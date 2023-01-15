Уход Нганну — это катастрофа. Его рекорды уже можно покрывать бронзой, его аура на уровне Кинг-Конга

Вы не представляете, насколько он уникален.

Франсис Нганну не смог договориться с UFC о новом контракте и покинул организацию после семи лет выступлений. Пояс камерунца стал вакантным, теперь за него подерутся в марте Джон Джонс и Сирил Ган.

Критической точкой переговоров стал пункт об эксклюзивности контракта, то есть количестве предоставляемых свобод. Нганну всегда давал понять, что деньги для него не на первом месте, главное — не находиться под жестким контролем работодателя. Речь не только о том, что Франсис хотел боксировать где-то на стороне, с Тайсоном Фьюри или кем-либо еще, но и о том, что он не хотел подписывать длинный контракт.

Франсис Нганну и Дана Уайт. Zuffa LLC

Чем плохи для бойца стандартные длинные контракты UFC? Во-первых, тем, что при контракте на 4, 6 или 8 боев рыночная стоимость атлета может значительно взлететь за два-три боя (а иногда и за один), но его гонорары останутся неизменными. И требовать повышения он не вправе, потому что нужно соблюдать действующий контракт до его окончания. Во-вторых, длинные контракты лишают бойца маневра: пока он его не отработает, он не уйдет в другую организацию, например, где ему предлагают условия получше. Мы помним, как Джордж Сен-Пьер провел последний бой в UFC в 2017 году, но освободился от контракта только в 2022-м.

Что касается эксклюзивности, то тут Нганну посягнул на самое святое — престиж бренда UFC как главного ММА-промоушена в мире. Для боссов UFC просто так взять и отпустить свою звезду в бокс или другую организацию, пока он на контракте, — это неслыханно. Да, кое-какие исключения и тут, конечно, были — в начале нулевых UFC отпустил Чака Лиддела на Гран-при Pride, а в 2017-м провел вместе с бизнесменами от бокса совместный супербой Флойда Мейвейзера и Конора Макгрегора.

Но это были случаи, когда организация сама выступала инициатором: в первый раз речь шла о близком друге Даны Уайта Лидделе, во втором — дело касалось таких огромных денег, что UFC просто не мог остаться в стороне. В ситуации же с Нганну, если он просто пойдет боксировать с Фьюри в обход UFC, организация теряет по всем направлениям. Деньги заработают только боксеры, а что если Нганну вырубят в первом раунде и его аура сильно уменьшится? Какой продукт потом вернется в UFC? А что если он элементарно травмируется? Да и дивизион будет простаивать, пока он будет готовиться к бою по боксу. Как ни посмотри — на такое UFC никогда не пойдет, и понять их можно. Самым логичным для Нганну было бы подписать контракт на два боя, подраться с Джонсом в марте, с кем-то еще в сентябре — и к тому моменту и Фьюри, и все остальные будут там же, где они сейчас. Но вопрос — хотел ли UFC давать своей звезде такой невыгодный по срокам для них контракт? Сто процентов, не хотел.

Теперь Нганну пребывает в очень интересной ситуации. С точки зрения спорта высших достижений перед ним открывается бесплодный пустырь. Сильных тяжей в мире ММА очень мало, 95% из них находятся в UFC, откуда Нганну только что ушел. Где он тогда может обогатить свое наследие?

Франсис Нганну. Фото Соцсети Фото Соцсети

В Bellator с Валентином Молдавским, Райаном Бейдером или Али Исаевым? Ну, о'кей, Исаев, конечно, если брать только спорт, очень талантливый, непобежденный тяж, но ему 39 лет, и его имя в Америке не имеет никакой звучности. В ONE FC с Анатолием Малыхиным или Арьяном Булларом? Как-то тухло и неинтересно. И это мы только говорим о спорте, а есть еще деньги, которые Нганну очень хочет зарабатывать. А ведь платят в Bellator, PFL или ONE FC довольно скромно.

Если забыть про элитный спорт и говорить только о бизнесе, то и тут непонятно, что Нганну делать. Бой с Фьюри обсуждался, да — но, во-первых, это было не на прошлой неделе, многие уже забыли. Во-вторых, у Тайсона сейчас куча своих дел, и за бои с Усиком или Джошуа он заработает еще больше, чем за Нганну, да и еще в этих поединках будет драться за великое наследие. В-третьих, а кто вообще сказал, что камерунцу за Фьюри дадут 30, 40 или 50 миллионов? Фьюри и сам не особо жирно продавал PPV в последних поединках, неизвестно, смогут ли они с Нганну серьезно раскрутить возможный бой. Для справки — Франсис в последнем бою на пару с Ганом продал смехотворные 200 000 платных трансляций. И, в-четвертых, никто Нганну в переговорах о гонорарах не возьмет в долю 50 на 50 и даже 60 на 40. Там может дойти и до 80 на 20, и примет ли такое бывший чемпион UFC, учитывая его обостренное чувство справедливости?

И даже если бой с Фьюри состоится, то что дальше? Блогеры, боксеры-ветераны, бывшие ММАшники — пока все это очень туманные проекты. По сути, камерунец ушел со старой работы, не найдя новую.

