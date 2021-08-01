«Пей, как в «Тарасе Бульбе», чтобы изо рта выливалась!» Как Али Алиев поспорил, что выпьет 100 стаканов воды

Легенда борьбы испытывал к воде особую страсть.

Первый в истории вольной борьбы 5-кратный чемпион мира Али Алиев — человек, добившийся в своей родной республике какого-то абсолютно исключительного уважения. В апреле «СЭ» был в недельной командировке в Дагестане, общался со многими борцами и спортсменами, и убедился, что ничье другое имя не произносят в этом месте с таким почитанием, как имя «Великого Али».

Было у нас, например, большое интервью (скоро оно появится на сайте) с серебряным призером Москвы-1980 Магомедханом Арациловым, учившимся когда-то у Алиева — так тот даже в честь Али назвал младшего внука. В это интервью мы, кстати, втягивались тяжеловато, Арацилов сейчас чиновник, поэтому речь его стала сильно вычищенной и официозной. Но когда разговор дошел до Али Алиева, Магомедхан перешел на живой и бойкий народный язык и с огромной любовью начал поднимать из памяти истории о работе с легендой.

Памятник Али Алиеву в Махачкале перед зданием министерства по физической культуре.

Довелось пройти огромный путь рядом с Али и одному из лучших тренеров в истории вольной борьбы Юрию Шахмурадову. Он написал о нем целую книгу, сыграл значительную роль в стабильном проведении турнира памяти Алиева, да и просто при случае любит вспомнить покойного товарища сильной историей. Одну из них Шахмурадов как-то рассказал дагестанскому телеканалу «ННТ-Спорт» — прекрасная мини-сценка из далекого прошлого о том, как Алиев в самые мучительные моменты весогонки любил смотреть, как кто-то жадно пьет воду.

«Я тогда молодой спортсмен был, — вспоминает Шахмурадов. — проходила Спартакиада народов СССР, меня оставили за ним [Алиевым] следить — как вес гоняет, что-то принести, унести. Мы жили в Академии Тимирязева, и он вот так лежит, 10 кг веса гоняет, глаза уже такие... Говорит мне: «Отправь Магомеда в Подольск за водой. Там из родника вода идет». И вот этого парня, односельчанина Али, отправили на такси в Подольск, 45 километров от Москвы.

Три литра воды привез. И он лежит, ему пить нельзя — завтра взвешивание. И вот так он лежит, узнать его уже невозможно, но говорит: «Пей воду». И я начал пить, а он: «Нет, не так пей. Как в фильме «Тарас Бульба» пей, чтобы у тебя вода изо рта выливалась». То есть он получал удовольствие от того, что кто-то воду пьет. И он такую фразу сказал: «Вот посмотришь, я как приеду со Спартакиады, сто стаканов воды из родника выпью в Дербенте».

А там у нас, как в сторону Дербента ехать, родник течет. И у Али в машине всегда был граненый стакан стограммовый. «Я сто штук выпью!». Говорю ему: «Не выпьешь!» — «Выпью!». А мне это только и надо — я раз, бумагу, ручку, пиши расписку. В общем, он подписал, что выпьет сто стаканов стограммовых. Он не посчитал, что сто штук по 100 граммов — это 10 литров воды! И мы пришли туда после Спартакиады, он чемпионом стал. «Ну, пей» — говорю. Он две штуки выпил, а там щелочная вода, теплая, ну как ее пить? Говорю ему: «Ну, видишь?». Он очень много веса гонял, но мужество его борьбы не менялось. Никогда не говорил: «Я устал, я вес гонял». Выходил и до последнего выкладывался, умирал. Я думаю, этот дух дагестанский в борьбе именно он заложил — который сейчас есть у Садулаева, который был у Загалава Абдулбекова и всех других".