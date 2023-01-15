«Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?!» Как знаменитый ринг-анонсер Загорский отказался от ведения праздников

Cлучилась неприятная история.

Нет сомнений в том, что Александр Загорский — самый известный ринг-анонсер России. Его голос уже много лет звучит на самых значимых турнирах. Если в прошлой раз мы выпустили статью о том, как карьера Загорского чуть не сломалась из-за травмы, полученной перед турниром лиги Хабиба Нурмагомедова в 2020 году, то в этот раз осветим интересные истории из его жизни — в частности, как ринг-анонсер отказался от ведения свадеб и праздников из-за подвыпившего молодого человека. Об этом и многом другом Загорский рассказал на подкасте Григория Дрозда.

Чем занимался раньше

«Я работал вокалистом в Ленконцерте. Участвовал во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады 1979 года. Этот конкурс проводился раз в четыре года, как Олимпиада. Туда съезжалось, как сейчас говорят, все постсоветское пространство. Все республики принимали участие. Я стал дипломантом — недобрал буквально одного места до призов. То есть первое, второе, третье места — а дальше дипломанты. Мне тогда было 25 лет.

Судейская комиссия говорила: «Ну как? Вы стопроцентный лауреат. Давайте на следующий конкурс, там вас ждет грандиозный успех». И я поехал на следующий конкурс — в 83-м. На том конкурсе ни один мужчина-вокалист не прошел в третий тур, в том числе и я. Но ладно я, не был допущен на третий тур, знаете, кто? Нынешний народный артист Александр Серов! Представляете? После этого я перестал участвовать в конкурсах, потому что это дело очень субъективное. На третий тур прошли одни девушки, потому что в жюри сидели одни мужчины. Каждый представлял свою республику: Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и так далее. Эти девушки потом где-то мелькнули по телевидению, потом их никто не видел».

После конкурса 79-го года мне пошли предложения из Москвы и с нашего Ленинградского телевидения. Я достаточно долго вел передачу «Музыкальный почтальон», где представлял разных артистов и сам выступал. И в Москве я в этих передачах принял участие. Но в Москве это длилось недолго, поскольку я там чужак (улыбается), питерский».

Александр Загорский. Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Как стал ринг-анонсером

«Это, может быть, счастливое стечение обстоятельств. Может быть, это был случай, но я считаю, что каждая случайность — это в какой-то степени закономерность. В Ленконцерте был спортивный инструктор — Сергей Янковский, который бился в первых боях промоушена М-1 Global у Вадима Финкельштейна. Финкельштейн устраивал грандиозные турниры: Россия против мира и так далее. И вот этот Сергей говорит: «Вадику Финкельштейну нужен ведущий. Давай я с ним тебя познакомлю». Это был 2000 год, август месяц. Мы приехали в офис, договорились с Финкельштейном. Он сразу на слово не поверил, что я тот самый кандидат, и устроил конкурс на следующий день во дворце спорта «Юбилейный». Надо было зачитать текст, который он дал. Суть в том, что теоретически я знал, как и с какой подачей нужно произносить вот такие тексты. У меня был опыт ведения разных концертов, но при этом я смотрел американские турниры — еще по спутниковым тарелкам. У меня самого, честно говоря, не было спутниковой тарелки, но я одно время работал на корабле, который ходил по маршруту Ленинград — Стокгольм. Там можно было смотреть в прямом эфире турниры из Америки. Я знал, как должен вести себя ринг-анонсер, видел Майкла Баффера. Мне тогда понравился импозантный человек с красивым баритоном. И я тогда для себя отметил, что, если бы мне вдруг мне предложили попробовать, наверное, у меня бы получилось.

И вот с такими знаниями, с малой информацией, но с пониманием, как надо говорить, я вышел на этот маленький конкурс, куда еще какие-то диджеи пришли, ведущие. Надо было текст зачитать — я зачитал. Потом Финкельштейн говорит: «Все, никого не слушаем». А через пять дней международный турнир во дворце спорта «Юбилейный»! Господи, на самом деле это было для меня так сложно, потому что теоретически-то я знал, что делать, но, когда началась суета, когда ко мне со сценарием подскакивали люди и говорили: «Если победит боец из красного угла, то надо вызвать награждать такого-то, если проиграет, то этого вычеркивай и записывай другого»... Все как-то вот так в суете. Другой момент: в красном углу Ибрагим Магомедов, в синем — Магомед Ибрагимов. Они как родные братья. Кто-то кого-то берет на удушающий, и, по-моему, даже главный судья не понимает, кто из них кто. В общем, как братья (смеется). Вот так и закончился первый турнир, и, на мое удивление, ко мне там подходили люди, жали руку и говорили: «Ну наконец-то у нас в стране появился настоящий ринг-анонсер!» Это было для меня самой большой похвалой, и я понял, что попал в десятку — что это мое! Годы подтвердили, что это действительно оказалось мое. Я комфортно в этой роли себя чувствую, мне очень нравится, и сколько бы лет ни прошло, а уже идет 23-й год моей работы в ринге, клетке, я получаю огромное удовольствие от каждого турнира».

