Американский боец UFC — хейтер правительства США. Обвиняет власти в создании коронавируса и терактах в школах

Брайса Митчелла не проведешь.

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 282, в главном поединке которого Магомед Анкалаев подерется с Яном Блаховичем за вакантный пояс в полутяжелом весе. В мейн-карде состоится не менее интересный бой, где грузин с испанским паспортом Илия Топурия встретится с американцем Брайсом Митчеллом.

Митчелл — один из самых противоречивых бойцов в ростере UFC. 28-летний Брайс пока ни разу не проиграл в профессиональной карьере и претендует на статус звезды полулегкого дивизиона. Причем известен он не только победами, но и противоречивыми высказываниями.

Брайс рожден в семье реднеков — так называют жителей сельской глубинки США. Принято считать, что эти люди не переваривают Демократическую партию и отдают предпочтение республиканцам. Отношение к действующему президенту своей страны у них соответствующее, так как Джо Байден — как раз демократ.

Брайс Митчелл. Kidron Cannon, Фото Соцсети

Митчелл соответствует образу стереотипного реднека, что хорошо заметно по его выпадам в сторону властей. Брайс и раньше не был сторонником правительства, он не лучшим образом относился и к республиканцу Дональду Трампу. Боец говорил, что не голосовал за него, потому что все было решено заранее. В марте 2020-го, в разгар пандемии Митчелл озвучил довольно популярную теорию о том, что коронавирус создан властями США.

«Я действительно виню правительство. Обычно я во всем виню именно его. Я думаю, что коронавирус был создан правительством. Я думаю, что хорошее правительство создало проклятый вирус, что они специально заразили людей, чтобы вызвать какой-то хаос. Есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги, и все такое», — говорил Митчелл в интервью MMA Junkie.

На шоу журналиста Ариэля Хельвани парень выступил и против вакцинации — в этот раз досталось правительству Канады, а не США. Речь зашла о Канаде, потому что Хельвани родом из этой страны.

«Вакцинироваться или нет — это дело каждого, но никто не обязан заставлять тебя пойти на такой шаг, как это делается в Канаде. Они врут, говоря, что более 90 процентов людей вакцинированы. Им выгодно травить организм человека и зарабатывать на этом деньги. Со статистикой они обманывают. Если вы говорите, что вакцинация — это лекарство, выход из ситуации и что 90 процентов дальнобойщиков уже получили вакцину, так почему же коронавирус никуда не уходит?» — задавался вопросом Брайс.

Брайс Митчелл. Фото Соцсети

Боец уверен: политики замешаны не только в этом. По мнению Митчелла, количество случаев стрельбы в американских школах возросло именно из-за властей, которые хотят таким образом пролоббировать закон о запрете на свободное ношение оружия.

«Я думаю, что наше правительство попытается забрать наше оружие. Думаю, что это произойдет, и это грустно, но это то, что я вижу. Я видел, как они прямо сейчас продвигают какие-то меры по контролю над оружием и пытаются заполучить его или, по крайней мере, посмотреть, смогут ли они это сделать. Я не знаю... Все это безумие», — заявлял Митчелл.

В том же интервью Хельвани боец упорно отстаивал свою позицию о том, что свободное ношение оружие необходимо в каждой стране, а в США пытаются лишить народ этой привилегии.

Брайс Митчелл. Скриншот

Митчелл: А ты знаешь, для чего это оружие рядом со мной? (Митчелл поставил рядом две винтовки. — Прим. «СЭ»)

Хельвани: Я знаю, для чего они, но что ты имеешь в виду?

Митчелл: Для чего оружие предназначено здесь, в Америке, в одной из самых свободных стран мира, если не в самой свободной? Ты же знаешь, для чего оно!

Хельвани: Для самообороны?

Митчелл: А от чего обороняться?

Хельвани: От плохих людей и плохих последствий.

Митчелл: А каково самое главное предназначение? Что говорится в Конституции?

