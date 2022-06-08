Гловер Тейшейра любит выпить. Когда-то из-за попойки проиграл нокаутом, а сейчас пьет бокал вина в день

Но с крепкими напитками завязал.

Гловер Тейшейра — единственный действующий чемпион UFC, кто открыто говорит о лояльном отношении к алкоголю. Казалось бы, в 42 года стать чемпионом может только фанатичный зожник и трезвенник, но бразилец попадает под редчайшее исключение.

Да, UFC Performance Institute с его умными машинами, физиотерапевтами и диетологами продлил бразильцу карьеру, но он как-то умудряется сочетать все эти правильные вещи с выпивкой.

Тейшейра в последние годы уделяет серьезное внимание медитации. Фото из соцсетей бразильца

В кемпе к Яну Блаховичу Гловер пил по стакану-два вина в день для расслабления и крепкого сна, а после завоевания титула и вовсе отправился посреди ночи в бар, где уже ни в чем себя не ограничивал. Причем вино в период подготовки к боям относительно недавно стало для него единственно допустимым алкогольным напитком. Раньше Тейшейра мог навернуть целую бутылку виски и добавить к ней несколько партий коньяка. Однажды он смешал это все в приличных количествах за три недели до боя с Энтони Джонсоном и проиграл страшным 13-секундным нокаутом.

Своей историей взаимоотношений с выпивкой чемпион поделился с Ариэлем Хельвани на шоу The MMA Hour.

— У меня никогда не было проблем с алкоголем. Были времена, когда между боями я мог часто выпивать. Мог сесть с друзьями, влегкую выпить бутылку виски и не иметь никаких проблем. Но сейчас я легко держусь неделю без выпивки. Просто на выходных люблю расслабиться. Да и весь этот кемп [к Блаховичу] я пил вино. Я выпивал по 1-2 бокала вина в день, чтобы лучше спать, расслабиться. Но я не алкоголик, у меня никогда не было с этим проблем. Что касается сна, у меня обычно бывают с этим проблемы, но в боевую неделю я сплю прекрасно. Просто как кот — где лег, там и уснул. Потому что морально я расслаблен, вся основная подготовка позади. В боевую неделю я тренируюсь только час в день. Честно, сейчас, в 43 года, самое сложное для меня — это время между боями. Потому что нужно постоянно следить за весом, быть в форме. Лагерь — это легко. Ты погружаешься в этот туннель и идешь к цели. А между боями мне тяжело. Я уже мечтаю, когда смогу расслабиться.

— Выпить стаканчик вина.

— От вина я никогда не откажусь (смеется). Это хорошо для сердца, для сна, для расслабления. Но я не перебарщиваю. А вот если я не в кемпе, я могу выпить и бутылку за присест.

Гловер Тейшейра. Фото из соцсетей бразильца

— Вы любите за компанию?

— За компанию — это уже две бутылки должно быть (смеется).

— Любите красное или белое?

— Красное. Но вино — это ерунда. Раньше я мог осушить бутылку виски один. За один подход. Последний раз я выпивал бутылку виски... Я тогда сильно напился. Выпил бутылку виски, несколько бутылок «Хеннесси»... Это было в кемпе к Энтони Джонсону, когда бой сначала отменили. Я тогда сильно расстроился. Я был прекрасно готов, хотел драться, а тут отмена. И я психанул: «Пойдемте гулять». Была суббота, по-моему. Мы пошли гулять, и я тогда напился. И через три недели был бой, его передвинули на три недели. Это был худший бой в моей жизни, даже не бой, 13 секунд всего... Самое тяжелое поражение в жизни. После этого я понял: больше никаких крепких напитков, пока я занимаюсь боями.

https://youtu.be/8QVgF5nPboI

11 июля Гловер Тейшейра подерется с Иржи Прохазкой на UFC 275 в Сингапуре.