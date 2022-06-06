Гловер старше Прохазки на 13 лет, но это не беда. В UFC был титульник, когда 44-летний победил 28-летнего

Вспоминаем самые большие разрывы в возрасте.

11 июня в Сингапуре свою первую защиту пояса в полутяжелом весе проведет 42-летний Гловер Тейшейра — самый возрастной чемпион в истории UFC среди тех, кто выиграл титул впервые.

В октябре прошлого года бразилец шокировал мир, задушив суперкрепкого Яна Блаховича во 2-м раунде на UFC 267. Поляк подходил к этому поединку уверенным фаворитом, подавляющее большинство ММА-фанов не сомневалось, что в борьбе бразилец ничего не сможет сделать Блаховичу, а в стойке будет легко разбит. На деле же Гловер уже в самом начале потряс поляка в ударке, затем легко перевел и прилично помял в партере, а в следующем раунде без проблем финишировал удушением сзади.

Но если 38-летний Блахович, хоть и находился на пике, все равно не так уж далеко отставал от Тейшейры по возрасту (38 лет против 42), то теперь бразильца ждет столкновение с самой настоящей, пышущей силой и свежестью молодостью. 29-летний Иржи Прохазка, внешне похожий на главаря, с которым герой компьютерной игры сражается в самой концовке, олицетворяет собой мощь и разрушение. Огромный, физически сильный, постоянно идущий вперед и не боящийся ущерба, с прекрасной дыхалкой и пугающим смерчем из панчей, локтей и киков.

Хотя у чеха есть определенные проблемы в борьбе, его можно переводить и контролировать — тем не менее в этой зоне боя он не проигрывает с 2013 года, когда его задушил Абдул-Керим Эдилов. Все последующие соперники-борцы хоть и переводили Иржи, но в итоге так уставали от его физической силы, интенсивности и темпа, что просто разваливались и проигрывали. Вадим Немков уверенно борол Прохазку, но так устал, что бороть его начал уже Прохазка, и в итоге россиянин просто сдался от усталости. Карл Альбректссон лежал на Прохазке восемь минут, уверенно контролировал, но так обессилел, что, вернувшись на ноги, тут же был нокаутирован. Чемпион мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин хорошо начинал с чехом, переводил, но тоже сильно устал и отдал инициативу (пусть и формально этот бой закончился спорной ничьей). В этом вся суть Прохазки — он никогда не останавливается.

Букмекеры считают чеха фаворитом в преддверии поединка с Гловером — 1,51 против 2,79 на победу бразильца. Для Гловера быть андердогом — дело по последним боям привычное. Букмекеры не верили в него в пяти из шести крайних поединков, и тем не менее он выиграл все эти бои. Конечно, трудно психологически уверовать в 42-летнего бойца в бою против 29-летней машины, но история UFC показывает нам немало примеров, когда старики били в титульных боях молодых.

Мы собрали топ-8 титульников в истории промоушена с самой большой разницей в возрасте. И во главе списка — победа 44-летнего Рэнди Кутюра над 28-летним Габриэлем Гонзагой. Невероятные 16 лет разницы!

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16 лет/44-летний Рэнди Кутюр и 28-летний Габриэль Гонзага подрались на UFC 74. Победил Кутюр техническим нокаутом в 3-м раунде

14 лет/41-летний Рэнди Кутюр и 27-летний Витор Белфорт встретились на UFC 49. Победил Кутюр техническим нокаутом в 3-м раунде.

14 лет/45-летний Рэнди Кутюр и 31-летний Брок Леснар сошлись в главном событии вечера на UFC 91. Победил Леснар техническим нокаутом во 2-м раунде.

14 лет/38-летний Рэнди Кутюр и 24-летний Джош Барнетт подрались на UFC 36. Победил Барнетт техническим нокаутом во 2-м раунде. Спустя 20 лет Барнетт по-прежнему остается третьим самым молодым чемпионом в истории промоушена.

14 лет/39-летний Рэнди Кутюр и 25-летний Рикко Родригес подрались на UFC 39. Победил Родригес техническим нокаутом в 5-м раунде.

14 лет/26-летний Роберт Уиттакер и 40-летний Йоэль Ромеро сошлись в главном событии на UFC 213. Победил Уиттакер единогласным решением.

13 лет/43-летний Рэнди Кутюр и 30-летний Тим Сильвия встретились на UFC 68. Победил Кутюр единогласным решением.

Рэнди Кутюр доводит правый оверхэнд до Тима Сильвии. UFC

13 лет/42-летний Гловер Тейшейра и 29-летний Иржи Прохазка подерутся 11 июня на UFC 275 в Сингапуре.