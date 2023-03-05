Джон Джонс вернулся! Задушил Гана за 2 минуты и напомнил, кто величайший боец в UFC

Следующим соперником Боунса, вероятно, станет Стипе Миочич.

Утром 5 марта в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс встретился с Сирилем Ганом. Поединок прошел в тяжелом весе — бойцы разыгрывали пояс, оставшийся вакантным после ухода из промоушена Франсиса Нганну.

Джонс подошел к бою с Ганом с простоем в более чем три года. В последний раз «Боунс» выходил в клетку 8 февраля 2020 года — тогда он одолел Доминика Рейеса. Все судьи насчитали победу Джонса, но результат вызвал много споров. Победа над Рейесом стала 15-м чемпионским поединком Джонса в полутяжелом весе. После этого он сделал большой перерыв, оставив пояс. Осуществить возвращение Джон решил уже в тяжелом дивизионе.

Сириль Ган провел меньше поединков за всю карьеру, чем Джонс бился в титульниках. Рекорд француза перед боем с Боунсом — 11-1, а единственное поражение он потерпел от Нганну, когда уступил камерунцу единогласным решением судей. Для Нганну этот бой стал последним в UFC, а Ган реабилитировался победой над Таем Туйвасой в Париже, когда нокаутировал австралийца в третьем раунде.

Джон Джонс и Сирил Ган. Фото Global Look Press

В неделю боя Джонса с Ганом фанаты и эксперты гадали, кто же победит. Выбрать фаворита было тяжело по множеству причин. В их числе трехлетний простой Джонса, уровень партера Гана, а также физическая форма Джона, который при переходе в тяжелый дивизион выглядел уже не так рельефно, чем смущал некоторых болельщиков.

Уже через пять секунд после начала поединка Сириль Ган попал Джонсу в пах. Джон скорчился от боли, но не стал затягивать и почти сразу продолжил. Боунс здорово двигался и демонстрировал, что скорость от него не ушла. Бывший чемпион повалил Гана уже через минуту после начала боя, а еще через 40 секунд накинул на голову гильотину. Ган долго не продержался — сдался почти сразу.

Джонс вернулся и доказал всем, кто в него не верит, что он еще пошумит. Всего за несколько минут из бывшего чемпиона в полутяжелом дивизионе Боунс превратился в чемпиона в тяжах. После победы Джон вовсю кайфовал от победы: веселился с секундантами и даже станцевал в центре октагона. Произнеся пламенную речь из благодарностей, Джонс обратился к Стипе Миочичу, находящемуся в зале: «Я хочу с тобой подраться!» Похоже, Сергею Павловичу титульного шанса пока придется подождать.