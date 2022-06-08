Иржи Прохазка не верит в религию, его опора — «Книга Пяти Колец». Она превратила его из отморозка в самурая

Путь воина.

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка — пожалуй, самый самобытный боец в ростере организации. Представьте себе древнего самурая, к которому прибавили 35 сантиметров роста (средний рост японцев до XX века составлял 157 см), 40 кг мышечной массы и безостановочное стремление к полному уничтожению оппонента.

Прохазка 28 раз побеждал в профессиональных ММА, и только единожды сделал это решением судей. 96% финишей при таком количестве боев — это исключительная бескомпромиссность. В прошедшем поединке Иржи повязал себе самурайский хвостик и нокаутировал Доминика Рейеса разящим локтем с вращением, словно острым дайто, — так произошло окончательное дополнение образа.

На путь самурая чешский боец встал 12 лет назад — после того как тренер подарил ему философский трактат Миямото Мусаси «Книга Пяти Колец». Прочтение этого текста привело к тому, что разгильдяй-отморозок с сотней уличных драк и безумными вечеринками, на которых он мог хлестать водку из трубы мотоцикла, превратился в фанатично преданного дисциплине самурая. Спустя все эти годы «Книга Пяти Колец» по-прежнему владеет сознанием Иржи — он берет ее даже на бои, оставляя в раздевалке.

Об удивительной истории этой человеческой трансформации написал портал espn.com. Приводим выдержку из этого материала.

«...Когда Прохазка начал заниматься единоборствами, тренер подарил ему «Книгу Пяти Колец», философский трактат, написанный в 1642 году самураем Миямото Мусаси. С тех пор эта книга о боевых искусствах и образе жизни стала для Прохазки ориентиром, которому он следует с религиозной фанатичностью. Благодаря ей он превратился из дикого хулигана с сотней уличных драк, который хлестал водку из топливной магистрали мотоцикла, в человека, живущего по принципам бусидо — японского морального кодекса, написанного для самураев. И эта дисциплина привела его к вершинам славы UFC. Прохазка носит эту книгу с собой везде, она с ним даже в раздевалке на боях.

Прохазка за чтением «Книги Пяти Колец». espn.com

А было время, когда о вечеринках Иржи ходили легенды. Он устраивал дикие гулянки с громкой музыкой, танцами и беспробудным питьем алкоголя. Вспоминает друг и бизнес-партнер Прохазки Михал Сауер: «Он дико себя вел на этих вечеринках. Все смотрели только на него. Он был как Конор Макгрегор — все знали, что он здесь, в помещении. Он был очень шумным, любил внимание. Не только на вечеринках, но и везде, куда шел. Он был очень смешным и нравился всем, потому что умел зажечь». Как-то на одной вечеринке он глушил шампанское из использованного пылесосного шнура. А на другой хлестал водку из топливной магистрали заведенного мотоцикла своего друга. «Мне кажется, он думал, что он бессмертен. Может быть, он до сих пор так думает», — смеется Сауер.

В подростковые годы Прохазка участвовал в уличных драках каждую неделю. Со временем у него набралось их под сто штук. Когда обычные драки перестали его удовлетворять, он присоединился к фанатскому движению футбольного клуба «Зброевка» из Брно. Клуб в то время проводил массовые драки с фанатами других команд. Прохазка говорит, что как-то он участвовал в драке 30 на 30. Сейчас он жалеет, что был частью этого.

В 17 лет Иржи начал заниматься муай-тай, карате и дзюдо. Это внесло в его жизнь структуру, которая была ему так нужна. Он перестал драться на улице, у него появилась возможность тренироваться и драться в более контролируемой обстановке. А потом тренер подарил ему «Книгу Пяти Колец». «В этой книге есть правда жизни и есть ясная дисциплина. Она может помочь и в жизни, и в боях», — говорит тренер Прохазки Ярослав Ховезак. После прочтения книги Прохазка немедленно поменял свою жизнь. Он начал впитывать принципы бусидо. Этот текст, написанный в 1640-х годах, состоящий из пятикнижия — Книга Воды, Книга Земли, Книга Огня, Книга Ветра и Книга Пустоты, — несет идеи боевых искусств, лидерства, жизненных принципов и мышления.

Иржи Прохазка. Фото из соцсетей бойца

Прохазка говорит, что он не является приверженцем ни одной из традиционных религий. Вместо религий он впитал в себя «Книгу Пяти Колец», которая стала для него и Библией, и Кораном, и Торой. «Я не верю в религию, — говорит Прохазка. — Современный человек должен понять, что нет никакой религии. Есть только энергия — энергия веры. Во что вы верите — это и есть ваша религия. Это может быть что угодно. Вот мой взгляд».

Сауер говорит, что он впервые заметил перемену в Прохазке, когда тот начал проповедовать друзьям философию жизни. «Он начал говорить мне и другим нашим друзьям, как мы должны жить. Он вдруг стал тем умным парнем, который говорит тебе, что ты должен делать и почему. Это была огромная перемена. Как будто бы 0 превратился в 100. Мы не понимали, что происходит с ним. Из парня, который глушил водку из трубы мотоцикла, он превратился в того, кто проповедует жизнь»".

11 июня Прохазка подерется с Гловером Тейшейрой на UFC 275.