Бой между Магомедом Исмаиловым Оланреваджу Дуродолой состоится 25 февраля в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Оланреваджу Дуродоле 41 год, но, судя по статистике, он в порядке. Из последних 12 боев выиграл девять, еще недавно — в декабре 2020-го в Киншасе — бился с Илунгой Макабу за титул чемпиона UFC в первом тяжелом весе (проиграл ТКО в седьмом раунде). Всего у Дуродолы 36 побед в профессиональном боксе, 33 из них — нокаутом. Самые громкие бои в карьере — против Дмитрия Кудряшова. В ноябре 2015-го нигериец нокаутировал русского панчера в Казани, уже во втором раунде нанеся тому первое поражение в карьере. В июне 2017-го Кудряшов взял реванш в Ростове-на-Дону (ТКО, 7-й раунд).

В общем, соперник у Магомеда Исмаилова серьезный. Мага говорит, что так ему интереснее. «Вот сейчас я в той ситуации, когда считают, что я залез не на свою территорию, что меня убьют, дырки во мне проделают. Почитал комментарии — все думают, что я иду на самоубийство, что это как прыгнуть с самолета без парашюта. Это мотивирует», — сказал Исмаилов в интервью «СЭ».

Если для Исмаилова единоборства — единственный род деятельности (то есть он спортсмен-профессионал в полном смысле этого слова), то у Дуродолы есть и другая работа. Причем, судя по Instagram, эта работа занимает в его жизни ничуть не менее важное место, чем бокс. Оланреваджу — полицейский. Он один из лучших нигерийских боксеров последних лет, но у него лишь 260 подписчиков — столько, сколько у обычного (не медийного) человека (например, у Исмаилова — 2,1 миллиона). Притом что в Нигерии и проживают 200 миллионов человек — по идее, есть кому подписаться.

В Нигерии огромные проблемы с безопасностью. Терроризм, похищения людей, войны преступных группировок, пиратство. Есть мнение, что страной правят мафиозные кланы. Тем, кто едет в Нигерию в туристическую поездку, настойчиво рекомендуется пользоваться услугами сопровождающих. Понятно, что больше всего уличных происшествий — в огромном 15-миллионном Лагосе (в агломерации свыше 20 миллионов жителей). Именно там живет и работает Дуродола.

Интересно узнать, в какие переделки он попадал (если попадал вообще — спортсмены в полиции обычно на особом счету — это касается не только России). Журналисты об этом его не спрашивали. Да и вообще интервью с Оланреваджу в Сети крайне мало. Хотя чего удивляться, раз у человека 260 подписчиков в Instagram. Про полицию он сам обмолвился лишь раз — в интервью порталу boxingafrica.com. По словам Дуродолы, после победы над Дмитрием Кудряшовым и выигрыша пояса WBC Silver его повысили до помощника суперинтенданта полиции (в Великобритании и ее бывших колониях это звание имеют все руководители полицейских участков, которые подчиняются главному управлению, где заседает начальник всей полиции города). Кроме того, тогда Оланреваджу встретился с президентом Нигерии — Мухаммаду Бухари, который выделил ему премию в размере полутора миллионов нигерийских найра (сейчас это 275 тысяч рублей).

Приобрести билеты на бой между Исмаиловым и Дуродолой можно здесь