Александр Загорский и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Про американских и европейских коллег

«Я обязательно смотрю на работу коллег ринг-анонсеров и отмечаю, что этот очень хороший, а тот — не настолько. Могу сказать, что в Америке великолепные ринг-анонсеры, а в Европе — на удивление слабые. Немцы вялые, не зажигают абсолютно никак. Англичане вообще непонятные. Выходит толстый, лысый дядечка и начинает пыжиться что-то там в микрофон (улыбается). Я удивляюсь на самом деле. А что касается США — там эталон ринг-анонсеров. Там все хороши».

Как за год отработал на 71 турнире

«Я гораздо комфортнее себя чувствую, когда, например, в неделю один турнир. Я знаю, что мне надо прилететь заранее, вылететь — и все нормально. Но бывает, что уик-энд забирает два турнира — в пятницу и субботу. Конечно, это тяжело. Бывает так, что не высыпаешься, потому что турниры заканчиваются поздно, а вылетать надо утром на следующий день. Это достаточно тяжело, но организм построен так, что даже часовые пояса и их смены как-то безболезненно проходят. Например, я улетаю на Дальний Восток, быстро вхожу в разницу 7-8 часов, в этот ритм, и, возвращаясь назад, даже не чувствую [разницы]. Я легко переношу эти перелеты, самолет легко переношу.

Я однажды подсчитал — до пандемии это было — у меня за год набрался 71 турнир. Это, конечно, очень много. А когда началось вот это [пандемия]... Понятно, что все было закрыто. Потом постепенно стало разгоняться. Сейчас где-то в районе 50 турниров за год».

Александр Загорский. Фото Global Look Press

Про самый большой гонорар

«Все промоутеры знают мой гонорар, он с годами увеличивается, но не запредельный. Я помню самый большой гонорар — это было накануне Нового года в Грозном. Вообще у меня ставка регулярная. Нет такого, что мне где-то платят больше, где-то — меньше. Все знают мою ставку. Но бывали случаи, когда хотели перекупить и предлагали двойной гонорар, только чтобы у них отработал, а не там. Никогда на это не ведусь, я человек слова и очень дорожу своим именем. А в Грозном мне заплатили 5000 долларов за турнир. Это был рекорд».

Как отказался от ведения праздников

«Я много лет назад отказался от проведения частных мероприятий. Такие предложения шли, и чем старше я становился, тем больше понимал, что в моем возрасте веселить подвыпившую публику, молодежь... Отправной точкой, знаете, что явилось? Меня пригласили провести юбилей очень уважаемого человека, судьи-женщины в Санкт-Петербурге. Достойная публика собралась: депутаты законодательного собрания, юристы... Все было чинно и красиво до того момента, как народ подвыпил крепко. Вдруг я слышу из зала голос — молодой человек, который годится мне в сыновья, орет: «Ну где этот белоголовый?! Пусть споет». Имеет в виду меня. И мне это показалось грубовато... Я к нему подошел, говорю: «Во-первых, я для вас не белоголовый. Петь я для вас не буду, и пожалуйста...», а он: «Ты не знаешь, с кем ты разговариваешь?! Я помощник депутата такого-то». В общем, пятая вода на киселе и хозяин жизни. И это явилось для меня отправной точкой отказаться от проведения частных вечеринок и сосредоточиться только на спорте».

Брюс Баффер. Фото Global Look Press

Про легендарного ринг-анонсера UFC Брюса Баффера

«Это, конечно, сгусток энергии. Но для меня это неприемлемо. Может быть, в силу моей фактуры, отношения к поведению. Я никогда не позволю себе подпрыгнуть или присесть. Тем не менее он в этом очень органичен. Так заводит зал... Но что я заметил: он как автомат говорит одни и те же фразы — в отличие от Майкла Баффера, который каждый раз придумывает новые фразы, новые выражения.

В юности Брюс Баффер был совершенно другим, совершенно по-другому говорил, а сейчас говорит даже с одинаковыми интонациями — представляет событие, представляет соперников. Я, как человек со слухом, смог бы скопировать. Это очень легко, потому что интонации одни и те же. У него идет бешеная энергия, но с совершенно одинаковыми словами и одинаковой интонацией. Но энергия совершенно неуемная. Он молодец. Недаром UFC, в том числе благодаря ему, имеет такую популярность».