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«Моя жена — дагестанка, но первое, что я сказал, — дети должны знать татарский». Интервью с Ринатом Фахретдиновым

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Ринат Фахретдинов.
Фото Соцсети
Первый татарин в истории UFC.

В ночь на 18 декабря татарский боец Ринат Фахредтинов (19-1) подерется с Брайном Бэттлом (8-1) на UFC Vegas 66.

На подходе к поединку «Спорт-Экспресс» созвонился с Ринатом, чтобы поговорить о татарском языке, Брате, отвращению к казино и встрече с Игорем Вовчанчиным.

Ринат Фахретдинов. «Владелец лиги захотел внедрить цепи, биты, дубинки. Он под чем был вообще?»

***

— Арман Царукян сегодня жестко раскритиковал отель, куда вас всех заселили UFC на этот турнир: «Старый, вонючий, казино внизу. Тут спортсмен не должен находиться». А тебе как?

— Отель старый, но я бы не сказал, что вонючий, может, у нас другое крыло получше. Тут неудобство в том, что мне, чтобы дойти взвеситься или получить весогоночные мази, еду или воду в офисе UFC, нужно идти по всему казино, по всем эскалаторам — это минут 10. Ты идешь со всеми своими пакетами, все на тебя смотрят, ты смотришь на эти пьяные лица в казино. Раньше, когда я дрался, был вообще шикарный отель. У тебя была своя ванная комната, у секунданта была своя. Была большая кухня, можно было готовить, сидеть с друзьями чай пить. В общем, если по пяти баллам, то 2,5 [нынешний отель]. Идти через все казино — это...

— Казино у тебя вызывает отвращение?

Меня воспитали так, что я не хотел играть, ни разу в жизни не играл, дай Бог, чтобы и не сыграл. И по религии нам запрещено. По моим человеческим соображениям, я считаю, что это очень плохо. Да, наверное, вызывает отвращение, особенно когда они все пьяные.

«С дочерью дома только на татарском разговариваю. Жена не татарка, но так Всевышний определил»

— В прошлом бою ты стал первым татарином в истории UFC. После дебюта в UFC, победы, у тебя появились какие-то серьезные спонсоры в Татарстане, обратили ли внимание серьезные люди?

— Они и обратили, и знали меня и так. Глава республики меня знает, мы виделись с ним на Сабантуе, он обнял меня, сказал, что видел мое интервью про тюбетейку, ему очень приятно. Но спонсоров как не было, так и не появилось. Есть другие люди, далеко не татары, которые помогают мне сейчас. Это мой клуб, за который я выступаю, это Рокки, это Зелимхан — спасибо вам, братья. И это дядя Коля, хоккейный клуб «Гранит», он мне помогает. Из татар есть Марат, который со мной уже на протяжении 10 лет. Есть еще Ринат Абузяров из Пензы. А так, чтобы из Татарстана или Мордовии (где родился Фахретдинов. — Прим. «СЭ») — нет.

Это знаете, как... когда на уровне будешь, они потом сами тебе все наберут. Но у меня для них уже есть один ответ. Они не смогут мне позвонить и сказать: «Ринат, ты должен...» Я никому ничего не должен! Вы мне ничего не дали, и я ничего вам не должен. Это, как знаете, мне кто-то написал в интернете: «Почему тебя кто-то должен спонсировать?» Да, мне никто ничего не должен, но не забывайте, что и я никому ничего не должен.

Фахретдинов на Всероссийском сельском сабантуе. Фото Соцсети
Фахретдинов на Всероссийском сельском сабантуе.
Фото Соцсети

— На каком уровне у тебя татарский язык?

— У меня жена не татарка, но первое, что я сказал, — дети должны знать татарский. Русский по-любому они будут знать, потому что телевизор, все кругом на русском, но татарский она [дочь] однозначно должна знать. Я с ней дома на татарском разговариваю. Ей пока тяжеловато два языка, но дома на татарском.

— А как получилось, что супруга не татарка?

— Это же все Всевышний предопределил, нам пару. Вот так получилось. Мне на самом деле все равно, какой человек национальности, главное, чтобы жена в исламе была. Никакой проблемы не вижу, если она другой национальности. Она из Дагестана. Национальность мы не выбираем, главное, чтобы менталитеты подходили, потому что это же быт.

— Мне понравилось, как ты в прошлом бою бил лоукики в икру из клинча, когда забрал у него спину. Первый раз такое видел.

— Вы если спросите у моих спарринг-партнеров, я в зале жутко неудобный, колючий. Это очень хорошая тема [лоукики из клинча], мало кто использует. Они очень хорошо отвлекают. Ущерба они какого-то не нанесут, но хорошо отвлекают. Я, во-первых, когда за спиной, могу подбить его так, сделать зацеп и перевести. В стойке ты этими лоукиками можешь не попасть, а оттуда точно попадешь, те места не набиты у него. И он будет всегда в напряжении, когда ты у него за спиной, будет думать: «Ага, он рукой в голову ударит, коленом или в икру?» Все эти «грязные» штуки надо использовать разрешенные, максимум ущерба наносить, максимум.

