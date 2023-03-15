«Петр Ян? В Таиланде не было тренера по борьбе». Дагестанский вундеркинд: Шара Буллет, Джонс, как отказался от $ 200 тысяч

Мухаммед Мокаев собирается стать самым молодым чемпионом в истории UFC. Он считает, что уже достиг уровня молодого Джона Джонса.

Джон Джонс впервые стал чемпионом UFC в 2011-м, когда победил Маурисио Руа — ему тогда было 23 года и 234 дня. Мухаммаду Мокаеву 23 исполнится только 30 июля. Есть все шансы побить рекорд Джонса. Сейчас у Мухаммада три победы в UFC подряд, а 18 марта он постарается сделать четвертую — на турнире UFC 284 он подерется с дебютантом промоушена бразильцем Жафелом Фильо (14-2).

Статистика Мокаева в проф. ММА — 8-0, в любительских ММА — 23-0 плюс два титула чемпиона мира среди молодежи. Родился в Дагестане, в Буйнакске — с 12 лет живет в Великобритании, в Манчестере. Впрочем, о Мокаеве мы писали уже не раз, назвав дагестанским вундеркиндом. Пока он аванс оправдывает, успешно выступая в UFC. Вот наше первое интервью с ним.

Вчера вечером мы созвонились снова — обсудив не только поединок с Фильо, но и другие темы. Например, поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Мокаев тренировался вместе с Яном на Пхукете — в зале Tiger Muay Thai.

«Петр Ян перепахивал. Может, из-за этого не вышел на пик формы»

— Пошли разговоры, что Таиланд — не лучшее место для подготовки к серьезным боям. Думаю, ты это мнение не разделяешь. Объясни, почему там круто?

— Мне понравилось, есть плюсы, но есть и минусы. Вот в Америке, в Бахрейне мне чуть больше понравилось готовиться. Там ребята профессионалы, помогают тебе, знают, где травму могут сделать. В Таиланде и любители, и профессионалы — все в одном зале. И там даже профессионалы ведут себя как непрофессионалы. Видят камеру — и сразу хотят с тобой зарубиться, чуть хайпануть на твоем имени. Ничего плохого в этом нет, но там каждый за себя, можно сказать.

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— К сопернику уровня Мераба Двалишвили в Таиланде можно было хорошо подготовиться?

— Можно. Я видел, пишут Петру, мол, в Дагестане почему сборы не прошел. Было такое, да? Дагестан в Таиланде, можно сказать, этой зимой был. Там было достаточно хороших ребят. Но тренера по борьбе не было.

Как есть говорю: ни у меня, ни у него не было хорошего тренера по борьбе. По ударке был. Такой, чтобы за тобой смотрел, присматривал, помогал. Мы, бойцы, примерно знаем все, но нам нужен контроль по-любому. А так, были очень хорошие спарринг-партнеры. Я видел, как он спарринговал пять раундов, выигрывал раунды.

— А ты с ним спарринговал?

— Я с ним боролся. Борьба у него хорошая. Просто он в бою иногда чуть не проявляет ее полностью. Видел, Генри Сехудо закинул [видео] до боя [Петра Яна] с Мерабом — как он закрывается. И это Мераб, кажется, взял себе на учет. Когда Петя закрывался как боксер, тот проходил.

— Тебя удивило, как этот поединок развивался? 11 тейкдаунов, 49 попыток, разнообразная техника Мераба в стойке. А Петр в стойке ничего не смог показать.

— Как будто Петр не проснулся, незаряженный был. У кого-то огонь в день боя бывает, у кого-то не бывает. Вот я, например, в бою с Малколмом Гордоном в Абу-Даби не был таким заряженным, как когда дрался в Англии. Чуть температурил. А когда этот огонь бывает, ты можешь показать больше. Может, акклиматизация у него была, он чуть поздно вылетел в Америку — за две недели до боя.

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— Несмотря на доминирующую победу Мераба, я все равно не сказал бы, что он сильнее Петра. Ты бы мог так сказать?

— Просто Мераб был более заряжен. Как настроишься на бой... А так, уровнем, я думаю, Петр повыше, чем Мераб. В борьбе транзакции у Мераба лучше, а если все по отдельности взять... Ударка... Ударку я даже не сравниваю. У Петра была лучшая ударка в Tiger Muay Thai.

— И на прошедшем сборе тоже?

— Да.

— То есть Tiger Muay Thai был обычный, сильный Петр?

— Пацан даже перепахивал, можно сказать. Может, из-за того, что перепахал, не вышел на пик формы.

«Джонс — величайший в истории. Хабиб в топ-3. Боев Федора не видел — только хайлайты»

— Ты хочешь победить рекорд Джона Джонса (самый молодой чемпион в истории UFC). Есть ли у тебя сейчас такой уровень, какой у него был в 23 года?

— Я думаю, есть. У меня есть все, просто нужно время. Мне нужно, чтобы топовые соперники соглашались драться со мной. Я достаточно боев провел и в любителях, и в панкратионе, по борьбе, по джиу-джитсу. Где я себя мог проверить, я везде выступил, не боялся проиграть. Мне после победы на чемпионате мира сказали: «Вот так оставь, потому что если ты второй мир проиграешь, имя уже не то будет». Но я хотел проиграть в любителях, чтобы в профессионалах не допустить этой ошибки. И выиграл уже во второй раз чемпионат мира (рекорд Мокаева в любительских ММА — 23-0. — Прим. «СЭ»).

