Волкановски без проблем финишировал Родригеса. Австралиец снова хочет драться с Махачевым

Алекс готов снова подняться в весе.

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 290, в главном событии которого Алекс Волкановски провел поединок против Яира Родригеса за чемпионский пояс в полулегком дивизионе.

Для австралийца этот бой стал первым после вылазки в легкий вес, где Волкановски дал тяжелый бой Исламу Махачеву, проиграв единогласным решением судей в Перте. В полулегком дивизионе Алекс перед поединком с Яиром оставался непобежденным: он шел на серии из 11 побед подряд, пять из которых — в чемпионских боях.

Мексиканец получил право сразиться с Волкановски после победы над Джошем Эмметтом в поединке за временный титул. Яир задушил соперника во втором раунде и подтвердил, что достоин биться за основной пояс. Ранее Родригесу отдали победу в бою против Брайана Ортеги, когда Ти-Сити травмировал плечо уже в первом раунде.

Алекс Волкановски перед боем. Фото Соцсети

Австралиец не стал рисковать и после недолгой перестрелки в стойке прошел в ноги Родригесу. Алекс долгое время контролировал Яира из гарда и набрасывал удары. Мексиканец пытался подняться, но Волкановски тут же возвращал его на настил. Первый раунд Алекс точно забрал — Родригес не сделал ничего.

Во втором отрезке Родригес принялся выбрасывать нестандартные удары ногами, но занимался он этим до тех пор, пока позволял Волкановски. Когда у австралийца прошла контратака, он тут же оформил проход, после чего контролировал соперника, у которого еще после первого раунда появилось рассечение на лице. Яир физически не мог выбраться из-под Алекса, но он неплохо отбивался локтями и тоже посек соперника. Выиграть раунд это, конечно же, не помогло.

В третьем отрезке Алекс не спешил переводить бой вниз. Он дал Яиру поработать в стойке и повыбрасывать оригинальные кики. В середине раунда Алекс даже чуть не поплатился за это, когда пропустил удар ногой в челюсть, а затем плотный мидл-кик по корпусу.

За полторы минуты до сирены Волкановски попытался пройти в ноги — бойцы столкнулись головами: австралиец макушкой протаранил подбородок Яира. Мексиканец взял время на восстановление, но в итоге продолжил. Казалось, что Родригес перебивает чемпиона в стойке, но после одного пропущенного встречного джеба Яир потерялся, а Алекс оказался сверху и жестко добил мексиканца в граунд-энд-паунде — рефери остановил поединок.

После поединка Волкановски сообщил, что ему будет необходима операция на руке, после чего он снова готов подраться за пояс в легком весе или провести защиту своего титула от Илии Топурии, который в этот момент сидел в зале.