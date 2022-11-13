Адесанья вышел к прессе в гигантской шубе и похвалил лоу-кики Перейры. Сам бразилец готов к Чимаеву

Послематчевая пресс-конференция.

Алекс Перейра третий раз в карьере победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC всего на восьмом своем бою в профессиональных ММА.

35-летний бразилец (кстати, третий самый возрастной чемпион в истории среднего веса промоушена) показал удивительную способность восстанавливаться, большой прогресс в борьбе и, конечно, уже в какой раз — свой твердокаменный левый хук. Но, пожалуй, ничего бы из этого не сработало, если бы не его гигантские габариты. Визуально между бойцами было 10-12 килограммов разницы. Для тех, кто никогда не выступал по боям, возьмите в руку полуторалитровую бутылку воды — ее тяжесть бесспорна и немедленно чувствуется. А теперь представьте, когда в сопернике массы больше на 5-6 таких бутылок, и это все не какой-то там жир, а рабочие, функциональные мышцы.

Перейра доводит до Адесаньи левый хук. Jeff Bottari/Zuffa LLC

Когда-то Александр Волков очень доходчиво объяснил, как разница в массе помогает не только в борьбе, но и в стойке:

«С прибавкой силы у меня меняется и манера ведения поединка. До этого я работал больше вторым номером, сейчас я уже больше стараюсь доминировать. У меня появилась физическая сила, которой у меня не было раньше, но она была у всех моих соперников.

Теперь я могу работать первым номером, спокойно противостоять атакам, клинчу, не прижиматься к сетке. Раньше меня туда прижимали, два раунда держали, и только потом я начинал набирать обороты. Теперь я могу набирать их с первой минуты».

Поэтому габариты Перейры сегодня были отдельным игроком. Адесанья, кстати, об этом ни слова не сказал и принял поражение сверхдостойно. Алекс же готов дать реванш нигерийцу или же подраться с Хамзатом Чимаевым.

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Адесанья — о том, какую роль сыграли каф-кики Перейры, насколько был близок к тому, чтобы нокаутировать его в 1-м раунде, и проблемах со здоровьем

«Хочу сейчас рыгнуть. (Смеется.) Какие эмоции? Я благодарен. Что за штука эта жизнь, что за момент! Безумная концовка, как и в последний раз с ним... Безумие. Я отлично себя чувствовал [после нокаута]. Сказал это Юджину, рефери, я уворачивался, я не был в отключке. Но дерьмо случается.

Я поговорил с тренером, я доверяю ему, [что остановка была правильной], но я был в порядке, я все видел, я был проворен. Глаза немного закатились, но я был там. Я видал остановки и похуже. *****, верните Стива Мазагатти [путает с Ямасаки], верните его, и у меня будет все в порядке. Он выиграл бы этот раунд, но бой забрал бы я. Я горжусь собой, моя команда гордится мной, ***** все остальное. Реванш? Разумеется. Разумеется. Это мой третий бой за 10 месяцев, каждый бой я рисковал всем — престижем, поясом. Я ставил все на кон, хотя мог драться раз в год и чилить.

Как был близок я к тому, чтобы финишировать его в первом раунде? Дали бы мне еще три-четыре секунды, и это был бы конец. Мой хук зашел немного не туда, куда я хотел. Но все это «если бы да кабы». Он чемпион, поздравления. Он сделал это снова.

Адесанья на послематчевой пресс-конференции.

Он перебил мне малоберцовый нерв на ноге, поэтому с футворком у меня были проблемы. Я был вынужден упасть и кувыркнуться, потому что блин... Это явно не по моей воле все было. Отдаю ему должное, он инвестировал в лоу-кики в икру, это стоило мне [победы]. Так-то я чувствовал себя нормально, но нога отказала, это беспокоило меня. Хотя я и сам отбил ему ноги, ****. Я думал, что финиширую его, но он стойкий и здорово восстанавливается. Даже в пятом раунде я знал, что он камбэкнет, потому что и в нашем прошлом бою он сделал то же самое. Он сильный. Мог ли я больше бороться? Из-за ущерба от каф-киков мне было тяжело идти в борьбу. Но, поверьте мне, я опасен в партере, я ловок. Я очень усердно работаю над грэпплингом, у меня по-прежнему полно трюков в рукаве. Сейчас мне нужно подправить здоровье, у меня есть кое-какие проблемы, в том числе та, из-за которой надо мной все прикалывались (обвисшая грудь. - Прим. «СЭ»). Я пофиксю все это и вернусь».

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«Столько эмоций сейчас переполняет меня, столько тяжелой работы было проделано за много лет, столько дисциплины показано, отношения к делу. И теперь - вот он я, чемпион мира.

Я знал, что будет очень тяжелый бой, весь поединок я гнал себя вперед, задирал темп. После четвертого раунда Гловер и тренеры были откровенны со мной. Я посмотрел Гловеру в глаза: «Я должен нокаутировать его?» «Ты должен нокаутировать его». — «Окей, сделаем». Я знал, что лоу-кики причиняют ему вред, хотя он очень стойкий. Он очень, очень хороший ударник.

Остановка была абсолютно правильной, он пропускал тяжелые удары, рефери был рядом и правильно остановил. Реванш? Мне все равно, с кем драться, кого поставят, с тем и буду. Если они посчитают, что должен быть реванш, я готов. Считаю, что я хорошо сегодня проявил себя на земле, но мне еще много чего есть показать вам там.

Тейкдаун был частью нашего плана, мы хотели удивить его, чтобы был фактор неожиданности, и запутать его, чтобы он ждал борьбы. С другой стороны, когда он перевел меня, я тоже стал ожидать разных сценариев, но это сделало меня острее и внимательнее. Думаю, все-таки мой тейкдаун запутал его, он стал осторожнее, и это тоже помогло мне нокаутировать его. Сейчас я точно не кикбоксер в ММА, я уже боец ММА. Я много тренировался по ММА, у меня появилось много инструментов, и я полюбил этот спорт.

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Сильно ли я был потрясен в конце первого раунда? Сильно. Сильно. Не буду врать. Но это помогло мне стать острее дальше, внимательнее, нарастить давление, заставить его больше работать. Думаю, мне удалось сделать так, что и он немного устал. Этот пояс для меня самый главный в жизни. Остальные [в Glory] тоже важны, но этот самый главный.

Чимаев? Я готов к кому угодно, я развиваюсь очень сильно и быстро. Когда ты в таком кэмпе, рядом с Гловером, рядом с Фернели Фелизом, бывшим профессиональным боксером (спарринг-партнером Кличко и претендентом на титул. - Прим. «СЭ»), который здорово помог мне сегодня. Я подерусь с кем угодно. Я доказал в бою с Адесаньей, что я боец ММА, а не только кикбоксер. Готовиться к такому бойцу, как Адесанья, сложнее, чем просто к грэпплеру. Потому что к грэпплеру ты можешь весь кэмп работать только над грэпплингом, а когда такой боец, как Адесанья, у которого супернавыки в стойке, и везде он хорош — это гораздо сложнее».