Так или иначе, каким бы бизнесменом и переговорщиком Нганну ни был, боец он фантастический, и уход его из UFC — это тяжелая потеря. Громадина с внешностью Кинг-Конга, без досрочных поражений в рекорде и хайлайтами финишей, напоминающих серию убийств в видеоигре, — другого такого бойца в колоде UFC больше нет.

Спортивные же рекорды Нганну просто беспримерны, многие из них будут стоять еще много лет.

Нганну быстрее всех в истории UFC набрал 10 побед нокаутами. И по времени (за 13 поединков), и по затраченным значимым ударам (186).

Оформил больше всех в истории UFC нокаутов апперкотом — 3. Камерунец уложил этим самым эстетически красивым панчем Луиса Энрике, Алистара Оверима и Кейна Веласкеза.

Нганну принадлежит самая длинная в истории тяжелого веса UFC серия поединков без досрочных поражений — 14 боев подряд. Хороших нокаутеров в истории тяжелого веса было немало, но они все сами падали. Нганну не падал никогда.

Самая длинная в истории тяжелого веса UFC серия поединков без падения в нокдаун — 14 боев подряд.

Оформил 5 вторых нокаутов в UFC в 2,5 раза быстрее, чем 5 первых. На первые 5 нокаутов Нганну потребовалось 21 минута и 41 секунда, на вторые — 8 минут и 4 секунды. Говорят, чем лучше оппозиция и «чем дальше в лес», тем сложнее побеждать нокаутами — но Нганну это не касается.

За 20 боев в профессиональных ММА Нганну НИ РАЗУ не проиграл досрочно. И это в весе, где процент финишей исторически самый высокий. В текущем ростере UFC нет НИ ОДНОГО тяжа, у кого была бы серия 20 боев подряд в ММА без досрочного поражения

Нганну в последних 7 боях UFC пропустил 24 значимых удара в голову. Это меньше, чем аномально мало пропускающий Ислам Махачев, который при этом еще и 50% времени находится «под водой» — в партере. Ислам пропустил 31 значимый в голову за последние 7 боев.

Нганну нокаутировал 5 чемпионов элитных организаций: Миочича (UFC), Джуниора дос Сантоса (UFC), Кейна Веласкеса (UFC), Андрея Орловского (UFC), Алистара Оверима (Strikeforce).

Нганну нанес первое поражение в карьере трем бойцам, входящим в топ-10 текущего тяжелого веса UFC, — Гану (шел на 10-0 до Нганну), Розенштруку (шел на 10-0 до Нганну) Блейдсу (шел на 5-0 до первого боя с Нганну).

Нганну — четвертый чистый базовый боксер-чемпион в истории UFC после Конора Макгрегора, Холли Холм и Петра Яна. Но только если Ян и Конор начали заниматься боксом в 12 лет, Холли — в 16, — Нганну открыл для себя этот спорт в 22 года!

Нганну — единственный боец в истории UFC, у которого было две отдельных серии (после того как первая была прервана поражением) по 5 досрочных побед подряд.

Камерунец стартовал с 6 досрочных побед подряд в UFC (5 нокаутов и 1 сабмишен), затем проиграл два раза подряд, но потом построил новую серию в 5 побед подряд из финишей (все 5 — нокауты). Никто и никогда не строил две отдельных серии по 5 финишей подряд. Выиграть в UFC пять раз подряд в принципе очень сложно. Выиграть в UFC два раза по 5 раз подряд — немыслимо сложно, а выиграть два раза по 5 подряд досрочно — это уже легендарно.

Фото Соцсети

Теперь главный вопрос — а куда ставить Нганну в списке величайших тяжеловесов в истории UFC? Если мы возьмем за главный параметр ДОСТИГНУТУЮ СИЛУ ИГРЫ, то вполне на первое-второе место.

Да, он не самый большой технарь, да, защит титула у него маловато, да, были поражения, но, послушайте, пиковый здоровый Нганну — это и есть единственный и бесспорный Кинг-Конг, Великий Уничтожитель. Та форма, которая была у камерунца в реванше с Миочичем, — до таких вершин силы и сокрушения не добирался ни один тяжеловес в истории ММА. Огромный, с гигантскими ручищами, немыслимо сильный физический, с отменным таймингом и ударами из-под самых непредсказуемых углов — к нему было не подобраться ни в борьбе, ни в стойке. Вспомните, Кейн Веласкез, который захотел перевести камерунца, напоролся на встречный легонький апперкот — даже не костяшками кулака, а костью ладони — и уснул еще в стойке. Проснулся от боли в колене уже на земле и был жестоко добит.

Когда Миочич захотел перевести Нганну в реванше — был немедленно развернут и чуть ли не убит ГНП-панчами. В бою с Ганом Нганну был настолько огромен и силен, что без всякой техники валил француза и лежал на нем столько, сколько хотел. Блейдса — самого пронырливого и систематического борца дивизиона — Нганну финишировал дважды, второй раз — вообще за 45 секунд. Очень интересно было бы посмотреть, как Франсис справился бы с тяжами ультранового поколения — Аспинэллом и Павловичем, но вряд ли Сирил Ган чем-то хуже их, а его камерунец победил на одной ноге.

Браво, Чемпион!