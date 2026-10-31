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Федор Емельяненко внесен в черный список военной разведки Украины

Федор Емельяненко внесен в черный список военной разведки Украины

Алина Савинова

Бывший боец ММА, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко попал в черный список портала War&Sanctions ГУР Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на портале этой базы данных.

На портале указано, что Емельяненко выступает в поддержку действий и политики России.

С начала 2022 года в «черном списке» War&Sanctions собраны данные о более 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР связывает с «российской пропагандой».

Емельяненко 50 лет. За карьеру в профессиональных смешанных единоборствах он одержал 40 побед при 7 поражениях, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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Источник: ТАСС
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Федор Емельяненко
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