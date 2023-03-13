«Нельзя готовиться, когда рядом жена и дети». Левин — о поражении Петра Яна от Двалишвили

Мераб переиграл Яна психологически?

Утром 12 марта состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретился с Мерабом Двалишвили. Ян проиграл единогласным решением — все пять раундов судьи отдали грузинскому бойцу. Петр потерпел уже четвертое поражение в пяти последних боях. В разговоре с «СЭ» причины произошедшего проанализировал один из лучших российских тайбоксеров, экс-чемпион Glory в среднем весе, тренер American Top Team Артем Левин, который помогал Яну перед реваншем со Стерлингом.

Что случилось с Яном

— Здесь много может быть вариаций, почему Петр показал такой поединок. С одной стороны, все понимали, что должен делать Мераб. Он будет бороться, давить, прижимать, пытаться перевести и удерживать его на полу. В принципе, он то же самое и делал. Почему у Петра не получалось, что с ним произошло — это другой вопрос. В больших боях в профессиональном спорте мы можем не знать много подводных камней. Что-то произошло — какая-то травма, какая-то болезнь — это все всегда умалчивается. Есть деньги, кто-то на эти деньги за поединок уже рассчитывает, не хочет сниматься в силу каких-то причин. Кто-то просто чувствует себя уверенно, и это играет злую шутку. У кого-то неверный геймплан на бой.

Во-первых, Петр поздно начинает и к концу поединка, наоборот, раскручивается, показывает яркие концовки. И здесь, возможно, ожидал, что Мераб устанет, но не получилось. Наоборот, пошло так, что у человека бензин не кончается, а у Петра местами было видно, что он проседает. Здесь однозначно сказать, что Петя был не готов или недооценил соперника, нельзя. Что у него был хороший лагерь... вернее лагерь как обычно в Таиланде, в «Тайгере», я думаю, что никаких таких происшествий не происходило. Спарринг-партнеры были, условия были, поэтому думаю, что лагерь был таким, какой и должен быть под этот поединок. Поэтому здесь, я думаю, просто нашла коса на камень. То, чего Петр не ожидал. Я думаю, что он был в себе уверен, думал, что передавит, передышит Мераба.

В принципе, защита его от тейкдаунов сработала. Из 49 попыток успешных было 11. Другое дело, что те попытки, которые были успешными, показывали, что Мераб свою работу, свой геймплан выполняет. Мы вчера утром разговаривали с Паррумпой, это один из тренеров в American Top Team по джиу-джитсу. И он утверждал, что Мераб будет делать то же самое, что Стерлинг: повалит и будет удерживать Петра. В этом плане я был уверен, что Петра он не удержит. Мы не спорили, но я при своем мнении остался. Так и получилось: на земле он удержать не смог. Переводить — да. Борьба — это главное оружие Мераба, поэтому что от него ожидали, то и получилось. Просто насколько успешно это получилось. Никто не думал, что это так будет успешно. Большинство моих знакомых и я думали, что Петя будет защищаться от тейкдаунов, в стойке контратаковать и наказывать. Но получилось все по-другому. Мераб в стойке был более успешен, выглядел лучше.

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Почему Ян мало бил в стойке

— Когда бой идет не по твоему сценарию, то ломается очень многое в твоей голове и ты можешь начинать разочаровываться в себе. Может, это произошло с Петром. В принципе, я согласен с многими комментаторами, что что-то нужно менять. Кто-то из нашего общего круга общения написал: «Нельзя готовиться в семейном быту, с женой, с детьми. Это все равно отвлекает. Воин должен быть голодным, скучать и стремиться добыть шкуру, добыть победу и вернуться к семье. А когда ты все равно в быту, я по себе это помню, это совершенно не та подготовка, не тот настрой, не та концентрация. Возможно, нужно куда-то уезжать. Может, в Россию, в Дагестан, хотя я не разделяю эту точку зрения, что нужно именно туда. Неважно, куда — сменить зал.

Почему Яну не надо в Дагестан

— Петр — бывший чемпион UFC, до сих пор он топ, даже с учетом сегодняшнего поединка в топ-5 входит. Мы сейчас будем его учить бороться? Или будем ставить ему защиту от борьбы? Мы не будем спорить, что Мераб — один из лучших в этом весе борцов. Из его попыток даже трети не было успешных. Значит, защита у Петра есть? Если мы заакцентируем Петра на борьбе, то мы теряем его главную сторону, именно стойку. Нужно продолжать работать над защитой от борьбы, но насколько в Дагестане ставят защиту от борьбы? Борьбу — да, кто хочет подтянуть борьбу, абсолютно, 100% ехать туда.

О психологических проблемах перед боем

— Здесь в первую очередь, я думаю, уверенность его подвела. Очень много причин. Могла ли быть недооценка? Могла. Я думаю, что вполне могла. Недооценка и самоуверенность, уверенность в том, что он передышит, сам будет накатывать и к третьему переломит. Обычно долгие поединки складывались в пользу Петра, а здесь наоборот.

Сейчас можно сказать, что [Мераб психологически] переиграл. Профессиональный поединок имеет очень много подводных камней. Мы можем запросто заявить, что да, он продавил, надавил на политическую тему, назвав Петра, насколько я услышал, сучкой на взвешивании. Эмоционально вывел, то есть Петя не справился со своими эмоциями. Можно и так рассуждать — система Конор Макгрегор против Альдо, вторая серия. Но опять же, если глубже копаться, пообщаться с ребятами напрямую, возможно, это не так.

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Кто должен стать следующим соперником

— Какая-то пауза должна быть. Взвесить, не торопиться. Я бы на его месте без имен взял бы удобного, проходного соперника. Именно стилистически удобного. И уже понять себя по мотивации, чтобы достичь уверенности. В боксе такая практика присутствует: после поражения ты возвращаешь уверенность, менеджер работает с тобой. Можно зарабатывать деньги, пытаться запрыгнуть на коротком уведомлении в какой-то бой, если кто-то снимется. Возможно, даже в титульник.

Коди Гарбрандт — хороший поединок. Во-первых, это будет громкий поединок. Он может возглавить опять какой-нибудь турнир Fight Night, потому что все равно Коди — имя в Америке. И деньги можно неплохие заработать, громко вернуться на победную. тропу. И в принципе Коди тоже ударник, зарубаться он все равно будет. И плюс борьба — не главная его сторона точно.