Хельвани: Государство?

Митчелл: Верно: оно предназначено для того, чтобы защищать нас от государства. Я уверен, что это оружие, включая пистолет, нелегально в Канаде, но в этом и проблема. Государству дозволено все, что ему захочется. И я так полагаю, что ты еврей, верно?

Хельвани: Да, верно.

Митчелл: Я уверен, что это очень круто и ты гордишься своим происхождением и верой. Но Гитлер изгонял евреев в Германии за ношение оружия. Он хотел разоружить население, перед тем как окружить их и истребить.

Конечно, оружие нужно для охоты, конечно, оно предназначено для того, чтобы защитить себя от людей, которые вламываются в наши дома. Но причина, по которой оружие действительно здесь, заключается в том, чтобы защитить себя от нашего собственного правительства.

Эти пистолеты, все оружие за моей спиной — вот причина, по которой в Арканзасе нет принудительных вакцин, они не могут заставить, у них нет власти. Любой человек, проживающий на моей улице, полностью вооружен. Мы не позволим этому правительству вводить в наш организм то, что они называют лекарством, без нашего согласия. Я чувствую, что во многих странах нет таких же свобод, как у меня.

В Австралии заставляют людей сидеть взаперти, не выходить на улицу, бояться, поэтому это оружие представляет собой свободу. Этот флаг позади меня означает свободу. Ты же видишь 13 звезд на этом флаге? Это 13 колоний, если отмотать время назад. Они говорили, что если не объединиться против государства, не поддерживать друг друга, то в скором времени всех ждет смерть. Поэтому эти 13 колоний объединились и пошли против правительства. Они добились религиозной, экономической свободы. Люди в то время были убеждены, что король был избран Богом, а правительство пряталось за религией. Это безумие, и история должна повториться. Они будут пытаться воссоздать все это, и единственный выход предотвратить все это — оружие. Вот так. Разреши ношение оружия в Канаде, и людей бы не заставляли вакцинироваться.

Митчелл говорил, что за его жизнь переживают друзья и знакомые, которые заявляли, что теперь он в опасности и должен быть вооружен. «Вот как люди беспокоятся о состоянии своей страны, Мои друзья думают, что моя жизнь может быть в опасности, потому что я прихожу сюда и говорю правду. У меня есть люди, говорящие: «Эй, заряжай оружие, будь готов». Они беспокоятся о моем здоровье, потому что я говорю правду. Это тип подавления и угнетения, в котором мы живем, брат», — сказал боец на шоу Такера Карлсона.

Брайс Митчелл. Фото Соцсети Фото Соцсети

Весной 2022 года Митчелл озвучил еще одно обвинение в адрес государства, о котором вскользь упоминал в разговоре с Хельвани. По его мнению, правительство США контролирует Федеральную резервную систему, а значит, и стоимость доллара.

«Вы знаете, что Федеральная резервная система — коррумпированное учреждение? Вот я вышел и сказал это. Эти люди контролируют наш доллар, брат, и мы не голосовали за них. Подумайте об этом.

Люди говорят: «Заткнись и сражайся». Если не хочешь слушать это дерьмо, выключи телевизор и просто смотри бой. Тебе не обязательно смотреть мои интервью. Да, я политик, потому что эти люди контролируют меня, а потом вы говорите мне, что я не могу говорить, и я должен «заткнуться и бороться». Правительство полностью контролирует меня и стоимость доллара. Мне платят в долларах, ясно? Мне не платят чистым золотом. По моему мнению, у меня есть право голоса в политических вопросах", — заявил Митчелл на пресс-конференции перед боем с Эдсоном Барбозой.

Хотя высказывания Брайса могут показаться скандальными, спорными или даже бредовыми, парень имеет степень по экономике, которую он получил в Университете Хардинг. При этом Митчелл выдавал и совсем абсурдные тезисы, не связанные с политикой: например, боец уверен, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг нее.