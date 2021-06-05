«Больница, брат, больница!» ММА-вундеркинд ударил соперника в пах, жестко требовал подняться и назвал клоуном

Между бойцами состоялся почти тарантиновский диалог.

4 июня в Белоруссии отбился очередной кард видного ММА-промоушена Brave. В одном из самых ожидаемых боев турнира сошлись азербайджанец Ибрагим Наврузов (5-1), представляющий Грузию, и непобежденный дагестанский талант из Великобритании Мохаммед Мокаев (5-0 в профи, 23-0 в любителях).

Чтобы понять, насколько Мокаев перспективный боец или, по крайней мере, насколько твердо верящий в свою перспективность, достаточно привести любопытный факт — несколько недель назад он отказался от участия в турнире промоушена - «дочки» UFC Dana White's Contender Series. Шаг довольно смелый и даже где-то творчески авантюрный, потому что «Контендеры» — это один из самых простых и надежных способов попасть в UFC (конечно, в случае победы) и при этом показаться на глаза лично Дане Уайту. К примеру, через этот турнир - портал в UFC прошли Шон О'Мэлли, Эдмен Шахбазян, Джонни Уокер, претендент на пояс в наилегчайшем весе Алекс Перес и многие другие бойцы промоушена, которые сейчас далеко не последние люди в ростере.

Дана Уайт наблюдает за участниками на «Контендерах».

Однако Мокаев отказался — во-первых, потому что его не устроили деньги, во-вторых, потому что попадать в лучшую лигу мира через «Контендеры» — это значит поставить себя в роль конкурсанта на кастинге, что для таланта уровня Мокаева в определенном смысле даже унизительно. Поэтому попасть в UFC Мокаев планировал своим путем — а именно победить Наврузова на белорусском турнире, довести рекорд до 6-0 и получить уже чистое приглашение без всяких окольных кастингов.

Поединок в итоге Мохаммеду удалось закончить досрочно, но не сабмишеном или нокаутом, а случайным ударом в пах, после которого соперник не смог продолжать бой. Бойцы провели в клетке всего 2,5 минуты, до того как Мокаев попал Ибрагиму Наврузову прямо между ног. Трудно сказать, была ли это попытка лоукика или мидлкика, но скорее первое — потому что последнюю минуту Мокаев последовательно прикармливал соперника высоким лоукиком по внутренней стороне бедра, а такой лоукик чреват срывом и попаданием между ног.

Эпизод боя.

Наврузов после удара начал громко стонать, затем повалился на канвас, отказавшись продолжать бой. Между бойцами и их угловыми состоялся феерический полилог.

Ибрагим Наврузов (сидит у сетки и стонет после удара): «Больница! Больница, брат!»

Угловой Мокаева: «Какая больница?! Вставай! Давай, давай, давай!»

Мохаммед Мокаев: «Э, давай, брат, вставай!»

Угловой Наврузова: «Он не сможет».

Угловой Мокаева: «Какой не сможет?!»

Ибрагим Наврузов: «Вы че, больница, эйййй?!» (потом кричит что-то неразборчиво)

Угловой Мокаева: «Рот закрой! Рок закрой свой б***».

Мохаммед Мокаев (подходит к сопернику): «Давай здесь разберемся, брат, б***».

Ибрагим Наврузов: «Больница, брат, больница!»

Мохаммед Мокаев: «Какая больница, вставай давай!»

После боя Мокаев потребовал выплатить ему бонус за победу и охарактеризовал соперника эмодзи с изображением клоуна.

«Я сделал вес, я зашёл в клетку, я считаю, что организация должна оплатить за это как за победу. Не моя вина, что соперник не выдержал моего давления», — написал Мохаммед в Instagram.

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