— А топы отказываются с тобой биться?

— Есть пять ребят, кого я могу даже назвать. Это Амир Альбази. За три недели после моего боя в Абу-Даби ему нужен был соперник. Мне позвонил мой менеджер и спросил, готов ли я драться. Я сразу сказал, что 57 кг не сделаю, но готов в промежуточном весе. И мне еще нужно было рабочую визу сделать. Альбази отказался, принял дебютанта на 57 кг. Не знаю, почему.

Он не принял, Давид Дворжак не принял, Мэтт Шнелл не принял, сказал, что в Лондоне не хочет драться. Может, он думает, что другого размера здесь клетка. Су Мудаержи, китаец, не принял. Но я его как соперника не рассматриваю, я тренировался с ним в Америке. И Алекс Перес не принял, когда снялся Кай Кара-Франс. Он принял бой с Манелом Капе.

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— Считаешь Джона Джонса величайшим бойцом в истории MMA?

— В истории ММА, я бы сказал, да. Потому что 15 защит... Самый молодой чемпион UFC. Это большой престиж: нелегко стать самым молодым чемпионом. И вот вернулся, забрал пояс за три минуты. Это просто... талант! А то, что он сделал в жизни: думаю, у всех какие-то минусы есть. Все мы косячим где-то. Главное — вернуться и продолжить жить лучше. Он поменял свою жизнь, он же не продолжает заниматься криминалом.

— Кого бы ты включил в топ-3?

— Я думаю, Хабиб и Деметриус Джонсон. ЖСП тоже добавил бы.

— Давай тогда топ-5.

— Жозе Альдо, ЖСП, Хабиб, Деметриус Джонсон и Джон Джонс.

— Не Федор все-таки.

— Честно сказать, его бои никогда не смотрел. Хайлайты где-то видел. Я даже не знаю, с кем он дрался. Правильно это или неправильно, но я больше за молодым поколением слежу.

«Купил именной номер за 50-60 тысяч фунтов»

— Тебе предложили 200 тысяч долларов за рекламу букмекерской конторы, но ты отказался. Не было никаких раздумий?

— Нет, даже если бы это было полмиллиона долларов. Когда я в Brave только подписал контракт на дебют, мне тогда давали 100 тысяч долларов, но это было за год. А это было хорошее... я вообще даже не разглядывал. Потом он мне сказал «казино», но вообще мне это неинтересно.

— У UFC есть спонсоры и букмекеры, и производители алкоголя. Ты себя чувствуешь неудобно из-за этого? Все-таки есть противоречия определенные.

— Есть, конечно. Мы — причина того, чтобы это смотрели люди, и эта реклама внутри октагона. Но то, что я могу от себя сделать, я контролирую. Конечно, мы там тремся. Но то, что от меня зависит, я со своей стороны делаю.

— Ты недавно выкладывал фото с новой машиной, «Мерседесом». С твоим именным номером. Машина заниженная, как в Дагестане любят. Это ты специально в таком дагестанском стиле сделал, или в Великобритании тоже есть на это мода какая-то?

— Не-не, здесь так не допустят пружины резать. А мне это не надо, я даже чуть повыше хотел бы. Я минус в этом вижу, но она спортивная, мне нравится.

— То есть это не заниженная специально, а обычная модель?

— Нет, я уже 10 лет в Дагестане не живу (улыбается).

— А я-то думал.

— И колонок в багажнике нет (улыбается).

— А сделать номер именной — это в Великобритании сложно?

— Нет, не сложно, можно в любой момент.

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— Сколько стоит?

— Разные [цены]. Есть F1 номер, который стоит 16 миллионов фунтов. Как я помню, он уже лет шесть-семь на продаже стоит.

— А твой сколько стоил? Или это секрет?

— Нет, я думаю, тысяч 50, 60 — максимум [фунтов]. Сейчас если я поставлю на продажу, за хорошие деньги уйдет. А так — недорого, я на такие вещи особо деньги не трачу.

«Шара сказал: «Я сейчас отъеду, можете у меня остаться»

— Сегодня наткнулся на твое фото с Шарой Буллетом. Расскажи о вашем знакомстве. Я так понимаю, вы в Таиланде вместе двигались.

— Да, я еще в 2019 году [познакомился с Шарой], когда по любителям выступал. Помню, как мы с другом туда приехали [в Таиланд]. У меня не было в первый день отеля, где остаться. Он [Шара] сказал: «Я сейчас отъеду, можете у меня остаться».

Простой пацан. К простым пацанам все тянутся. Харизма у человека есть, я думаю, он будет большой звездой UFC.

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— Ты — огромный фаворит в поединке с Фильо. По-моему, 1 к 9. Это не напрягает?

— Нет, я вынес урок из прошлого боя, не буду больше недооценивать соперников. Я чуть недооценил прошлого соперника.

— А недооценка в чем выражается? Именно во время боя или до боя тоже?

— Нет, именно во время. До боя я... За пояс будто дерусь. У меня рекорд хороший, им терять нечего, а мне есть, я на кон ставлю всю свою серию. Во время боя, в первом раунде, могу схватить и подумать: «Это все, что есть?» И потом уже начинаю расслабляться, спину отдавать, потом опять просыпаться. Но каждая секунда для них — это шанс жизнь поменять. Поэтому мне надо оставаться в фокусе.