— Вот, кстати, насчет ущерба, ты как-то наводил справки, все ли в порядке со здоровьем у твоего последнего соперника перед UFC, Эрика Спайсли? Страшный был нокаут, он даже не вышел на объявление.

— Мы с ним общаемся, я не спрашивал, как у него здоровье, такие подробности — голова болела или не болела, — наверное, некрасиво спрашивать. Я даже видео не хочу выкладывать с нокаутом, потому что вдруг это ему какую-то боль приносит, не хочется, чтобы это его семья снова увидела или друзья. Неправильно это.

— Одна из твоих главных фишек — это гильотина. Как так получилось?

— Я раньше плохо боролся, и мне всегда проходили в ноги. И я как-то на автомате забрасывал на шею. И потом я научился бороться, а гильотина так и осталась. Не сказать, что я ее отрабатываю, но она заходит, на спарринге последнем зашла. Бывает же, мой прием. Вот у меня этот получается. В любителях им очень много выигрывал.

— В ATT кто-то тебе показывал новые детали в гильотине? Там же есть Педро Муньос, например, мастер гильотины.

— Ну я этих всех ребят особо не знал же, по телевизору только видел. Вот теперь ты мне сказал, что он мастер гильотины, я теперь буду знать. Следующий раз обращусь к нему.

— Он же один из немногих в истории UFC, кто побеждал однорукой гильотиной из маунта.

— Серьезно?

- Да, и он постоянно говорит, что новые и новые углы в гильотине находит.

— Как у него фамилия, на какой вес дерется?

— Педро Муньос, бантамвейт.

— Это значит, соученик нашего тренера Паррумпы, я у него спрошу, мне интересно, спасибо.

«Татары мирные, пока деньги есть. Как закончатся — пойдем за данью»

— Как тебе решение судей в бою Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича?

— Я не согласен, конечно, был возмущен, обидно. Если бы по-чесноку проиграл бы, никто и слова не сказал бы. Но я считаю, что он выиграл. Да, урон нанес, но что, Анкалаев урон не наносил? Ну да, попал тот, но че, из-за урона ему теперь все раунды отдавать, что ли? Вообще странное судейство было в этом карде, тот же самый Пимбл, Скрэмбл, как его?

— Пимблетт.

— Я не люблю такого формата людей, он в UFC PI пришел, 12 человек с ним, снимают все его, звезда какая-то пришла, е-мое. Я не люблю такой формат. Музыка на полную... Ну да, UFC сейчас не хватает ярких звезд типа Конора, может, они из него хотят сделать. Но Конор хоть нокаутировал, Альдо нокаутировал, как сказал, в первом раунде. Хоть бои выигрывал, а этот че? У того талант хоть какой-то был, а этот че?

Фахретдинов и Анкалаев. Фото Соцсети
Фахретдинов и Анкалаев.
Фото Соцсети

— Ты ему не сделал замечание за громкую музыку?

Не-е-е, мне вообще без разницы. Там просто съемочная команда была, UFC же любит всю эту тему, это было бы некрасиво [замечание делать]. Она не была настолько громкой, чтобы всем мешать.

— Ты сам под музыку не любишь тренироваться?

— Нет, надо тренера слышать и слушать.

— Ты когда-то дрался на Украине на Кубке Вовчанчина. Вовчанчин — легендарная личность, не пообщался с ним?

— Нет, я тогда только начинал, тренировался только полгода, и мне друг пишет: «Ринат, у меня дядька — организатор этого турнира. Не хочешь поехать?» Мы сели к нему на машину, поехали в Харьков, подрались. Первый бой я выиграл, второй проиграл Айгуну, это мое первое поражение и последнее. Вовчанчин там был, у меня есть фотка, рядом с ним стою, но не пообщались. Сейчас я бы, конечно, пообщался, легендарная личность, скольких людей вырубил, не кулаком, а вот этой костью [кистевой].

— У многих русских татары помимо татаро-монгольского ига ассоциируются еще с Татарином из фильма «Брат». Эта фраза: «Борзеет Татарин, вперед много взял». Какое у тебя отношение к этому фильму?

— На самом деле я ни разу не смотрел этот фильм. Вот вы мне сказали... я даже не знал этот момент, но я посмотрю его. Посмотрю. Есть фразы из «Брата», которые все знают, но сам фильм я не смотрел. Это в первом фильме он говорит?

Арман Царукян. «Ощущаю себя горцем. Мы не потеряли в России свои традиции». Интервью с Арманом Царукяном

— В первом, да. Ну там в положительном смысле Татарин, ничего плохого нет.

А, в положительном... Ну на самом деле татары же положительный народ?

— Конечно.

Они как бы мирные до поры до времени, если их не трогать. Пока деньги есть. А как деньги закончатся, за данью пойдем (смеется).

— Ты как-то печалился, что татарская молодежь совсем не занимается, не увлекается боями. Почему, например, дагестанцы совсем другие?

— Условия жизни, наверное. В горах Дагестана тяжелее выжить, поэтому приходится все это делать. А наши уже, наверное, чуть расслабились. Я им скажу не только про бои: занимайтесь не только боями, любыми видами спорта, но не танцами (смеется).

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