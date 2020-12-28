Большое интервью.

Самый быстро поднимающийся проспект в истории UFC Хамзат Чимаев (9-0, 3-0 в UFC) провел свой первый медиа-день в России. Шведский чеченец прибыл в Москву сегодня ночью, поспал всего 3,5 часа и отправился отвечать на вопросы журналистов в офисе UFC Russia, что в деловом центре «Москва-сити».

Несмотря на сдержанность и немногословность, Чимаева ни в коем случае нельзя назвать скучным. Говорит образно, дерзко, слова ставит не всегда в правильном порядке, но это делает его говор еще более самобытным. Изюминка же Хамзата — это тихий, глуховатый голос. Так говорят те, от кого исходит настоящая опасность.

Ниже — самое интересное из большого разговора новой звезды UFC.

О Москве

— Последний раз был тут на турнире UFC (в ноябре 2019-го. — Прим. «СЭ»). Нравится тут очень. Красиво, атмосфера хорошая такая. Плохое? Суета, наверное, пробки. У нас в этом плане в Швеции хорошо — пробок нет. На родину скоро поеду [в Чечню], полтора года отца уже не видел. Надо встретиться, иначе он размажет меня

О работе охранником

— Больше не работаю, только тренируюсь сейчас. Уволился, как попал в UFC. Там фирма моего друга была, сказал ему: «Больше не могу работать».

О самом эмоциональном моменте 2020-го

— У меня тетя умерла и бабушка умерла. До моего первого боя в UFC. Я не был на похоронах, поэтому мне было тяжело. Из хорошего — победы, приехать к маме, посидеть, привезти ей подарок.

О том, что подходит фаворитом к бою против Эдвардса, у которого 8 побед подряд в UFC

— Люди видят, насколько я уверен и как я выигрываю свои бои. Говорят про меня: «Мешков он побил». Ну, хорошо, мешков. Если с улицы взять чувака, даже он попадет по тебе один-два раза. А эти парни вообще не попали по мне (Чимаев за три боя в UFC пропустил один удар. — Прим. «СЭ»). Говорят, дважды по мне попали, но я не помню, где они попали. Если Эдвардса с этими соперниками поставить, ты думаешь, он бы у них без [пропущенных] ударов выиграл?

А я так выиграл, поэтому меня и считают фаворитом. У него [Эдвардса] есть локти, он использует их, когда человек отходит от него, а я всегда пру вперед. Если я дойду до него, как он отталкивать меня будет? Не думаю, что он со мной такое сможет сделать. Я пока сечки никогда не получал. Если пропущу локоть, посмотрим.

О самом жестком пропущенном ударе за карьеру

— У Алекса [Густафссона] очень хороший апперкот. Я один раз конкретно наткнулся, нос он мне разбил. Кровь шла, но я разозлился, продолжили спарринг. Маты были в крови, жесткий очень спарринг был.

О том, что сделает, если встретит Конора Макгрегора

— Если пересечемся на Бойцовском острове, мимо не пройду. Он меня оскорблял. Ну как сказать, оскорблял, мне прикольно было, когда он так сказал. Надо за свои слова отвечать, встанем с ним лицом к лицу, посмотрю, какой он человек. Не думаю, что он трус, но надо ему за слова отвечать.

Если встретимся, то в драку не полезу, но один чапалах дам, посмотрим по ситуации. Долго бы продлился наш с ним бой в клетке? Я бы не борол его, зачем его бороть? Он маленький, в 66 кг чемпионом становился. Я в стойке его могу вырубить. Я выше его, я сильнее его, я быстрее его. У него хороший тайминг, я знаю, но так — что он предложит?

В каком весе Чимаеву комфортнее — 77 кг или 84 кг

— В обоих весах для меня нормально. В 84 я только два килограмма скидываю, целую неделю кушаю, как хочу, по кайфу выступаю. А в 77 чуть на диете, бывает такое. Но мне даже нравится вес гонять. Сам процесс весогонки неприятный, но все равно нравится, потому что это моя работа. Я не так много гоняю, хотя вот в Абу-Даби было тяжело. Я после первого боя 90 кг взвесился, и потом на 77 гонять пришлось. Тогда было тяжело, но так — я легко гоняю.

О том, как достиг такого чистого и техничного бокса

— Мой тренер Андреас Микаэль — бывший тренер олимпийской сборной Швеции по боксу. С ним я работаю три года, и он поставил мне бокс. Мой самый сильный удар? Любой с правой — апперкот, оверхэнды. Я в больших перчатках даже тяжеловеса валил этой рукой.

Удар правой от Хамзата Чимаева (справа).

Перебиваю ли уже Густафссона в стойке? Не могу про своего друга такое говорить. Любимые боксеры... мне очень нравится Геннадий Головкин. Флойд Мэйвейзер тоже нравится, такой техничный парень. Костя Цзю нравился, его бои смотрел в детстве.

О чем говорил с Джоном Джонсом

— Он сам подошел, сказал: «Можно фотку сделать? До того, как ты чемпионом станешь, хочу фотку сделать».

Khamzat Chimaev with Jon Jones and Dana White ? pic.twitter.com/HuCMkTFNGE — ??? (@Eaglesmesh82G) September 10, 2020

Я со своего телефона фотку сделал, он со своего. Сказал мне: «Удачи», сказал, что я хороший боец.

О Федоре Емельяненко

— Начал смотреть бои с него. Когда Рэнделман тот бросок сделал. Я увидел кассету у друга, старые бои, и потом бои Федора уже все ждал, смотрел их.

О том, почему после каждого тейкдауна переносит соперника в свой угол

— Есть два момента — чтобы слушать своего тренера и чтобы он не слушал своего тренера.

О чемпионе среднего веса Исраэле Адесанье

— Удобный соперник. Никто его не борол, он не борец. Хорошо — один, два, три раза защитится от борьбы, но что дальше? Если возить его, повалить, то устанет парень. Это не карате, которое он там бегает по рингу, делает сейчас.

Он хорош в стойке, он перебьет меня там, я знаю, не дурак. Но если буду комбинировать «стойка-борьба», его стойка не будет такой хорошей. Лоукики? У меня есть очень хороший правый лоукик. Бывает, спарринг-партнеры в зале хромают после него.

О том, почему сменил фамилию

— Гириханов — материнская фамилия. Потом изменил на отцовскую. Когда в Швецию приехал, стал Чимаев. Сначала у меня была отцовская фамилия, потом мама, не знаю, почему, изменила ее на Гириханов, а потом я стал опять Чимаев.

О своем любимом английском слове

— Как бы перевел «Smash»? Размазать.

О том, почему не ходит на шведские ток-шоу

— Зовут, но я не хожу никуда. Сфокусирован на своих тренировках. Менеджер мне говорит: «Они тебе столько заплатят, а эти столько, сходи, пожалуйста». Но главная моя цель — это пояс забрать.

Деньги потом сами придут. Я не за деньгами пришел в этот спорт.

Когда станет чемпионом

— Молю Всевышнего, чтобы я забрал пояс скоро. В скором времени заберу.