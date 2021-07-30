«Побью тебя на глазах твоей жены и детей!» На пресс-конференции Bellator вспыхнул жесткий конфликт

Фрейре и Макки пытались определить, кто из них начал трешток первым. Дошло до того, что их пришлось разнимать.

В ночь на 31 августа Патрисио Фрейре (32-4) будет защищать пояс чемпиона Bellator в полулегком весе в бою против Эй Джея Макки (17-0). Это финал «Гран-при». Победитель получит 1 миллион долларов. Место действия — Инглвуд (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), арена The Forum.

Также на этом турнире выступят парни из команды Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов (12-0) подерется с Луисом Муро (12-6), Ислам Мамедов (19-1-1) — с Брентом Примусом (10-1), Гаджи Рабаданов (15-4-1) — с Дэниелом Кэри (7-4).

Дебютирует в лиге и младший брат Забита Магомедшарипова — 20-летний Хасан, который проведет бой с Джонатаном Куиросом (3-4).

Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная Bellator 263. В ней приняли участие хедлайнеры — Фрейре и Макки. Между ними произошла жесткая словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.

Перед тем как рассказать об этом, несколько слов о бойцах. 34-летний Фрейре — чемпион Bellator в двух весах: полулегком и легком. Идет на серии из шести побед и объективно является одним из лучших полулегковесов и легковесов в мире вообще. Например, Майкла Чендлера, который в мае бился за чемпионский пояс UFC (проиграл Чарльзу Оливейре), он нокаутировал — дело было в мае 2019-го.

А 26-летний Макки — боец, который еще никогда не проигрывал. Причем все 17 боев он провел в Bellator. В общем, в мире ММА на этой неделе нет события важнее, чем их поединок.

Конфликт на пресс-конференции вспыхнул, когда Фрейре и Макки начали спорить о том, кто пересек грань дозволенного в раскрутке боя.

Макки: Знаешь, что такое неуважение? Это тогда, когда ты во время раздачи автографов перечеркнул фотографию с моим изображением. Это неуважение. Но я же не кричу всем вокруг об этой ситуации.

Фрейре: Твой папа всем говорил, что я употребляю препараты, повышающие выносливость. Помнишь это? Это неуважение.

Макки: Перестань ворчать. Я сломаю тебя. А ты помнишь свои обещания надрать мне зад на глазах у моего отца? Теперь я побью тебя на глазах у твоих жены и детей! Что скажешь насчет этого?

Фрейре: Кто же теперь проявил неуважение?

Макки: Шила в мешке не утаишь. Теперь и мы можем позволить себе поступать так же. Что скажешь?

Фрейре: Побью тебя на глазах у твоего же папы.

Макки: Ага. Также мы можем надрать зад всей твоей семье. Твой брат ведь первый номер рейтинга? Я могу и ему надрать зад. Не имеет значения.

Макки-старший: Я побью всю твою команду!

Фрейре — Макки-младшему: Уважай моего сына и всю мою семью. Если ты сейчас же не начнешь уважать их, то давай решим этот вопрос здесь и сейчас.

Макки: Что? Ты же сам начал!

Фрейре: Начали ты и твой отец, который говорил всем чушь обо мне! Нахрен тебя! Ничего не говори о моем сыне!

Макки: Тогда ничего не говори о моем отце. Ты же говорил, что надерешь мне зад на глазах у моего отца?

Фрейре: Нахрен тебя!

Макки: И тебя!

После этого Макки схватил один из поясов Фрейре. Бразилец кинулся к нему, но подраться им не дали сотрудники Bellator. Затем Фрейре начали уводить из зала. «Не смей говорить про моего сына! Я реальный боец! Давай подеремся здесь и сейчас!» — выкрикнул он. Драки «здесь и сейчас», конечно, не состоялось. Бой пройдет немного позже — в клетке. Давно в Bellator не было такой конфликтной истории.