союзом ММА России, который приобрел права на трансляцию турнира. Смотреть поединки российских спортсменов можно будет также в официальном сообществе федерации во «ВКонтакте».

Российские бойцы выступят на чемпионате мира IMMAF после восстановления членства Союза ММА России в международной федерации в мае 2026 года. Для взрослой национальной команды турнир в Тбилиси станет возвращением на мировую арену после продолжительного отсутствия.

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Чемпионат мира по ММА пройдет в Тбилиси с 1 по 7 ноября
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