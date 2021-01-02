Как-то Нику Диасу позарез были нужны деньги. Ему нашли спонсоров, но он назвал их продукцию тупой и едва не подрался

Принципы важнее денег.

Ник Диас — одна из самых свободомыслящих боевых единиц в истории ММА. Как бы высоко старший из братьев не забирался, сколько бы ни зарабатывал, какие бы авторитетные журналисты его не интервьюировали — Ник всегда оставался все тем же стоктонским бродягой с образом мыслей социопата-философа и термоядерным характером.

Старшему Диазу всегда была присуща непредсказуемость, из-за которой любая форма сотрудничества и контакта с ним часто становилась невыносимой. Как-то UFC потратили 50 тысяч долларов на организацию большого репортажа-интервью с братьями, в Стоктон была командирована большая команда операторов и журналистов, но Ник в итоге не ответил ни на один звонок представителей промоушена и никого не пустил на порог своего дома.

В другой раз главный журналист всея ММА Ариэль Хельвани с огромным трудом организовал большое интервью с Ником, чтобы обсудить его возвращение и успехи брата Нейта (тот выиграл у Петтиса и собирался драться за пояс BMF с Масвидалем), но в итоге часовое интервью превратилось в бесформенный и алогичный поток сознания, из которого совершенно невозможно было сделать хотя бы одну новость или предположить, что Ник думает по тому или иному вопросу.

К примеру, в том интервью Диас на вопрос Хельвани о том, что он думает о желании Масвидаля «крестить» (очистить от греха, отправить на небо — т. е. нокаутировать. — Прим. «СЭ») его брата Нейта — выдал следующее:

«Он мой родной брат. Ты не можешь так говорить о ком бы то ни было. Если ты хочешь так себя вести... Это на твоей совести. Я понимаю, у каждого в жизни есть подъемы и падения... Ты можешь на это ссылаться, но и я могу на это ссылаться. Если ты хочешь так вести себя, это на твоей совести... Никто не может позволить себе говорить такое кроме людей, которые... в равных позициях... на равных условиях».

Но лучше всего стихийность Ника описывает гротесковая история о том, как он вел переговоры со спонсорами в Лос-Анджелесе. Недавно ее рассказал знакомый Ника, ММА-фотограф Майкл Мардонес.

«...Я помню, Ник как-то приехал в Лос-Анджелес, — вспоминает Мардонес в интервью подкасту MMA Roasted. — Он ненавидит ЛА и вообще ненавидит уезжать за пределы Стоктона. Мы сидим вечером в ресторане, и тут Ник говорит: «Хочу вписаться в какой-нибудь проект со спонсорами. Хочу поднять немного денег на стороне, сделай мне что-нибудь». Я говорю: «Бро, абсолютно, о чем разговор, мы можем прокрутить что-нибудь со спонсорами, нет проблем. Завтра я устрою тебе встречу со спонсором, у меня есть кое-кто на примете», а про себя думаю: «Речь идет о Нике Диазе, поэтому мне нужно быть очень внимательным». На следующий день я связался с одним спонсором, и мы назначили встречу. И мы отправились с Ником на нее.

Перед входом в здание, где должна была состояться встреча, я говорю Нику: «Ник, что бы они тебе ни предложили рекламировать, делай вид, что ты полностью в теме, что знаешь, как подать продукт. Даже если они предложат тебе продавать снег эскимосам, говори, что нет никаких проблем. А там уже разберемся, главное — подписать контракт». Ник сразу понял: «Окей, никаких проблем, понятно». Мы заходим в кабинет, там нас встречают два благовоспитанных джентельмена, очень обходительных. Начинают рассказывать о своем продукте — у них выходит умная груша-манекен, которая будет лучше обычных лап... и они рассказывают и рассказывают воодушевленно об этом продукте, посвящают нас в самые тонкие нюансы. И в конце концов спрашивают о нем мнение Ника.

Я поворачиваюсь к Нику и думаю про себя: «Окей, Ник. Настало время продаваться. Настало время делать деньги». И Ник смотрит на меня, потом смотрит на этих бизнесменов, откидывается в кресле и говорит: «Честно, это самая тупая *, которую я когда-либо видел в своей жизни». Я про себя думаю: «Это что, происходит в реальности? Он так говорит со спонсорами?». А Ник продолжает: «Эта * настолько тупая, что вы можете ее продавать по такой схеме — я говорю, что это тупое дерьмо, а мои хейтеры, которых у меня много, начинают скупать эту * мне назло».

У меня началась паника, что мы теряем спонсора, я в полнейшем шоке, не знаю, что говорить, и пытаюсь сгладить ситуацию. Говорю спонсорам: «Я уверен, что это отличный продукт, но просто он может быть не для всех. Наверняка, будут ребята и бойцы, кому манекен понравится». И тут Ник выдает: «Да, Джейку Шилдсу эта тупая * точно понравится. Он любит всякую *». Я попытался зацепиться за Джейка, ведь это друг Ника, спрашиваю: «О, так Джейк может отрекламировать этот товар?». Ник отвечает: «Не знаю, как насчет рекламы, но эта тупая * ему точно понравится и он найдет, как ее использовать».

Потом бизнесмены спрашивают Ника о спортивном питании и добавках, готов ли он отрекламировать их. И Ник отвечает: «Я не знаю, как люди кормят себя этой *. Если бы я съел это дерьмо, то просто бы умер. Эта * убила бы меня. Вы разводите людей, как лохов, с этой *». Потом один бизнесмен решил вернуть разговор на тему спортивного оборудования, и Ник просто перебил его. А тот парень то ли бодибилдер бывший, то ли я не знаю кто, но он в отличной физической форме. Ник перебил его и спрашивает: «Бро, ты тренируешься, ходишь в зал?». Тот отвечает: «Да, я занимался раньше борьбой и..», а Ник снова перебивает его и говорит: «Я думаю, тебя можно поставить в спарринг. Приезжай в Стоктон и поспаррингуем». По сути, Ник дает ему понять — приезжай ко мне в город и я * тебя". В итоге он уехал из ЛА без спонсоров и денег".