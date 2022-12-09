У России будет пятый чемпион в истории организации.

30-летний боец из Махачкалы Магомед Анкалаев может стать следующим обладателем титула в UFC. Для этого ему нужна юбилейная, десятая победа, а соперник достаточно удобен, чтобы добиться ее.

Ждет ли россиянина успех? Делайте ставки на этот бой и другие события в БЕТСИТИ — участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Когда состоится и где смотреть бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Главный поединок турнира UFC 282 за вакантный пояс в полутяжелом весе пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena ранним утром 11 декабря. Сайт matchtv.ru покажет главный кард турнира с 06.00 по московскому времени, на телеканале «Матч! Боец» трансляция стартует в 01.30 мск.

Дуэль взглядов Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева. Фото Global Look Press

Ян Блахович — Магомед Анкалаев: прогноз и ставка на бой UFC 11 декабря 2022 года

Всего полтора месяца прошло с восхитительного чемпионского боя Ислама Махачева против Чарльза Оливейры, как у России может появиться еще один чемпион в сильнейшей бойцовской организации мира. Магомед Анкалаев четыре года шел к бою за пояс в полутяжелом весе и добился своей цели. Пусть и с учетом некоторых обстоятельств: прошлый лидер Иржи Прохазка из-за травмы отказался от реванша против Гловера Тейшейры и освободил титул.

Ничего удивительного в том, что бой за вакантный пояс получили именно Блахович, а Анкалаев нет. Ян — третий номер рейтинга, Магомед — четвертый. При этом россиянин идет на серии из девяти побед. После сокрушительного успеха в бою с Энтони Смитом (сломал сопернику ногу) Анкалаев спросил: «Сколько еще раз я должен выиграть, чтобы драться за пояс?» И в итоге получил свое.

Осталось это свое не упустить. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что именно Анкалаев станет следующим полутяжем-чемпионом: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.28, вероятность исхода — примерно 78%. Успех Блаховича идет за 3.85 (21%), ничья — за 70.0 (1%).

«Я уверен в победе Анкалаева. Я не вижу ничего опасного в Блаховиче. В стойке его перебивал даже Исраэль Адесанья. Магомед просто перебьет соперника. В борьбе Блахович ничего не сможет сделать. Будет уверенная победа Магомеда», — поделился мнением боец Артем Резников.

Статистика подтверждает преимущество российского спортсмена: Магомед в UFC наносит больше акцентированных ударов, чем Блахович (3.64 на 3.55), значительно меньше пропускает (2.14 на 2.77). Да и точность на стороне Анкалаева (55 против 50%).

Неудивительно, что при такой статистике большинство соперников Анкалаева заканчивали бои нокаутированными — их было 10 из 18. При этом у Магомеда нет ни одной победы сабмишенами. Блахович, наоборот, больший любитель уйти в партер — там он оказался сильнее десять раз.

Правда, чтобы перевести противника на канвас, нужно сначала уйти от столкновения в стойке. Анкалаев уверен, что поляку не удастся этого сделать: «У меня много недостатков, но вряд ли Блахович может разбирать мои слабые точки, потому что он стандартный боец. У него есть сильный удар, но не думаю, что он может доставить мне проблемы в бою».

В последние несколько лет у Блаховича возникали проблемы в размене ударами. Его перебил Тейшейра и забил Тиагу Сантус. Единственное поражение Анкалаева случилось давно — на старте карьеры в UFC от Пола Крейга. Да и то Магомед проиграл по невнимательности — попался на удушающий. Сейчас он такого себе не позволяет и навязывает соперникам свою игру. То же самое ждет Блаховича, и выйти победителем из этой ситуации ему будет тяжело.

Прогноз от «СЭ»: досрочная победа Анкалаева за 1.75.

Делайте ставки в БЕТСИТИ и участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!