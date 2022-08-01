Даниэль Кормье как-то толкнул маленькую девочку, потому что она толкнула его сына. «Надо защищать своих детей»

Отцовские чувства.

Месяц назад Хабиб Нурмагомедов во время речи на церемонии введения в Зал с лавы мимоходом рассказал маленькую историю, которая случилась между ним и Даниэлем Кормье прямо за кулисами.

Хабиб увидел маленького сына Кормье, с которым тот пришел на церемонию, и на мальчике была золотая цепочка. Хабиб спросил Ди Си, зачем он купил ребенку такой подарок, и тот ответил: «Потому что я его люблю». У Хабиба на этот счет свое мнение: «Дело не в любви. Сделай его голодным. Сделай его голодным! Вот в чем суть». Этот случай отсылает нас к интересной отцовской позиции Кормье, которая сложилась у него отчасти в силу собственного характера, отчасти из-за трагических событий.

В 2003 году первый ребенок Кормье, трехмесячная дочь Кэйден, погибла в автокатастрофе. Память о ней всегда была для Ди Си священным долгом — во времена, когда техническим спонсором UFC был Reebok, Кормье просил нашивать у себя на шортах имена не только его детей от нового брака, но и погибшей Кэйден.

Кормье с сыном, Даниэлем-младшим, и дочерью Маркитой. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Возможно, трагическая гибель маленькой дочери развила у Ди Си обостренное желание защищать собственных детей, возможно, это условия личного характера и взглядов, но бывший чемпион сегодня крайне болезненно реагирует, когда кто-то хочет ущемить его детей. Недавно на You T ube-канале The Pivot Podcast он как раз поделился двумя такими историями — как дважды в довольно агрессивной форме пришел на помощь своему сыну Д а ниэлу-младшему.

Даниэль Кормье. Фото Global Look Press

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Ведущий: — Иногда кто-то обижает твоего ребенка...

Даниэль Кормье: — ...И ты должен защищать его. Я как-то толкнул маленькую девочку (смеется). Ссори, бро, но я говорю тебе правду. Когда я еще выступал, я был устроен по-другому. Маленькая девочка била Дэна (сына Кормье. — Прим. «СЭ») в Bob&Cassandra на пасхальном утреннике. Она толкнула его. И я взял и толкнул ее: «Нравится?»

Ведущий: — Прям так и сказал ей: «Нравится?»

Даниэль Кормье: — Да. А как-то маленький мальчик в парке, когда Даниэлю было четыре года, толкал всех на горке. Мы скатывались с горки, и этот мальчик не хотел ждать своей очереди и расталкивал всех. Я подошел к его отцу и сказал: «Если еще раз твой ребенок толкнет моего, я толкну уже тебя, прямо на жопу». Он такой: «Что?» Говорю ему: «Следи за своим ребенком». В итоге он схватил своего сына и ушел.