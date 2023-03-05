Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:05

Джон Джонс вернулся! Задушил Гана за 2 минуты и напомнил, кто величайший боец в UFC

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Джон Джонс победил Сирила Гана на турнире UFC 285.
Следующим соперником Боунса, вероятно, станет Стипе Миочич.

Утром 5 марта в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс встретился с Сирилем Ганом. Поединок прошел в тяжелом весе — бойцы разыгрывали пояс, оставшийся вакантным после ухода из промоушена Франсиса Нганну.

Джонс подошел к бою с Ганом с простоем в более чем три года. В последний раз «Боунс» выходил в клетку 8 февраля 2020 года — тогда он одолел Доминика Рейеса. Все судьи насчитали победу Джонса, но результат вызвал много споров. Победа над Рейесом стала 15-м чемпионским поединком Джонса в полутяжелом весе. После этого он сделал большой перерыв, оставив пояс. Осуществить возвращение Джон решил уже в тяжелом дивизионе.

Сириль Ган провел меньше поединков за всю карьеру, чем Джонс бился в титульниках. Рекорд француза перед боем с Боунсом — 11-1, а единственное поражение он потерпел от Нганну, когда уступил камерунцу единогласным решением судей. Для Нганну этот бой стал последним в UFC, а Ган реабилитировался победой над Таем Туйвасой в Париже, когда нокаутировал австралийца в третьем раунде.

Джон Джонс и Сирил Ган.
Фото Global Look Press

В неделю боя Джонса с Ганом фанаты и эксперты гадали, кто же победит. Выбрать фаворита было тяжело по множеству причин. В их числе трехлетний простой Джонса, уровень партера Гана, а также физическая форма Джона, который при переходе в тяжелый дивизион выглядел уже не так рельефно, чем смущал некоторых болельщиков.

Джон Джонс. Как деградировал Джон Джонс — потерял великий клинч, стал медленнее, ушла несравненная креативность

Уже через пять секунд после начала поединка Сириль Ган попал Джонсу в пах. Джон скорчился от боли, но не стал затягивать и почти сразу продолжил. Боунс здорово двигался и демонстрировал, что скорость от него не ушла. Бывший чемпион повалил Гана уже через минуту после начала боя, а еще через 40 секунд накинул на голову гильотину. Ган долго не продержался — сдался почти сразу.

Джонс вернулся и доказал всем, кто в него не верит, что он еще пошумит. Всего за несколько минут из бывшего чемпиона в полутяжелом дивизионе Боунс превратился в чемпиона в тяжах. После победы Джон вовсю кайфовал от победы: веселился с секундантами и даже станцевал в центре октагона. Произнеся пламенную речь из благодарностей, Джонс обратился к Стипе Миочичу, находящемуся в зале: «Я хочу с тобой подраться!» Похоже, Сергею Павловичу титульного шанса пока придется подождать.

Шавкат Рахмонов (слева) и&nbsp;Джо Роган. Шавкат оформил 17-й финиш подряд! А затем приодел Джо Рогана и вызвал на бой Ковингтона
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
6
5
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эпоха Шевченко подошла к концу. Валентина больше не чемпионка UFC
Новости
RSS RSS
Все новости